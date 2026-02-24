News & Trends 17 8

Nikon stellt neues 70-200mm F2.8 vor

Das Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II soll schärfer und schneller sein als sein Vorgänger. Ausserdem ist es das leichteste seiner Art – und auch das teuerste.

Nikon bringt nach dem 24-70mm das zweite Objektiv der «Holy Trinity» auf den aktuellen Stand der Technik: Das Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II ist deutlich leichter als sein Vorgänger. Zudem erhält es den schnelleren «Silky Swift Voice Coil Motor» (SSVCM) und eine Arca-Swiss-kompatible Stativschelle.

Objektiv Neu CHF 3349.– Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II Nikon Z, Vollformat

Das Objektiv wiegt 998 Gramm – 372 Gramm oder 27 Prozent weniger als die erste Version (1360 Gramm). Damit ist Nikons lichtstarkes Tele auch etwas leichter als die Pendants von Sony (1045 Gramm) und Canon (1070 Gramm). Mit einer Länge von 208 Millimeter ist es ungefähr so gross wie Sonys Modell (200 mm), das ausfahrbare Design von Canon ist im Transportmodus einiges kompakter (146 mm). Nikon bleibt bei einem internen Zoom, was dafür den Vorteil hat, dass kein Staub oder Wasser eindringen kann.

Nikons 70-200 ist das leichteste Objektiv seiner Klasse – und gleichzeitig das längste.

Quelle: Nikon

Das tiefere Gewicht ist das Resultat eines überarbeiteten optischen Designs. Das neue Objektiv besteht aus 18 Linsenelementen in 16 Gruppen, das sind drei Elemente weniger als im alten Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S. Dem Preissegment entsprechend verwendet Nikon seine aufwändigsten Beschichtungen, um Reflexionen und Ghosting zu verhindern. Überhaupt soll das neue Tele schärfer sein als sein Vorgänger und dank elf Blendenlamellen ein harmonischeres Bokeh liefern. Die Naheinstellgrenze liegt bei 38 Zentimetern bei 70 Millimetern und 80 Zentimetern bei 200 Millimetern, was einen Abbildungsmassstab von 0,3 ergibt.

Das Profi-Teleobjektiv ist gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet.

Quelle: Nikon

Gemäss Herstellerangabe kompensiert der eingebaute Bildstabilisator eine halbe Blendenstufe mehr als beim alten Modell, nämlich insgesamt sechs. Das Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II ist wettergeschützt und kompatibel mit Nikons Telekonvertern. Es kostet zum Start stolze 3349 Franken oder Euro, rund 1000 Franken mehr als das Vorgängermodell zum Zeitpunkt dieses Artikels. Die neue Version ist voraussichtlich Mitte März verfügbar.

Titelbild: Nikon

