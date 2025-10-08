News & Trends 32 5

Qualcomm kauft Arduino und stellt eigenen Mini-PC vor

Der Chip-Hersteller Qualcomm übernimmt die Open-Source-Elektronik-Plattform Arduino. Sie soll unabhängig bleiben und stellt mit dem Uno Q ihr erstes Entwicklungsboard mit einem Chipsatz von Qualcomm vor.

Arduino ist die weniger bekannte Konkurrenz von Raspberry. Die Open-Source-Plattform aus Italien bietet günstige Hardware an, mit denen sich eigene Elektronikprojekte umsetzen lassen. Das Uno Q ergänzt das Angebot um einen Einplatinencomputer mit einem Dragonwing-Prozessor von Qualcomm.

Arduino soll eigenständig bleiben

Qualcomm wiederum erhofft sich von der Übernahme neue Impulse für eigene Produkte und will Entwicklern und Entwicklerinnen neue Tools anbieten. Die 33 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzer von Arduino erhalten so Zugriff auf Technologien von Qualcomm. Das neue «Arduino App Lap» soll als neue Entwicklungsumgebung die Nutzung von Arduino über Linux, Python und KI hinweg vereinfachen und erlaubt zum Beispiel die Erstellung von angepassten Apps aus einem Baukasten.

Uno Q: erstes Arduino Board mit Qualcomm-Chipsatz

Passend zur Übernahme gibt es mit dem Uno Q das erste Arduino Board mit einem Qualcomm-Chipsatz: dem Dragonwing QRB2210. Der kleine Einplatinencomputer setzt auf eine sogenannte «dual brain»-Architektur aus Debian-fähigem Mikroprozessor und Echtzeit-Mikrocontroller. Das sind der Dragonwing mit seinen vier 2,0-Gigahertz-Rechenkernen und ein STM32U585 MCU.

Auf dem Uno Q ist Debian OS vorinstalliert. Man kann aber auch direkt in Python mit ihm coden. Das erwähnte Arduino App Lap sorge hier für einen schnellen und bequemen Wechsel zwischen den Umgebungen. Kleine KI-Modelle sind ebenfalls bereits an Bord.

Der Uno Q kostet 47,60 Euro und ist damit teurer als dasUno R4 WiFiBoard mit weniger Leistung. Die Verfügbarkeit bei uns ist noch unklar. Der Hersteller nimmt Vorbestellungen direkt auf seiner Homepage entgegen.

Titelbild: Qualcomm

