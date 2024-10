Neue Effekte und Effekteinstellungsmöglichkeiten für Philips Hue

Nach einem Firmware-Update für die meisten Hue-Lampen kannst du jetzt auf vier neue Standardeffekte zurückgreifen und diese auch anpassen.

Das kürzlich von Philips Hue ausgerollte Firmware-Update Nr. 1.122.2 für Bluetooth-fähige Hue-Lampen ermöglicht weitere Effekte. Über Version 5.28 der Philips-Hue-App kannst du die vier neuen Effekte auswählen – und es ist möglich, alle Effekte zu bearbeiten. Da die meisten smarten Lampen von Philips Hue Bluetooth beherrschen, profitieren fast alle Lampen vom Update.

Effekte sind eine Voreinstellung für mehr Dynamik bei den Lampen. Sie zeigen dann nicht nur eine Farbe oder eine gleichmäßige Farbabfolge an, sondern folgen einem vorgegebenen Muster aus Farben und Helligkeit. Der bereits länger vorhandene Effekt «Kaminfeuer» lässt eine Lampe beispielsweise in Orange-Tönen flackern, um ein prasselndes Feuer zu simulieren.

Die Effekte findest du als Symbol mit drei kleinen Sternen unter dem Farbkreis im Farbauswahl-Bereich deiner Lampe.

Die Effekte verbergen sich hinter den drei Sternen.

Quelle: Debora Pape

Eine weitere Neuerung ist, dass der Stil «Diffus» der Festavia-Lichterketten jetzt für alle Hue-Verlaufslampen zur Verfügung steht. Bei diesem Stil werden fünf einstellbare Farben über die Segmente der Lampe verteilt.

Vier neue Effekte

Die neuen Effekte heißen Unterwasser, Kosmos, Sonnenstrahl und Zauberwelt. Sie gesellen sich zu den sechs bereits vorhandenen Effekten. Die App bietet für die meisten jetzt bereits voreingestellt drei bis vier Farbvarianten. Ich habe die neuen Effekte ausprobiert und erkenne nur leichte Unterschiede untereinander.

Beim Effekt Sonnenstrahl leuchtet die Lampe in der Grundfarbe und wechselt nach einer gewissen Zeit ganz kurz auf ein warmweißes Licht, was wohl den Sonnenstrahl darstellen soll. Der Effekt Zauberwelt scheint durch alle Sättigungs- und Helligkeitswerte der Grundfarbe durchzuwechseln. Der Kosmos-Effekt ist ganz ähnlich: Hier spielt die Lampe die Grundfarbe zwischen «aus» und «maximaler Helligkeit» aus.

Den Unterwassereffekt finde ich voreingestellt ganz hübsch: Hier wechselt die Lampe durch die Farbtöne nahe der Grundfarbe und variiert nur leicht mit der Helligkeit. Ich habe in einem Zimmer drei Deckenspots und jede kann einen separaten Unterwassereffekt nutzen. Zusammen erinnert das Farbspiel an das Lichtspiel des Wassers in einem Pool oder Aquarium.

Einstellungsmöglichkeiten bei den Effekten

Bisher ließen sich die Effekte nicht weiter bearbeiten. Mit der neuen Software-Version kannst du die Grundfarbe sowie die allgemeine Helligkeit des Effekts beliebig ändern und einstellen, wie schnell der dynamische Wechsel auftreten soll. Dadurch kann das simulierte Feuer zum Beispiel blau erscheinen und wilder oder langsamer flackern.

Die neuen Lichteffekte sind ein Schritt in die richtige Richtung. Hue hinkt bei den Effekten anderen Herstellern hinterher. Meines Wissens ist es auch noch immer nicht möglich, mehrere Lampen zusammenzufassen und der Gruppe einen Effekt zuzuweisen. Bislang muss ich die Effekte jeder Lampe einzeln zuteilen und anstatt harmonisch zusammenzuspielen, spulen alle Lampen gleichzeitig stoisch dieselbe Abfolge ab.