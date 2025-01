Neue 4K-OLEDs von Alienware und Asus

Zwei 27-Zöller der in der Schweiz beliebten Marken nutzen das neue QD-OLED-Panel von Samsung mit hoher Pixeldichte. Alienware zeigt dabei ein neues Design, Asus verbaut erstmals DisplayPort 2.1.

Die Gaming-Abteilungen von Dell und Asus zeigen an der CES sehr ähnliche OLED-Monitore. Der Alienware AW2725Q und der Asus ROG Swift PG27UCDM basieren beide auf dem neuen QD-OLED-Panel von Samsung. Es hat eine Diagonale von 27 Zoll und eine UHD-Auflösung (3840 × 2160 Pixel). Das ergibt eine Pixeldichte von 165 Pixel pro Zoll (ppi) – ein Novum für OLED-Bildschirme.

Die Modelle eignen sich für dich, wenn du eine höhere Bildschärfe der grösseren Bildfläche von 32 Zoll grossen 4K-OLEDs vorziehst. Ansonsten gibt es zwischen den beiden Monitortypen kaum Unterschiede. Die Bildfrequenz beträgt auch bei den 27-Zöllern 240 Hertz, die Reaktionszeit liegt bei 0,03 Millisekunden, die maximale Vollbild-Helligkeit bei 250 Nits und der DCI-P3-Farbraum wird zu 99 Prozent abgedeckt.

Alienware AW2725Q: neue Designsprache

Wenn du Alienwares bisherige Monitore kennst, wird dir das neue Design des AW2725Q auffallen. Er ist nicht ganz schwarz, sondern «Interstellar Indigo» – oder auf gut Deutsch: dunkelblau. Der Hersteller nennt die neue Designsprache «AW30», eine Anspielung auf Alienwares 30-jähriges Jubiläum. Sie soll Sci-Fi-Ästhetik mit Funktionalität vereinen.

Der neue Alienware-Monitor sieht anders aus als die letzten paar Modelle.

Quelle: Dell Alienware

Das Gehäuse des AW2725Q besteht aus Kunststoff, die Standplatte hat einen kleinen Fussabdruck und soll trotzdem stabil sein. In der relativ dicken Standsäule finden Kabel Platz. Auch das in die Jahre gekommene On-Screen Display User Interface (OSD) zur Bedienung des Monitors wurde überarbeitet.

Die Anschlüsse sind Standardkost: einmal DisplayPort 1.4, zweimal HDMI 2.1 sowie dreimal USB-A und einmal USB-C für Zubehör. Letzterer liefert zwar 15 Watt, unterstützt aber keine DP Alt Mode. Du kannst also das Bildsignal nicht per USB-C übertragen. Einer der HDMI-Ports unterstützt eARC und kann damit Dolby Atmos an Lautsprecher weitergeben. Da ein 27-Zoll-Monitor selten für reine Konsolen-Setups verwendet wird, scheint das etwas überflüssig.

Auf der Hinterseite kannst du Kabel durch die Standsäule schlaufen.

Quelle: Dell Alienware

Zur Burn-in-Prävention verbaut Alienware eine Graphitplatte zwischen den verschiedenen Schichten des Panels, welche die Wärme abführen. «KI-Algorithmen» sollen helfen, problematische Elemente zu erkennen und das Bild lokal anzupassen. Was das genau bedeutet, bleibt unklar. Mutmasslich handelt es sich dabei um etwas Ähnliches wie die bisherige Logo-Erkennung, die statische Menüs und Logos abdunkelt. Alienware gewährt zudem drei Jahre Burn-in-Garantie.

Die unverbindliche Preisempfehlung des AW2725Q liegt bei 899 US-Dollar. In Europa ist er gemäss Pressemitteilung ab April 2025 verfügbar.

Asus PG27UCDM: DisplayPort 2.1

Der Asus PG27UCDM sieht genau so aus wie sein grösserer Bruder, der PG32UCDM (zum Test). Er unterscheidet sich aber in Sachen Anschlüsse: Während der 32-Zöller neben HDMI 2.1 und USB-C nur DisplayPort 1.4 verbaut hat, kommt der neue 27-Zöller mit DisplayPort 2.1 – in der leistungsfähigsten Version mit einer Bandbreite von 80 Gbps («UHBR20»).

Als erstes Modell von Asus bietet der PG27UCDM den neuesten DisplayPort-Standard.

Quelle: Asus

Damit kann die UHD-Auflösung in 240 Hertz verlustfrei übertragen werden. Allerdings brauchst du dafür auch an deiner Grafikkarte DisplayPort 2.1 mit dem höchsten Standard. UHBR20 gibt es erst bei Nvidias neuer RTX-50-Serie und mutmasslich auch bei AMDs Radeon-9000-Serie. Die Radeon RX 7900 XT und XTX haben zwar ebenfalls DisplayPort 2.1, aber nur UHBR13.5 mit 54 Mbps. Zwingend notwendig ist der neue Anschluss aber nicht (siehe Infobox).

Braucht es DisplayPort 2.1? DisplayPort 2.1 unterstützt höhere Datenraten als die Version 1.4 – wie viel genau, hängt vom Standard ab: UHBR10 kommt auf 40 Gbps, UHBR13.5 auf 54 Gbps und UHBR20 auf 80 Gbps. Aktuelle AMD-Grafikkarten unterstützen DisplayPort 2.1 mit UHBR13.5. Die hohen Datenraten sind nicht unbedingt nötig. Denn das Bildsignal kann durch Display Stream Compression (DSC) verkleinert werden – gemäss den meisten Experten ohne sichtbare Qualitätsverluste. Mit DSC 3.0 reicht selbst für 4K bei 240 Hertz die Bandbreite von DisplayPort 1.4. Unkomprimiert bräuchte dieses Signal zwingend UHBR20. Die nötigen Datenraten eines 10-bit-Signals mit verschiedenen Kompressions-Algorithmen.

Quelle: Screenshot YouTube / TFTCentral

Genau wie bei Alienware gibt es auch bei Asus eine dreijährige Burn-in-Garantie und diverse Präventionsmassnahmen. Zum Beispiel Pixel Shift, globales Dimming bei Inaktivität, lokale Abdunklung von Logos und ein automatischer Reinigungszyklus. Neu ist zudem ein Näherungssensor. Er lässt sich auf verschiedene Distanzen einstellen und erkennt, ob du überhaupt vor dem Bildschirm sitzt. Wenn nicht, schaltet er die Pixel aus und wird schwarz.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des Asus PG27UCDM gibt es noch keine.

Neben Alienware und Asus haben noch weitere Hersteller Monitore mit dem gleichen QD-OLED-Panel vorgestellt, darunter MSI und Gigabyte. Eine Übersicht über alle Neuheiten folgt nach der CES 2025.