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Playstation State of Play im September: Diese neuen Games hat Sony vorgestellt

Sony zeigt an zwei «State of Play»-Präsentationen neue Games für die PS5. Neben einem Deepdive zu «Final Fantasy 7: Revelation» gibt es auch die eine oder andere Überraschung.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara», «Maneater 2», «Conq: Crown of No Quarter», «Crimson Desert: Charting the Unknown»

Playstation-Fans bekommen mit zwei aufeinanderfolgenden «State of Play»-Präsentationen eine Menge neuer Games zu sehen. Der erste Teil fokussiert sich auf westliche Titel – im zweiten Teil liegt der Fokus auf japanischen Entwicklerstudios. In diesem Beitrag findest du alle vorgestellten Games aus beiden Präsentationen.

«Final Fantasy 7: Revelation»

Game Director Naoki Hamaguchi bringt einen neuen Trailer zu «Final Fantasy 7: Revelation» an die State of Play – und verrät erstmals ein konkretes Release-Datum.

Doch damit nicht genug: In einem ausführlichen Gameplay-Deepdive siehst du die eindrückliche Open World des Spiels.

Mit dem Luftschiff kannst du schon früh im Spielverlauf jeden Teil der Welt erreichen und mit dem Fallschirm herausspringen.

Wohin soll’s als Nächstes gehen?

Quelle: Square Enix

Am Boden angekommen, bist du mit einem agilen Chocobo unterwegs, das nicht nur rennen, sondern auch ziemlich hoch springen und fliegen kann. Das süsse Federvieh kämpft sogar mit, wenn dich Feinde angreifen. Noch mehr Freiheit in der Erkundung schenkt dir die neue Enterhakenpistole.

Der dritte Remake-Teil lässt dir viel mehr Freiheiten in der Erkundung.

Quelle: Square Enix

Das Kampfsystem wurde um vier frei wählbare Jobs (Krieger, Ritter, Schwarzmagier und Beschwörer) erweitert. Je nachdem, welcher Charakter welchen Job ausübt, wirst du neue Angriffe und defensive Fähigkeiten einsetzen können.

Das Kampfsystem wurde sinnvoll erweitert.

Quelle: Square Enix

Weiter siehst du im Deepdive-Video die neue Region Wutai, Nebenquests und sammelbare Gegenstände. «Final Fantasy 7: Revelation» sieht riesig aus und ich freue mich, unzählige Stunden in dieser wunderschönen Welt zu verbraten.

Datum: 8. April 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Final Fantasy: Resonance»

Apropos «Final Fantasy»: Das Mobile-Game «Final Fantasy: Brave Exvius» wird als 2D-HD-Remake neu interpretiert. Im neuen Trailer gibt sich auch Sephiroth (aus «Final Fantasy 7») die Ehre. Ab sofort kannst du die Demo im Playstation Store herunterladen. Dein Spielstand wird ins finale Game übertragen.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Dragon Quest Monsters: The Withered World»

Das dritte Square-Enix-Spiel im Bunde. Der neueste Teil der «Dragon Quest»-Spinoff-Reihe «Monsters» bietet über 500 neue und altbekannte Monster, die du rekrutieren, trainieren und züchten kannst.

Datum: 3. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Until Dawn 2»

Im Nachfolger der Kultklassikers spielst du Mitglieder einer Geisterjägergruppe, die auf der Suche nach ihrer bisher grössten Story sind. Jede Entscheidung könnte in diesem Horror-Adventure zum Tod eines Charakters führen. Ich mag diese Art von Games. Auch wenn ich aufgrund meiner dummen Entscheidungen nie das «gute» Ende erreiche.

Datum: 28. Januar 2027

Erscheint für: PS5

«Conq: Crown of No Quarter»

«Conq: Crown of No Quarter» ist eine wilde Mischung aus Action-RPG und Strategiespiel mit Vikinger-Einschlag. Neben brutalen Schlachten an Land, wirst du auch auf hoher See mit deinem Schiff in den Krieg ziehen. Sieht erfrischend anders aus.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, PC

«Rev.Noir»

Ein neues Rollenspiel von Konami. Der japanische Publisher bringt gleich zwei Trailer an die State of Play mit!

Das Kampfsystem sieht interessant aus – auch wenn die ganzen Zahlen, Einblendungen und Effekte etwas überwältigend wirken. Fans klassischer JRPGs können sich den Titel auf die Wishlist setzen.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5

«Rhapsody in Scarlet»

Konami hat noch eine Überraschung mitgebracht: «Rhapsody in Scarlet». Ein japanisches Game, das im New York der 1920er-Jahre spielt. Was für eine Kombi! Das Kampfsystem dieses verrückten Action-Titels vermischt magische Angriffe, Melee-Waffen und tierische Partner. Besonders gefällt mir der jazzige Soundtrack. Sieht absolut verrückt aus und ich habe keine Ahnung, was zum Henker mich in dieser einzigartigen Welt erwartet.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Metro 2039»

Eines unserer Highlights der Gamescom. An der State of Play zeigt das ukrainische Studio 4A Games Eindrücke von der PS5-Pro-Version. Und, was soll ich sagen ausser: wow!

Datum: 4. Februar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Gundam: Rogue Orbit»

Bandai Namcos brachiales Mech-Game gibt sich die Ehre mit einem neuen, actionreichen Trailer. Darin zu sehen: eklige Monster, riesige Roboter und geile Moves. Oh, und Explosionen. Ganz viele Explosionen. Bis zum Release musst du dich noch ein wenig gedulden.

Datum: 5. März 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragonball Xenoverse 3»

Luca hat das epische «Dragon Ball»-Abenteuer an der Gamescom angespielt. Seine Eindrücke zu einem der letzten Werke, an denen Akira Toriyama beteiligt war, hörst du in der aktuellen Podcast-Folge.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stupid Never Dies»

In diesem Zombie-Spiel tötest du keine Zombies – du bist ein Zombie. Mir gefällt der bunte, punkige Artstyle. Ab sofort kannst du eine rund zweistündige Demo zocken. Dein Speicherstand wird in die finale Version des Spiels übertragen.

Datum: 21. Oktober

Erscheint für: PS5, PC

«WPCA: World Phasebound Control Authority»

In diesem Koop-Action-RPG untersuchst du übernatürliche Geschehnisse in Seoul. Darf ich das Spiel «Seoulslike» nennen, oder wäre das ein zu flacher Dadjoke?

Datum: 2028

Erscheint für: PS5, PC

«Daba: Land of Water Scar»

Sony unterstützt mit dem «Playstation China Hero Project» Entwicklerstudios aus dem Reich der Mitte. So auch Dark Star, das an der State of Play ein neues Soulslike ankündigt. Sieht cool aus – aber langsam kann ich all die visuell ähnlichen Action-RPGs nicht mehr auseinanderhalten.

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: PS5

«Where the Seeds Fall»

Hast du Höhenangst? Dann ist «Where the Seeds Fall» nicht das richtige Spiel für dich. Du kämpfst dich von einem riesigen Baum runter auf die Erdoberfläche. Ast für Ast, Stock für Stock. Jeder Sprung und jeder Schritt könnte dein Ende sein. Geile Idee.

Datum: 5. November

Erscheint für: PS5

«Hunter's Moon»

Ein Horrorspiel, dessen Handlung sich innerhalb einer Nacht abspielt. Du spielst eine Frau, die beschuldigt wird, eine Hexe zu sein, und fliehst vor einem wütenden Mob.

Datum: 26. Oktober

Erscheint für: PS5, PC

«Uncanyon»

Das Entwicklerstudio hinter «Maquette» kündigt ein neues Puzzlespiel an. In «Uncanyon» erforschst du mysteriöse Ruinen und formst die Spielumgebung mit deinen Superkräften.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Maneater 2»

Überraschung! Das trashige (als Kompliment gemeint) Hai-Spiel «Maneater» bekommt ein Sequel. Nächstes Jahr kannst du als weisser Hai wieder ganz viele dumme Menschen fressen.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Fate/Extra Record»

Ein Remake des ersten Spiels der in Japan beliebten «Fate/Extra»-Reihe, das 2010 für die PSP erschien. Sieht aus, wie eine Mischung aus Deckbuilder und Dungeon-Crawler. Die Neuauflage soll für alle zugänglich sein, die bisher keine Erfahrung mit der Serie sammeln konnten.

Datum: 28. Januar 2027

Erscheint für: PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC

«The Eminence in Shadow: Phantom Echoes»

Die in Japan beliebte Light-Novel- und Anime-Serie bekommt mit «The Eminence in Shadow: Phantom Echoes» ihr erstes Konsolenspiel.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Switch 2, PC

«Slashzero»

Ein 2,5D-Sidescroller mit Roguelike-Spielstruktur. Du willst schon jetzt Hand anlegen? Eine Demo ist ab sofort im Playstation Store verfügbar – mit über 10 Stunden (!) Spielzeit!

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: PS5, PC

«Crimson Desert: Charting the Unknown»

Dir ist das Mega-Monster-Game «Crimson Desert» noch nicht überwältigend genug? Wie wär’s mit einer Erweiterung, in der du ein Piratenleben führst? Wer braucht schon «Assassin’s Creed: Black Flag».

Datum: 15. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 (später), PC

«Monster Hunter Wilds: Ascendance»

Capcoms Jagdspiel bekommt eine «gigantische» Erweiterung. Auf dich warten neue Gebiete, Monster, Meisterrang-Quests und Gameplay-Mechaniken. Sieht schick aus!

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ghost of Yotei»

In letzter Zeit unterstützt Sony die Playstation-Singelplayer-Spiele auch nach Launch mit coolem Content. Sehr vorbildlich! Das exzellente Samurai-Abenteuer «Ghost of Yotei» bekommt eine Story-Erweiterung («Echoes of Sekigahara») und einen Survival-Mode («Most Wanted»). Besonders cool: Jin Sakai kehrt zurück! Aw yeaaah!

Datum: 1. Oktober

Erscheint für: PS5

«Wolverine»

Logan fährt kurz vor dem Launch nochmal seine Klauen aus und gibt weitere Einblicke in das kommende Action-Spektakel. Sieht super aus, ich bin bereit.

Datum: 15. September

Erscheint für: PS5

Diese Games wurden auch vorgestellt

Neben den grossen Highlights wurden auch Trailer zu bereits vorgestellten Games, kleineren Titeln oder Ports von zuvor veröffentlichten Titeln gezeigt. Alle weiteren Spiele findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

Und sonst so?

Sony präsentiert zwei neue Controller-Varianten im «Grand Theft Auto 6»-Stil. Ich nehme den weissen. Und du?

Lange wurde es gemunkelt, nun ist es offiziell: Sony stellt die Lego-Playstation vor. Im Set gibt es 1911 Blöcke, die unter anderem dazu verwendet werden, zwei Dioramas innerhalb der Lego-Konsole zu bauen: «Ape Escape» und «Gran Turismo». Besonders gefällt mir, dass auch der Controller zum Set gehört.

Zudem zeigt Regisseur Zach Cregger («Weapons», «Barbarian») neue Eindrücke zu seinem «Resident Evil»-Film.

Playstation State of Play Auf welche Games freust du dich am meisten? Final Fantasy 7: Revelation Final Fantasy: Resonance Dragon Quest Monsters: The Withered World Until Dawn 2 Conq: Crown of No Quarter Rev.Noir Rhapsody in Scarlet Metro 2039 Gundam: Rogue Orbit Dragonball Xenoverse 3 Stupid Never Dies WPCA: World Phasebound Control Authority Daba: Land of Water Scar Where the Seeds Fall Hunter's Moon Uncanyon Maneater 2 Fate/Extra Record The Eminence in Shadow: Phantom Echoes Slashzero Crimson Desert: Charting the Unknown Monster Hunter Wilds: Ascendance Ghost of Yotei DLC Wolverine Digimon Story Time Stranger: A Hero's Eternal Legacy Echoes of Aincrad: Expansion DLC: Genesis Maidens Gran Turismo 7: Spec IV Update Keeper Rematch: Blue Lock Collaboration Saros: Zenith Update Abstimmen

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara», «Maneater 2», «Conq: Crown of No Quarter», «Crimson Desert: Charting the Unknown»

Titelbild: Sony

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