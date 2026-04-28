Noctua veröffentlicht CAD-Dateien seiner Lüfter – mit einem Kniff

Meinung
Keine weissen Lüfter von Noctua – und das ist gut so
von Kevin Hofer
Noctua stellt CAD-Modelle (Computer-Aided Design) seiner beliebtesten Lüfter kostenlos zum Download bereit. Wer aber hofft, einfach einen NF-A12x25 nachzudrucken, wird enttäuscht.
Noctua hat auf seiner Website einen kostenlosen Download-Bereich für 3D-CAD-Dateien seiner Lüfter eröffnet. Enthalten sind Modelle einiger der beliebtesten Produkte des österreichischen Herstellers, darunter der NF-A12x25 G2. Die Dateien geben die Montagepunkte und äusseren Abmessungen der Lüfter präzise wieder – ein lang ersehntes Geschenk für Enthusiasten, die bisher mit ungenauen Drittanbieter-Modellen kämpfen mussten.
Wer jetzt aber denkt, er könne sich einfach einen Noctua-Lüfter nachdrucken und dabei Geld sparen, liegt falsch. Das Unternehmen hat die internen Strukturen – insbesondere die Geometrie der Lüfterflügel – bewusst leicht abgeändert. Ein 3D-gedrucktes Exemplar wird also nicht dieselbe Leistung bringen wie das Original. Noctua betont, dass die Dateien primär für Ingenieure, Gehäuse- und Lüfterdesigner gedacht sind, die Produkte rund um Noctua-Lüfter entwickeln wollen, ohne selbst Mass nehmen zu müssen.
Für den Rest der Maker-Community bleiben die Dateien trotzdem nützlich: Du kannst einzelne Teile eines bestehenden Lüfters ersetzen, Halterungen und Adapter massgenau konstruieren oder die Modelle als Basis für eigene Gehäusedesigns verwenden. Noctua erlaubt dabei jede nicht-kommerzielle Nutzung – verkaufen oder in grösserem Stil produzieren darfst du die nachgebauten Teile nicht.
Passend dazu hatte Prusa letzten Dezember bereits ein offizielles Noctua-Filament im charakteristischen Beige-Braun angekündigt. Wer also Noctua-kompatible Teile druckt, kann diese nun farblich perfekt ans Original angleichen.
Für Noctua selbst ist die Veröffentlichung ein kalkulierter Schritt: Offen genug, um der Maker-Community echten Mehrwert zu bieten, aber zurückhaltend genug, um die Geheimnisse der Effizienz vor Nachahmern zu schützen.
Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.
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