No Man’s Sky: Nach acht Jahren endlich «sehr positiv» bewertet

Nach dem richtig versemmelten Release vor mehr als acht Jahren packten die Entwickler von «No Man’s Sky» nochmal richtig an. Das machte sich nun bezahlt. Das Spiel hat jetzt auf Steam eine «sehr positive» Nutzerwertung.

Da freut sich jemand: «Holy shit you guys - it happened 🥳». So leitet Sean Murray, Gründer des Entwicklerstudios Hello Games, am 28. November seinen Tweet auf X ein. Und es gibt Grund zur Freude, denn das größte und wichtigste Spiel seines Studios, «No Man’s Sky», hat einen Meilenstein erreicht, für den das Unternehmen lange Zeit hart gearbeitet hat: 80 Prozent der insgesamt mehr als 245 000 Rezensionen auf Steam empfehlen jetzt das Spiel, was zu einer «sehr positiven» Bewertung führt.

Was ist «No Man’s Sky»? «No Man’s Sky» ist ein Action-Abenteuer-Survival-Spiel, in dem du Planeten erkunden, Basen bauen und mit Raumschiffen Handel treiben und kämpfen kannst. Auf den Himmelskörpern baust du Ressourcen ab und stellst damit Ausrüstung und andere Gegenstände her. Es gibt zahlreiche außerirdische Lebensformen, die du katalogisieren oder mit ihnen interagieren kannst.

Murray bedankt sich mit einem dreifachen «Thank you» und schließt seinen Post mit «Ihr habt keine Ahnung, was das für uns bedeutet». Um das zu erahnen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit.

Murray feiert auf X mit Herzen, Danke- und Party-Emojis.

«No Man’s Sky» weckte vor dem Release im August 2016 riesige Erwartungen bei den Spielerinnen und Spielern. Das Studio versprach ein nahezu endlos großes, prozedural generiertes Universum, das du frei erkunden kannst. Angekündigt war auch die Möglichkeit, mit anderen zusammen zu spielen.

Der Release: Der Hype-Train kracht gegen die Wand

Hinter «No Man’s Sky» stand allerdings nur ein kleines Team, das die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Zum Release erschien ein Spiel, das von Bugs geplagt war und bei weitem nicht bot, was versprochen wurde. Mehr als 210 000 Gamer waren zur Spitzenzeit nach dem Launch gleichzeitig im Spiel – doch die meisten davon wurden enttäuscht. Es gab weder die Multiplayer-Funktion, noch Basenbau oder Fahrzeuge. Die versprochenen unterschiedlichen Planeten waren sich zu ähnlich, die NPC-Fraktionen nicht vollständig ausgearbeitet.

Im August 2016 erhielt das Spiel laut SteamDB 37 801 Bewertungen, davon nur rund 40 Prozent positiv. Ein Desaster für Hello Games – dazu kam, dass die Verantwortlichen in den Wochen nach dem Release nicht klar kommunizierten, wie es weitergehen soll.

Acht Jahre voller kostenloser Content-Updates

Wer zu viel verspricht und es dann nicht hält, der hat es verdient, dafür abgestraft zu werden. Doch das Studio nahm die Kritik ernst und es gelang ihm, sich in den Jahren danach das Vertrauen der Spielerschaft zurückzugewinnen. Dazu arbeitete das Team weiter am Spiel und veröffentlichte Bugfixes und Patches, um das Spiel zu dem zu machen, was vor dem Release versprochen wurde.

Im November 2016 kam der Basenbau, im März 2017 wurden Erkundungsfahrzeuge implementiert und im Juli 2018 erschien mit dem Next-Update endlich auch die Multiplayer-Funktion. Alle Updates waren und sind kostenlos. Hello Games ist zugute zu halten, dass es weder Mikrotransaktionen, noch einen Season Pass oder teure DLCs gibt.

So erholten sich die Bewertungen langsam und weil Hello Games immer wieder neuen Content lieferte, interessierten sich im Laufe der Jahre auch immer mehr Spielerinnen und Spieler für «No Man’s Sky». Den All-Time-Peak der gleichzeitigen Spieler auf Steam erreichte das Spiel nie wieder, doch seit Mitte 2019 waren immer um die 10 000 Spieler online – Tendenz steigend. Für November 2024 gibt SteamDB mehr als 21 000 gleichzeitige Spieler an.

So veränderte sich die Spielerzahl seit dem Release.

«No Man’s Sky» heute

Die «kürzlichen Bewertungen» des Spiels, das heißt der letzten 30 Tage, sind schon seit langem deutlich besser geworden. Aktuell liegt die Rate der kürzlichen positiven Bewertungen bei 94 Prozent. Doch die vielen negativen Bewertungen aus der Anfangszeit ziehen den Gesamtdurchschnitt nach unten. Dass dieser jetzt bei 80 Prozent liegt, ist also in der Tat eine tolle Leistung. Das hätte in den Monaten nach dem Release wohl niemand erwartet und nur wenigen Spielen gelingt es, sich nach einem solchen Release-Desaster nochmal die Gunst der Gamer zu erkämpfen.

Hier ein wenige Monate alter Trailer:

Aktuell wird weiterhin am Spiel gearbeitet. Zuletzt erschien im September das Aquarius-Update, das ein Angel-Feature und verschiedene Ausrüstungs- und Dekogegenstände mitbringt. Außerdem gab es laut einer Ankündigung dieses Jahr bisher fünf Community-Events, in denen die Spielerschaft gemeinsam an einem größeren Ereignis teilnehmen und spezielle Belohnungen erhalten kann. Weitere Events folgen über Weihnachten.

Ich werde bei «No Man’s Sky» immer an «dieses anfangs furchtbar gescheiterte Spiel» denken. Den Zusatz «…aber am Ende wurde es doch hervorragend» hat es sich verdient.