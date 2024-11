Playstation 5 Pro: Diese 55 Games sind zum Launch «PS5 Pro Enhanced»

Der Launch der PS5 Pro rückt näher. Diese Games erhalten zum Start der neuen Konsole kostenlose Upgrades.

Sony veröffentlicht kurz vor dem Launch der Playstation 5 Pro eine Liste mit 55 Games, die zum Start der neuen Konsole ein kostenloses Upgrade erhalten. Diese Spiele sind im Playstation Store mit dem Label PS5 Pro Enhanced versehen. Weitere Titel sollen nach dem 7. November laufend mit Updates versorgt werden.

Neben erwarteten First-Party-Spielen von Sony befinden sich im Launch-Lineup auch einige Hochkaräter von Third-Party-Publishern – unter anderem «Call of Duty: Black Ops 6», «Star Wars: Outlaws» oder «Hogwart's Legacy».

Gemäss Sony ist die GPU der neuen Konsole bis zu 45 Prozent schneller – dies soll die Darstellung detaillierterer Umgebungen und Charaktermodelle ermöglichen. Die Konsole bietet zudem eine verbesserte Leistung bei Ray-Tracing-Effekten und soll dank der hauseigenen Upscaling-Technologie «Playstation Spectral Super Resolution» – kurz: PSSR – höhere Auflösungen ohne Leistungseinbussen ermöglichen.

Zu diesen Games sind die konkreten Verbesserungen bereits bekannt

Die Publisher und Entwicklerstudios dieser Spiele haben die Vorteile der PS5-Pro-Version bereits kommuniziert. Nachfolgend findest du alle Launch-Games mit bereits enthüllten Upgrades in alphabetischer Reihenfolge. Wo bereits Videomaterial veröffentlicht wurde, habe ich die entsprechenden Videos eingebettet.

«Alan Wake 2»

Entwicklerstudio Remedy verspricht für ihr Horror-Abenteuer im Quality Mode Ray-Tracing-Reflexionen, die bisher der PC-Version vorenthalten waren. Der Performance Mode soll wie gehabt mit 60 FPS laufen – jedoch in einer 4K-Auflösung und mit ähnlichen grafischen Einstellungen wie der Quality Mode auf der normalen PS5.

«Demon’s Souls»

Das Remake des PS3-Klassikers glänzt auf der PS5 Pro mit einem Pro Modus. Dieser läuft mit 60 FPS und dank PSSR-Upscaling auch in 4K. Beide Originalmodi des PS5-Launch-Games sind auch in der PS5-Pro-Version noch enthalten. Der Cinematic Mode im Original lief mit 30 FPS und 4K, während der Performance Mode mit einer niedrigeren Auflösung mit 60 FPS lief. Digital Foundry konnte bereits einen Blick auf eine Demo werfen:

«Dragon Age: The Veilguard»

Biowares Drachen-RPG bekommt keinen neuen Modus, dafür werden die bestehenden Modi aufgemotzt. Sowohl der Fidelity Mode mit 30 FPS als auch der Performance Mode mit 60 FPS sollen in höherer Auflösung laufen. Letzterer erhält zudem Ray Traced Ambient Occlusion – ein Feature, das auf der PS5 nur dem Fidelity Mode vorenthalten war.

«Dragon’s Dogma 2»

Capcom verspricht für die PS5-Pro-Version von «Dragon's Dogma 2» eine allgemein höhere Framerate dank PSSR-Upscaling sowie eine bessere Implementation von Ray-Tracing-Effekten. Digital Foundry hat eine Demo gesehen und ist vom Ergebnis nicht begeistert:

«F1 24»

Das Rennspiel glänzt im neuen Quality Mode mit Ray Tracing für Reflexionen, Beleuchtung und Ambient Occlusion während der Rennen. Im Performance Modus gibt es 4K via PSSR-Upscaling in 120 Frames pro Sekunde – aber ohne Ray Tracing. Im Hands-On-Video von Digital Foundry kannst du dir einen Eindruck zu den Upgrades machen:

«Final Fantasy VII Rebirth»

Der zweite Teil der Remake-Trilogie erhält gemäss Square Enix einen neuen Enhanced Mode. Dieser soll die Vorteile des alten Performance Mode mit dem Graphics Mode verbinden. Heisst: 60 FPS in 4K mit PSSR-Upscaling.

«Hogwarts Legacy»

Das Zauber-Abenteuer bietet drei Modi: einen Fidelity Mode mit höher aufgelöstem Ray Tracing in 30 FPS, einen Fidelity Mode ohne Ray Tracing in 30 FPS sowie einen Performance Mode in 60 FPS. Letzterer soll von der grafischen Qualität an den Fidelity Mode der PS5 erinnern. Alle Modi profitieren von einer höheren Auflösung dank PSSR.

«Horizon Forbidden West»

Guerilla Games verspricht mit dem PS5-Pro-Update von «Horizon Forbidden West» genau das, was Sony an der PS5-Pro-Präsentation im September erklärt hat: einen Quality Mode in 4K, der mit 60 FPS läuft. Abgesehen von der Auflösung soll der aufgemotzte Modus auch eine Reihe an weiteren grafischen Umgebungsdetails bieten, die auf der PS5 nicht möglich waren. Spannend ist, dass das Game nicht von der PSSR-Upscaling-Technologie Gebrauch macht, sondern auf eine eigene Lösung der hauseigenen Decima Engine setzt.

«Horizon Zero Dawn Remastered»

Auch der kürzlich erschienene Remaster des ersten «Horizon»-Games soll gemäss Guerilla Games mit ähnlichen grafischen Features punkten, wie «Forbidden West».

«Lies of P»

«Lies of P»-Director Jiwon Choi verspricht, dass der Quality Mode eine 30 Prozent höhere Framerate als auf der normalen PS5 haben soll. Im Performance Mode gibt es neu eine native 4K-Auflösung ohne Upscaling.

«Spider-Man 2»

Dem spinnenden Superhelden spendiert das Entwicklerstudio Insomniac Games einen neuen Performance Pro Mode. Dieser kombiniert die 4K-Auflösung und das Ray Tracing des alten Fidelity Mode mit den 60 FPS des alten Performance Mode.

«Spider-Man Remastered»

Siehe «Spider-Man 2».

«Spider-Man: Miles Morales»

Siehe «Spider-Man 2».

«Ratchet & Clank: Rift Apart»

Auch das vierte Game aus dem Hause Insomniac erhält das «Spider-Man»-Upgrade mit einem Performance Pro Mode.

«Resident Evil 4»

Für den Survival-Horror-Klassiker deutet Capcom eine «höhere Framerate» mit «detaillierteren Umgebungen» an. Wie das in welchen Modi genau umgesetzt wird, ist noch unbekannt.

«Resident Evil Village»

Der achte «Resident Evil»-Teil soll einen Modus erhalten, mit dem das Spiel sogar mit 120 FPS läuft. In Anbetracht der Tatsache, dass das Game schon ein bisschen älter ist und auch auf der PS4 erschienen ist, scheint dieses ambitionierte Ziel realistisch.

«Rise of the Ronin»

Team Ninja bestätigt auf X, dass ihr Open-World-Samurai-Game «bessere Framerates» und eine «verbesserte Grafik» haben soll. Bleibt zu hoffen, dass damit die nervigen Performance-Probleme der PS5-Version ausgemerzt werden können.

«Star Wars: Jedi Survivor»

Respawn Entertainment verspricht dank PSSR höhere Auflösungen und eine bessere Performance. Der Quality Mode läuft in 4K mit 30 FPS. Der Performance Mode läuft wie gehabt mit 60 FPS, bekommt aber neu Ray-Tracing-Reflexionen und Ambient Occlusion – zwei Features, die zuvor dem Quality Mode vorenthalten waren.

«Stellar Blade»

Der verrückte Action-Titel aus Korea erhält einen neuen Modus, in dem du das Game in 4K mit 50 FPS spielen kannst – PSSR sei Dank. Ebenfalls neu ist ein HFR – High Frame Rate Modus, mit dem das Spiel mit 80 FPS läuft.

«The Crew Motorfest»

Das hawaiianische Rennspiel verspricht auf der PS5 Pro dank PSSR eine höhere Auflösung mit mehr Details als bisher. Laufen soll das Spiel in stabilen 60 FPS.

«The First Descendant»

Die stärkere GPU der PS5 Pro ermögliche laut Magnum Studio eine bessere Beleuchtung und realistischere Schatten. Dank PSSR soll das Game höher aufgelöst sein und dank FSR 3.1 Frame Generation soll «The First Descendant» eine höhere Framerate bieten.

«The Last of Us Part I»

Das Remake von Naughty Dogs postapokalyptischem Klassiker erhält einen neuen PS5-Pro-Modus. Dieser berechnet das Spiel in einer 1440p-Auflösung und rechnet es via PSSR auf 4K hoch. So soll das Game mit stabilen 60 FPS laufen. Die alten Performance und Fidelity Modi sind ebenfalls enthalten und sollen generell flüssiger laufen als auf der alten PS5.

«The Last of Us Part II Remastered»

Der Remaster von «Part II» erhält die gleichen Upgrades wie das Remake von «Part I». Hier kannst du dir einen Eindruck von den neuen Funktionen machen:

Diese Launch-Games erhalten ebenfalls Upgrades

Neben den oben aufgeführten Spielen, bei denen die Publisher schon konkrete Verbesserungen kommuniziert haben, erhalten auch diese Spiele zum Launch der PS5 Pro ein Update. Von welchen konkreten Verbesserungen sie profitieren werden, ist noch unklar.

«Albatroz»

«Apex Legends»

«Arma Reforger»

«Assassin’s Creed Mirage»

«Baldur’s Gate 3»

«Call of Duty: Black Ops 6»

«EA Sports College Football 25»

«Dead Island 2»

«Diablo IV»

«Dying Light 2 Reloaded Edition»

«EA Sports FC 25»

«Enlisted»

«Fortnite»

«God of War Ragnarök»

«Kayak VR: Mirage»

«Madden NFL 25»

«Naraka: Bladepoint»

«NBA2K 25»

«No Man’s Sky»

«Palworld»

«Paladin’s Passage»

«Planet Coaster 2»

«Professional Spirits Baseball 2024-2025»

«Rogue Flight»

«Star Wars: Outlaws»

«Test Drive Unlimited: Solar Crown»

«The Callisto Protocol»

«The Finals»

«Until Dawn»

«War Thunder»

«Warframe»

«World of Warships: Legends»

