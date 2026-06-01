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Nvidia präsentiert RTX Spark Superchip – Windows soll zur KI-Plattform werden

Nvidias RTX Spark Superchip bildet die Basis für eine neue Ära des KI-Computings – zumindest gemäss des Herstellers. Die Windows-on-Arm-Plattform vereint einen Arm-Prozessor, eine Blackwell-GPU und bis zu 128 GB Arbeitsspeicher.

KI-Agenten könnten die Interaktion zwischen Mensch und Computer revolutionieren. Statt Maus und Tastatur sollen natürliche Sprache und autonome Softwareagenten künftig dominieren – so skizzierte Nvidia-CEO Jensen Huang seine Vision auf der Computex 2026. Um diese Idee technisch zu untermauern, stellte Nvidia den RTX Spark Superchip vor.

Bekannter Chip, neue Bühne Der Chip kombiniert 20 Arm-CPU-Kerne von Mediatek, eine Blackwell-GPU mit 6144 CUDA-Kernen und bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit einer Bandbreite von 300 GB/s. Es handelt sich also um ein System-on-a-Chip (SoC). CPU und GPU kommunizieren über NVLink C2C. Laut Nvidia reicht die Leistung für Sprachmodelle mit 120 Milliarden Parametern und Kontextlängen von bis zu einer Million Token – bei einer TDP von etwa 80 Watt. Der Chip basiert auf dem GB10, der bereits im DGX Spark verwendet wird.

Über 30 Laptops und zehn Desktops zum Start Die Plattform zielt zunächst auf Laptops. Partner wie Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Asus und MSI planen entsprechende Geräte. Nvidia verspricht Tandem-OLED-Displays mit G-Sync, ganztägige Akkulaufzeiten und Aluminiumgehäuse mit grossen Glas-Touchpads. Oben genannte Spezifikationen gelten für den Vollausbau. Es soll mehrere Versionen des SoC geben. Die Leistung sei im Akkubetrieb genauso hoch wie am Stromnetz – ein Merkmal, das man von Windows-on-Arm- und Apple-Silicon-Geräten kennt. Auch kompakte Desktop-PCs sollen profitieren. Zum Start rechnet Nvidia mit über 30 Laptops und rund zehn Desktop-Systemen.

Gaming, Kreativarbeit und Adobe-Integration Neben KI-Anwendungen positioniert Nvidia den RTX Spark als Plattform für Gaming und kreative Arbeit. Das Unternehmen verspricht 100 FPS in 1440p, unterstützt durch DLss 4.5 und Multi Frame Generation. Der grosse Arbeitsspeicher soll 3D-Projekte und hochauflösendes Videomaterial wie 12K-4:2:2-Inhalte problemlos bewältigen. Adobe entwickelt Photoshop und Premiere neu für RTX Spark, beide Programme sollen sich über das Model Context Protocol von KI-Agenten steuern lassen. Auch Softwarehersteller wie Blender, DaVinci Resolve und Cinema4D planen eine native Unterstützung.

Der Chip in seiner vollen Pracht.

Quelle: Youtube / Nvidia

Windows wird zur Agenten-Plattform Zusammen mit Microsoft arbeitet Nvidia an einem OpenShell-Framework, das Windows um Sicherheitsmechanismen für KI-Agenten erweitert. Diese sollen sicherstellen, dass lokale Modelle nur auf Daten und Werkzeuge zugreifen, für die der Nutzer explizit die Erlaubnis erteilt. Microsoft will weitere Details auf einer Konferenz bekanntgeben.

Viele Versprechen, wenige Zahlen Nvidia hat bisher keine konkreten Leistungsvergleiche mit Intel, AMD, Apple oder Qualcomm vorgelegt. Auch Details zum Prism-Emulator, der ältere x86-Software auf der Arm-Plattform lauffähig machen soll, fehlen. Dabei ist dessen Effizienz entscheidend für die Performance bestehender Apps und Spiele. Angaben zur Akkulaufzeit in verschiedenen Szenarien und zu den Preisen bleiben ebenfalls aus.

Einschätzung Nvidia dominiert den KI-Markt nicht nur durch leistungsstarke Chips, sondern auch durch CUDA, langjährige Entwicklerbeziehungen und die Fähigkeit, neue Marktsegmente zu schaffen und zu beherrschen. Dieses Erfolgsrezept will das Unternehmen nun auf den Windows-PC übertragen. RTX Spark ist weniger ein Chip als eine Plattform.

Ob das gelingt, hängt von Faktoren ab, die Nvidia noch nicht offenbart hat: Preise, Alltagstauglichkeit und vor allem, ob das OpenShell-Framework auch auf Hardware anderer Hersteller funktioniert. Falls es an Nvidia-Silizium gebunden bleibt, könnte das die Verbreitung bremsen.

Für Nutzerinnen und Nutzer bleibt eine zentrale Frage: Verändert ein PC, der eigenständig Aufgaben im Hintergrund erledigt, wirklich den Arbeitsalltag – oder bleibt diese Vision vorerst Theorie? Die Antwort liefern erst die Geräte, die ab Herbst 2026 erhältlich sein sollen.

Titelbild: Screenshot Youtube / Nvidia

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