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Noctua veröffentlicht CAD-Dateien seiner Lüfter – mit einem Kniff

Noctua stellt CAD-Modelle (Computer-Aided Design) seiner beliebtesten Lüfter kostenlos zum Download bereit. Wer aber hofft, einfach einen NF-A12x25 nachzudrucken, wird enttäuscht.

Noctua hat auf seiner Website einen kostenlosen Download-Bereich für 3D-CAD-Dateien seiner Lüfter eröffnet. Enthalten sind Modelle einiger der beliebtesten Produkte des österreichischen Herstellers, darunter der NF-A12x25 G2. Die Dateien geben die Montagepunkte und äusseren Abmessungen der Lüfter präzise wieder – ein lang ersehntes Geschenk für Enthusiasten, die bisher mit ungenauen Drittanbieter-Modellen kämpfen mussten.

Wer jetzt aber denkt, er könne sich einfach einen Noctua-Lüfter nachdrucken und dabei Geld sparen, liegt falsch. Das Unternehmen hat die internen Strukturen – insbesondere die Geometrie der Lüfterflügel – bewusst leicht abgeändert. Ein 3D-gedrucktes Exemplar wird also nicht dieselbe Leistung bringen wie das Original. Noctua betont, dass die Dateien primär für Ingenieure, Gehäuse- und Lüfterdesigner gedacht sind, die Produkte rund um Noctua-Lüfter entwickeln wollen, ohne selbst Mass nehmen zu müssen.

Für den Rest der Maker-Community bleiben die Dateien trotzdem nützlich: Du kannst einzelne Teile eines bestehenden Lüfters ersetzen, Halterungen und Adapter massgenau konstruieren oder die Modelle als Basis für eigene Gehäusedesigns verwenden. Noctua erlaubt dabei jede nicht-kommerzielle Nutzung – verkaufen oder in grösserem Stil produzieren darfst du die nachgebauten Teile nicht.

Passend dazu hatte Prusa letzten Dezember bereits ein offizielles Noctua-Filament im charakteristischen Beige-Braun angekündigt. Wer also Noctua-kompatible Teile druckt, kann diese nun farblich perfekt ans Original angleichen.

Für Noctua selbst ist die Veröffentlichung ein kalkulierter Schritt: Offen genug, um der Maker-Community echten Mehrwert zu bieten, aber zurückhaltend genug, um die Geheimnisse der Effizienz vor Nachahmern zu schützen.

Titelbild: Kevin Hofer

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