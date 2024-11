Neues Survival-Game klont «Horizon» und bietet «Palworld»-Gameplay

Das neu angekündigte Spiel «Light of Motiram» bedient sich schamlos an der Welt der «Horizon»-Spiele. Doch statt eines Story-basierten Abenteuers wird das Spiel ein Koop-Survival-Game.

Das Studio Polaris Quest, das zum chinesischen Technologie-Riesen Tencent gehört, hat mit «Light of Motiram» ein Open-World-Survival-Game angekündigt und einen Trailer veröffentlicht. In der Gaming-Welt ist das Abkupfern von erfolgreichen Spielen bis zu einem gewissen Grad nicht ungewöhnlich. Die Frage ist nur, wann die Schwelle zur Dreistigkeit erreicht ist. Und «Light of Motiram» überschreitet sie mit Riesenschritten.

Von den teilweise fast 1-zu-1 nachgemachten Maschinengiganten über die apokalyptische Welt mit herrlichen Landschaften bis hin zur bunten Kleidung der Menschen – «Light of Motiram» wirkt wie ein Rip-Off der «Horizon»-Spiele der niederländischen Spieleschmiede Guerilla Games.

Selbst das Cover-Artwork sieht verdächtig nach Horizon Zero Dawn aus aus.

Quelle: Guerilla Games, Polaris Quest

Manche der Maschinen kannst du wie in «Horizon» umprogrammieren und sie als Reittier oder als Helfer im Kampf nutzen. Allerdings kupfert «Light of Motiram» noch bei einem anderen Spiel ab.

Survival und Base-Building á la «Palworld»

Im 16-minütigen Gameplay-Video ist zu sehen, dass «Light of Motiram» viel Wert auf den Ausbau der eigenen Basis legt. Du baust deine Unterkunft, kochst an einem Lagerfeuer, legst einen Gemüsegarten an und nutzt Produktionsanlagen, um Materialien zu verarbeiten und Gegenstände herzustellen.

Und jetzt kommt der Clou: Du kannst auch drollige mechanische Helfer herstellen, die dir Arbeit in der Basis abnehmen. Bei Minute 3:10 siehst du eine Art mechanische Ente, die zu einem Garten läuft und Wasser auf die Pflanzen spuckt. Das ist nicht nur das gleiche Prinzip wie in «Palworld», sondern sieht auch ganz genauso aus. Nur, dass es sich um mechanische Wesen handelt. Im Video siehst du auch ein blaues mechanisches Tier in der Basis herumhopsen und eine Anlage bedienen.

Im Video sind diese herstellbaren Helfer zu sehen.

Quelle: Polaris Quest

Damit dürfte das Studio anders als «Palworld» zumindest eine Urheberrechtsklage von Nintendo umgehen – denn «Palworld» hat sich durch die Verwendung der knuddeligen Viecher selbst kräftig bei Nintendos «Pokémon» bedient. «Light of Motiram» ist also eine Art optisches «Horizon» mit «Palworld»-Gameplay, inklusive Koop-Modus.

Was sonst noch bekannt ist

Laut der Steam-Seite bietet «Light of Motiram» eine große, offene Spielwelt mit unterschiedlichen Biomen. Das Game spielt im Jahr 2068 und auf der offiziellen Website, die es aktuell nur in chinesischer Sprache gibt, ist zu lesen, dass eine KI die menschliche Zivilisation zerstört hat. Du spielst einen «Pionier eines primitiven Stammes» und startest daher mit einfachster Ausrüstung, die du im Laufe des Spiels verbesserst. Beim Bauen der Basis musst du die Statik der Gebäude berücksichtigen und du kannst zum Beispiel beim Fällen eines Baumes von diesem erschlagen werden.

Im Gameplay-Video siehst du den Spielcharakter aus der Ferne mit Pfeil und Bogen explosive Fässer in die Luft jagen, um Gegner zu töten. Aber auch Nahkampfwaffen wie Lanzen und Hämmer kommen zum Einsatz. Unterwegs lassen sich Ressourcen abbauen und mit einem Paraglider kannst du in Täler hinabgleiten, solange deine Ausdauer reicht. In der Welt gibt es Überreste der untergegangenen menschlichen Zivilisation, aber auch Standorte der Maschinen zu entdecken.

«Light of Motiram» soll auf PC und Playstation 5 sowie auf Android und iOS erscheinen. Ein Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.