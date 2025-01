Oura Ring 4: Den Pionier gibts jetzt bei uns im Shop

Die vierte Generation des Oura Ring ist nun endlich auch bei uns im Shop erhältlich. Der Smartring-Pionier überzeugt mit neuen Materialien, längerer Akkulaufzeit und ständig weiterentwickelter Software.

Seit 2015 hat sich Oura den smarten Ringen verschrieben. Das finnische Unternehmen hat es geschafft, das Schmuckstück mit viel Technik vom Nischenprodukt zum trendigsten Gadget der letzten Jahre zu entwickeln. Wenn Promis wie Lindsey Vonn, Cristiano Ronaldo, Jennifer Aniston oder Prinz Harry mit einem smarten Ring am Finger gesehen werden, ist es immer einer von Oura.

Nun kommt bereits die vierte Generation des Tracking-Gadgets auf den Markt. Bisher konntest du den Ring nur selbst aus dem Ausland importieren, doch ab sofort ist er auch bei uns im Shop erhältlich. Auch die dritte Generation wird weiterverkauft – und ist ebenfalls bei uns verfügbar.

Das erste Mal echtes Ringfeeling

Eine grosse Neuerung des Oura Ring 4 ist das verwendete Material. Erstmals kommt rundherum Titan zum Einsatz, also auch an der Innenseite des Rings. So sollte sich der Ring gar nicht mehr von einem normalen Schmuckstück unterscheiden.

Der Ring hat auch auf der Innenseite eine Titanoberfläche.

Quelle: Oura

Während bei der Konkurrenz von Samsung, Ultrahuman oder RingConn (und beim Oura 3) auf der Innenseite Epoxidharz oder ein anderer Kunststoff zum Einsatz kommt, ist der Pionier aus Finnland hier schon wieder einen Schritt weiter.

Das neue Material hat auch Folgen für die Sensoren: Bisher standen diese leicht hervor, und die Erhebungen von 1,3 Millimetern waren durchaus spürbar. Neu ist die Oberfläche der Innenseite glatt, und die Sensoren sind in Vertiefungen von 0,33 Millimetern untergebracht. Der Hersteller hat auch das gesamte Sensorsystem überarbeitet und nutzt mit Smart Sensing die Möglichkeit, je nach Situation auf den Sensor zuzugreifen, der die Daten am besten erheben kann. Dies soll die Messungen genauer machen.

Die Sensoren stehen bei der vierten Generation nicht mehr leicht heraus.

Quelle: Oura

Ein Tag mehr Akkulaufzeit

Je nach Ringgrösse und Verwendung verspricht Oura eine Akkulaufzeit von bis zu acht Tagen. Das ist rund ein Tag mehr als beim Vorgänger. Damit bewegt sich der Oura Ring 4 im oberen Mittelfeld. Mit dem RingConn2 gibt es jedoch einen Konkurrenten, der nochmals ein paar Tage länger ohne Nachladen auskommt.

Der Ring ist rund 2,88 Millimeter dünn, ähnlich wie der Vorgänger. Beim Gewicht sind es je nach Grösse 3,3 bis 5,2 Gramm, etwa ein Gramm weniger als beim Vorgänger. Neu gibt es übrigens eine grössere Auswahl für ganz dünne und ganz dicke Finger: Während die dritte Generation in den Grössen 6 bis 13 erhältlich war, sind es nun die Grössen 4 bis 15.

Bei den Farben bietet Oura eine grosse Auswahl, die sich allerdings auch preislich unterscheidet. Silber und Schwarz sind am günstigsten. Poliertes Silber und mattschwarzes Stealth liegen im mittleren Bereich. Gold und Roségold kosten jedoch rund 150 Franken mehr als die Basisversion.

Die Software kommt mit einem kostenpflichtigen Abo

Wichtig zu wissen: Um den Oura Ring nutzen zu können, braucht es ein Abo. Der erste Monat ist gratis, danach kostet es sieben Dollar pro Monat oder 80 Dollar pro Jahr. Früher gab es eine lebenslange Mitgliedschaft zum Fixpreis, doch diese ist nicht mehr verfügbar. Hast du eine solche bereits gelöst, gilt sie auch für den aktuellen Ring. Das Abo ist nicht an den Ring gebunden, sondern an den Account.

Dank dieses Abos bietet Oura die ausgefeilteste Software aller Ring-Hersteller an. Der Ring trackt zwar dieselben Daten wie die Konkurrenz, kann diese aber viel umfassender analysieren und miteinander in Beziehung setzen.

Die App ist umfassender und bietet mehr Möglichkeiten als bei der Konkurrenz.

Quelle: Oura

So erhältst du nicht nur eine Auflistung der gemessenen Daten, etwa des Schlafverhaltens, sondern auch immer gleich Empfehlungen für einen gesunden Lifestyle. Beispielsweise gibt dir der Ring Hinweise auf die optimale Schlafenszeit.

Der Ring erkennt 40 verschiedene Aktivitäten und Sportarten und meldet, wenn du dich erholen solltest. Ganz neu kannst du die maximale Sauerstoffaufnahme während hoher Belastung anzeigen lassen – und siehst mit steigender Ausdauerleistungsfähigkeit, wie der VO₂max-Wert besser wird.

Veränderungen der Körpertemperatur und der Herzfrequenz führen zu Benachrichtigungen, die frühzeitig vor möglichen Erkrankungen warnen. Im Bereich Stress analysiert Oura, wie gut du dich davon erholst, und gibt Tipps, um eine grössere Resilienz aufzubauen.

Als erster Ring verfolgt Oura auch den Zyklus, zeigt die fruchtbaren Tage an und kann die Periode vorhersagen. Diese Daten können zudem mit anderen Apps zur Empfängnisverhütung oder Fruchtbarkeitsberechnung synchronisiert werden.