Netflix bestätigt Neuauflage von «Unsere kleine Farm»

Die Ingalls kehren auf die Bildschirme zurück. Netflix adaptiert die Neuauflage von «Unsere kleine Farm» basierend auf den gleichnamigen Büchern von Laura Ingalls Wilder.

Nach über 40 Jahren kehrt die beliebte Fernsehserie «Unsere kleine Farm» zurück. Netflix hat offiziell bestätigt, dass eine Neuauflage der Serie in Arbeit ist. Die Originalserie, die von 1974 bis 1983 ausgestrahlt wurde, basiert auf den semi-biografischen Büchern von Laura Ingalls Wilder und erzählte die Geschichte der Familie Ingalls im amerikanischen Westen des späten 19. Jahrhunderts. Wilder schrieb die Kinderbuchreihe «Little House on the Prairie» in der Zeit der Großen Depression in den USA (1929 bis 1941).

Details zur Neuauflage

Die Neuauflage wird von Rebecca Sonnenshine als Showrunnerin und ausführende Produzentin geleitet. Sie hat zuvor bereits an erfolgreichen Serien wie «The Boys» und «Vampire Diaries» mitgewirkt. Netflix plant, die Serie mit einer frischen Interpretation und emotionaler Tiefe zu versehen, um sowohl neue als auch bestehende Fans zu begeistern.

Ein neues «American Primeval» solltest du bei der Familienserie allerdings nicht erwarten. Als Zuschauer kannst du eher herzerwärmende Geschichten, starke Familienwerte und historische Einblicke in das Leben im 19. Jahrhundert erwarten. Die Originalserie bot eine Mischung aus Drama, Abenteuer und moralischen Lektionen.

Ich habe mich mit fünf Jahren tief in diese Bücher verliebt. Sie haben mich dazu inspiriert, Schriftstellerin und Filmemacherin zu werden, und ich fühle mich geehrt und freue mich, diese Geschichten für ein neues Publikum zu adaptieren. Rebecca Sonnenshine

Details zur Besetzung und zum Starttermin der Serie sind derzeit noch nicht bekannt. Die Produktion befindet sich jedoch in den frühen Entwicklungsphasen, und weitere Informationen werden in den kommenden Monaten erwartet. Der Original-Darsteller der Hauptfigur Charles Ingalls, Michael Landon, ist übrigens bereits 1991 verstorben. Alle anderen Darsteller der Original-Ingalls-Familie leben noch.

Zu den ausführenden Produzenten der Serie zählen neben Sonnenshine noch Joy Gorman Wettels, Trip Friendly, Dana Fox und Susanna Fogel. Trip Friendlys Vater, Ed Friendly, produzierte 1974 den Fernsehfilm zu «Unsere kleine Farm» und später die Serie.

Erfolg der Originalserie

Sowohl die Kinderbuchreihe als auch die Originalserie «Unsere kleine Farm» waren ein großer Erfolg. Mehr als 73 Millionen Exemplare der Buchreihe wurden in mindestens 27 Sprachen in über 100 Ländern verkauft. Und auch die Originalserie erfreut sich weiterhin an Beliebtheit. In den USA verzeichnete die Serie laut Nielsen allein im vergangenen Jahr 13,25 Milliarden Zuschauerminuten. Zum Vergleich: Die erfolgreiche Amazon-Prime-Serie «Fallout» erzielte im gleichen Zeitraum 11,95 Milliarden Minuten.

Du kannst die Originalserie derzeit auf MGM+ kostenpflichtig streamen. Zudem werden alte Folgen regelmäßig auf dem deutschen Sender Sat.1 Gold sowie Warner TV Serie ausgestrahlt. Vereinzelte Folgen sind außerdem bei Joyn gratis abrufbar.