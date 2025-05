News & Trends 15 8

Nintendo Switch 2: Diese Switch-1-Games erhalten kostenlose oder kostenpflichtige Upgrades

Nintendo hat bereits angekündigt, welche Switch-1-Games kostenpflichtige Upgrades auf der Switch 2 bekommen. Nun verrät das Unternehmen, welche Titel von kostenlosen Verbesserungen profitieren werden.

Der Launch der Nintendo Switch 2 steht kurz bevor. Auf der neuen Konsole kannst du auch (die meisten) Switch-1-Games zocken – je nach Spiel sogar in einer verbesserten Version. Nachdem Nintendo bereits einige kostenpflichtige Upgrades für Switch-1-Spiele vorgestellt hat (siehe weiter unten), verrät das Unternehmen nun, welche Titel gratis Updates bekommen.

Kostenlose Updates von Switch-1-Games

Alle unten aufgelisteten Updates sind zum Launch der Konsole am 5. Juni erhältlich. Ob es darüber hinaus weitere Switch-1-Spiele mit kostenlosen Verbesserungen geben wird, ist noch unklar. Es ist jedoch anzunehmen, dass weitere Titel aus Nintendos riesigem Switch-1-Lineup folgen werden.

«Arms» (2017)

Das skurrile Prügelspiel war ein Launch-Spiel für die Switch 1. Mit den Joy Cons steuerst du die absurd langen Arme der Protagonisten und boxt dich in intensiven Matches zum Sieg. Auf der Switch 2 profitierst du von diesen Upgrades:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

Flüssigere Framerate, auch mit mehreren Spielerinnen

HDR-Support

«Super Mario Odyssey» (2017)

In diesem 3D-Mario-Jump'n'Run gehst du mit dem pummeligen Klempner auf Weltreise. Mit seiner magischen Mütze kontrollierst du Gegner und andere NPCs – unter anderem Goombas, Frösche und riesige Dinos. Auf der Switch 2 gibt es folgende Upgrades:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

HDR-Support

«GameShare»-Support: Du kannst das Game mit einem Freund zocken, auch wenn er oder sie das Spiel selbst nicht besitzt – ein Spieler steuert Mario, der andere Marios magische Mütze Cappy. Das Spiel wird mit der neuen «GameShare»-Funktion auf eine andere Konsole gestreamt. Lokal kannst du das Spiel auf eine Switch 2 und sogar auf eine Switch 1 streamen. Online teilst du das Game mit «GameChat», Nintendos neuer Online-Chat-App – inklusive Video- und Audio-Anrufen.

«Captain Toad: Treasure Tracker» (2018)

Das Spiel erschien ursprünglich auf der Wii U und wurde einige Jahre nach Release auf die Switch portiert. In der Rolle des putzigen Captain Toad gehst du auf Schatzsuche und löst knifflige Rätsel in kompakten Levels. Mit dem kostenlosen Update gibt zusätzlich es diese Features:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

HDR-Support

«GameShare»-Support: Du kannst das Game mit einem Freund komplett im Koop-Modus durchspielen, auch wenn er oder sie das Spiel selbst nicht besitzt. Auch hier wird «GameShare» sowohl lokal als auch online via «GameChat» unterstützt.

«New Super Mario Bros. U Deluxe» (2019)

Ein klassisches 2D-Mario-Jump'n'Run. Die Neuauflage des Wii-U-Spiels erhält das wohl magerste Update auf der Liste:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

«Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics» (2020)

Eine Sammlung klassischer Brett- und Kartenspiele aus der ganzen Welt. Das kostenlose Update auf der Switch 2 ist jedoch nicht mit allen 51 Spielen in der Sammlung kompatibel:

«GameShare»-Support: Bis zu vier Spieler können 34 der 51 Klassiker gegeneinander spielen – nur einer davon muss das Game besitzen. Auch hier wird «GameShare» sowohl lokal als auch online via «GameChat» unterstützt.

«Game Builder Garage» (2021)

Mit diesem Programmierspiel können selbst blutige Anfänger und jüngere Nintendo-Fans ihre eigenen Minispiele programmieren. Auf der Switch 2 wird die App aufgrund dieser Features noch einfacher zu bedienen sein:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

Maus-Steuerung: Die Maus-Funktionalität der neuen Joy-Con-2-Controller wird unterstützt. Damit sollte das Navigieren in der visuellen Programmiersprache um einiges leichter fallen.

«Big Brain Academy: Brain vs. Brain» (2021)

In dieser Minispielsammlung trittst du in zahlreichen Brainteasern und kniffligen Rätseln gegen Freunde an. Mit der Switch-2-Version wirst du noch leichter Gegenspieler finden:

«GameShare»-Support: Bis zu vier Spieler können im «Party Modus» gegeneinander spielen – nur einer davon muss das Game besitzen. Auch hier wird «GameShare» sowohl lokal als auch online via «GameChat» unterstützt.

«Super Mario 3D World + Bowser's Fury» (2021)

In diesem Spiele-Doppelpack erwartet dich einerseits eine Neuauflage des Wii-U-Plattformers «Super Mario 3D World» als auch ein komplett neues Mario-Spiel mit einer Mini-Open-World: «Bowser's Fury». Beide Games erhalten auf der Switch 2 ein ausführliches Upgrade-Paket:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung («Super Mario 3D World» und «Boswer's Fury»)

Flüssigere Framerate («Super Mario 3D World» und «Boswer's Fury»)

HDR-Support (nur «Boswer's Fury»)

«GameShare»-Support: Bis zu vier Spieler können «Super Mario 3D World» mit nur einer Kopie des Games zocken, in «Bowser's Fury» sind zwei Spieler möglich. Auch hier wird «GameShare» sowohl lokal als auch online via «GameChat» unterstützt.

«Pokémon Karmesin & Purpur» (2022)

Die ersten Open-World-«Pokémon»-Games auf der Switch sind technisch durchwachsen. Ständige Framerate-Einbrüche, miserable Bildqualität und ablenkende Pop-In-Effekte haben vielen Fans die Freude am bunten Abenteuer vermiest. Auf der Switch 2 sollen die Games besser laufen:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

Höhere Weitsicht (Pokémon und andere Charaktere sind in der Ferne früher sichtbar)

Flüssigere Framerate

«The Legend of Zelda: Link's Awakening» (2019)

Ein Remake des «Zelda»-Klassikers für den Game Boy. Das knuffige 2D-Retro-Abenteuer überzeugt mit einer zauberhaften Optik, die ab und an durch nervige Ruckler getrübt wird. Diese werden mit der Switch-2-Version anscheinend nicht ausgebessert – dafür gibt es diese Upgrades:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

HDR-Support

«The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom» (2024)

Das erste «The Legend of Zelda»-Abenteuer, in dem du die Prinzessin und nicht Link spielst. Der süsse 2D-Ableger überzeugt mit cleveren Gameplay-Ideen. Technisch leidet das Spiel an den gleichen Einschränkungen wie auch «The Legend of Zelda: Link's Awakening» – es bekommt auch die identischen Upgrades auf der Switch 2:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

HDR-Support

Kostenpflichtige «Switch 2 Edition»-Upgrades

Neben den neu angekündigten kostenlosen Updates für Switch-1-Games hat Nintendo bereits einige Titel vorgestellt, die kostenpflichtige «Switch 2 Editionen» erhalten werden.

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition»

Wir haben das Open-World-«Zelda» als bestes Switch-Game aller Zeiten gekürt. Auf der Switch 2 wird der moderne Klassiker dank technischer Upgrades auch visuell überzeugen. Falls du «Nintendo Switch Online» abonniert hast, bekommst du die Switch-2-Verbesserungen kostenlos. Die Switch-2-Edition erscheint am 5. Juni, pünktlich zum Launch der Switch 2.

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

Flüssigere Framerate

Schnellere Ladezeiten

HDR-Support

«Zelda Notes»: Die Switch-2-Edition von «Breath of the Wild» unterstützt eine neue Funktion in der Switch-App für Smartphones. Mit «Zelda Notes» kannst du dich unter anderem mit einem «GPS»-System durch Hyrule navigieren lassen, Screenshots bearbeiten oder deine Spieldaten (getötete Gegner, zurückgelegte Distanz, etc.) tracken.

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition»

Auch der Nachfolger von «Breath of the Wild» erhält die gleichen Updates – und ein exklusives Feature in der «Zelda Notes»-App. Die Switch-2-Edition erscheint ebenfalls am 5. Juni – falls du «Nintendo Switch Online» abonniert hast, bekommst du die Verbesserungen kostenlos.

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

Flüssigere Framerate

Schnellere Ladezeiten

HDR-Support

«Zelda Notes»: Neben den oben bereits erwähnten Funktionen gibt es für «Tears of the Kingdom» noch ein exklusives Feature in der App. Mithilfe von QR-Codes kannst du deine selbstgebastelten Maschinen mit anderen Spielern teilen – und du kannst QR-Codes von anderen Spielern scannen, um deren Höllenmaschinen in dein Game zu importieren.

«Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV»

Das chaotische Partyspiel bekommt auf der Switch 2 nicht nur technische, sondern auch zahlreiche inhaltliche Upgrades. Die Switch-2-Edition von «Mario Party Jamboree» erscheint ebenfalls am 5. Juni.

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung (1440p im TV-Modus, 1080p im Handheld-Modus)

Flüssigere Framerate, auch mit mehreren Spielerinnen

Neue Spielmodi und Minispiele mit Unterstützung für die Maus-Steuerung und für die separat erhältliche Nintendo-Switch-2-Kamera

Spieler-Avatare: Hast du eine Nintendo-Switch-2-Kamera, werden die Gesichter deiner Mitspieler während der Minispiele angezeigt

«GameShare»-Support: Bis zu vier Spieler können zusammen zocken – nur einer davon muss das Game besitzen. Funktioniert jedoch nur lokal und nicht online.

«Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World»

Kirbys erstes grosses 3D-Abenteuer ist eines der besten Switch-Jump'n'Runs. Falls du dieses putzige Meisterwerk verpasst hast, bietet die Switch-2-Version die perfekte Gelegenheit, dies nachzuholen. Folgende Upgrades sind zur Veröffentlichung des Updates am 28. August enthalten:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

Flüssigere Framerate

Neue Story-Inhalte: In «Star-Crossed World» gehst du mit der nimmersatten Kugel auf neue Abenteuer. In diesen werden die Levels aus dem Originalspiel durch einen blauen Kometenschauer drastisch verändert. Teilweise sind die postapokalyptischen Szenarien kaum wiederzuerkennen.

«Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition»

Das nächste «Legends»-Spinoff erscheint 2025 gleichzeitig für Switch 1 und Switch 2. Im Gegensatz zu anderen kostenpflichtigen Switch-2-Editionen gibt es hier aber keinerlei inhaltliche, sondern nur technische Upgrades:

Bessere Bildqualität, höhere Auflösung

Flüssigere Framerate

«Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition»

Auch das neueste Abenteuer der intergalaktischen Kopfgeldjägerin Samus Aran erscheint gleichzeitig für die Switch 1 und die Switch 2. Auf Nintendos Next-Gen-Konsole wird das Game schöner aussehen und eine überarbeitere Steuerung bieten:

Höhere Auflösung und höhere Framerates: Das Game unterstützt zwei Display-Modi. Erstens, den «Quality Mode», der in einer 4K-Auflösung (TV) oder 1080p (Handheld) mit 60 Frames pro Sekunde läuft. Zweitens, den «Performance Mode», der in 1080p (TV) oder 720p (Handheld) und 120 Frames pro Sekunde läuft.

Höher aufgelöste Texturen

Schnellere Ladezeiten

HDR-Support

Maus-Steuerung: Die Maus-Funktionalität der neuen Joy-Con-2-Controller wird unterstützt – fast so, als würdest du einen Shooter am PC zocken. Mit dem linken Joy Con gibst du der Kopfgeldjägerin Samus Aran via Analog-Stick die Laufrichtung vor. Und mit dem rechten Joy Con gleitest du wie mit einer Maus über eine ebene Fläche, um ihre Blickrichtung zu ändern.

Wie zufrieden bist du mit den bisher gezeigten Upgrades? Welche Switch-1-Games möchtest du in einer verbesserten Version für die Switch 2 sehen?

Titelbild: Nintendo

