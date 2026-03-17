Oppo Find N6: Das beste Falt-Phone, das du nicht kaufen kannst

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Honor Magic V6: dünnes und robustes Falt-Smartphone vorgestellt
von Jan Johannsen
Oppo bekommt die Falte beim Find N6 mit einer neuen Technologie nahezu weg. In Europa zeigt der Hersteller das Falt-Smartphone, bringt es aber lediglich in Asien auf den Markt.
Mit einem 3D-Druckverfahren sorgt Oppo dafür, dass das Scharnier des Find N6 nahezu verschwindet. Davon und vom verbesserten Kamerasystem konnte ich mir in Barcelona einen ersten Eindruck verschaffen – wurde aber trotz der herausragenden Hardware enttäuscht.
Montagnachmittag in Barcelona. Es ist der erste Messetag des Mobile World Congress. Oppo hat, anders als seine Schwestermarke Vivo, gar keinen Stand in den Messehallen. Stattdessen lädt der chinesische Hersteller etliche der in der Stadt anwesenden Journalisten in eine Bar auf dem Berg Montjuïc mit schönem Blick auf Stadt und Hafen ein.
Nach einem Begrüßungsgetränk und etwas Fingerfood nehmen alle gespannt in den aufgebauten Stuhlreihen Platz. Und Oppo enttäuscht nicht. Mit dem Find N6 verbessert der Hersteller nicht nur die Kameras des 225 Gramm schweren Falt-Smartphones. Der Aufwand der Entwicklungsabteilung, die Falte im Display komplett verschwinden zu lassen, scheint keine Grenzen zu kennen.
Das Ergebnis nennt Oppo «Zero-Feel Crease». Die Tiefe der Falte wurde im Vergleich zum Vorgänger um 82 Prozent reduziert. Dafür ist die zweite Generation des «Titanium Flexion Hinge» verantwortlich. Das Scharnier weist nur noch einen Höhenunterschied von 0,05 Millimetern auf – das entspricht buchstäblich einer Haaresbreite. «3D Liquid Printing» heißt die Technologie dahinter. Jedes Scharnier vermisst Oppo nach der Herstellung und versieht es in einem 3D-Druckverfahren mit einer glatten Oberfläche.
Auch beim Kamerasystem legt Oppo zu. Beim Vorgänger verfügten die Ultraweitwinkel- und die zwei Frontkameras jeweils nur über eine Auflösung von acht Megapixeln. Das Find N6 knipst Selfies mit jeweils 20 Megapixeln. Der Ultraweitwinkelkamera stehen 50 Megapixel zur Verfügung. Sie nutzt, wie die Telekamera, den Isocell JN5 von Samsung als Bildsensor. Der Isocell HP5 der Hauptkamera löst sogar mit 200 Megapixeln auf. Angaben zu den Brennweiten fehlen noch. Die Kooperation mit Hasselblad setzt Oppo fort.
Die weitere Ausstattung des zusammengeklappt nur 8,93 Millimeter dicken Find N6 kann sich ebenfalls sehen lassen:
Der Saal in Barcelona war nach der Vorstellung angefixt und gespannt auf das Find N6. Eine wichtige Sache hatte Oppo aber noch nicht verraten – die erste Frage im Q&A lautete deshalb: Wann kommt das Smartphone und wie viel kostet es?
Die Antwort sorgte für Ernüchterung: Oppo bringt das Find N6 in Europa gar nicht auf den Markt. Außerhalb Chinas soll es nur in APAC-Ländern – also in Asien und der Pazifikregion, zu der auch Australien und Neuseeland gehören – erhältlich sein. Es folgten fragende Blicke: «Warum sind wir überhaupt hier?». Im Hands-on-Bereich fertigten die Anwesenden dennoch pflichtbewusst ein paar Aufnahmen unter Kunstlicht an, bevor der lange Messetag endete.
Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus.
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