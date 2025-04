News & Trends 14 1

Moto razr 60 Ultra: Motorolas Klapp-Smartphone wird robuster und lädt schneller

Das Klapp-Smartphone razr 60 Ultra soll robuster und schneller sein als die Konkurrenz – und neue KI-Tools hat Motorola ihm ebenfalls spendiert.

Die Titan-verstärkte Scharnierplatte des razr 60 soll 35 Prozent mehr Faltungen aushalten als die vorherige Generation. Zusammen mit «Ultra Thin Glass» soll das neue Scharnier zudem dafür sorgen, dass die Falte in der Mitte des Displays die bisher glatteste eines Klapp-Smartphones von Motorola ist.

Viele Premieren für ein Klapp-Smartphone

Außerdem preist Motorola den verbesserten Staub- und Unterwasserschutz des razr 60 Ultra an. Nach IP48 ist es vor Staub geschützt und übersteht 30 Minuten in 1,5 Meter tiefem Süßwasser. Nach Herstellerangaben ist das razr 60 Ultra das erste Klapp-Smartphone mit dem Snapdragon 8 Elite und mit 68 Watt jenes mit dem schnellsten Ladetempo. Damit soll der 4700-mAh-Akku in acht(!) Minuten genug Strom für einen Tag laden.

Beim Design tobt sich Motorola aus und nutzt weiterhin Farben von Kooperationspartner Pantone sowie verschiedene Materialien. Mit dem Einsatz von Holz kann der Hersteller damit den nächsten Haken hinter ein Alleinstellungsmerkmal für ein Klapp-Smartphone machen.

Die Farb- und Materialvariaten des razr 60 Ultra

Quelle: Motorola

Das razr 60 Ultra verfügt über eine spezielle KI-Taste für den schnellen Zugriff auf die «Moto AI». Die KI kann aber je nach Einstellung auch über Blickkontakt oder Sprache aktiviert werden. Für die KI-Tools greift Motorola auf Funktionen von Google, Meta und Microsoft sowie erstmals von Perplexity zurück.

Mit «Was gibt es Neues?», «Achtgeben» und «Merken» bietet Motorola drei neue Prompts für seine Smartphones an, die sich Nutzerinnen und Nutzer oft gewünscht hätten. Mit der Funktion «Next Move» erkennt die KI zudem, was auf dem Display zu sehen ist und macht Vorschläge, was als Nächstes zu tun ist. Sie kann aber auch Playlisten und Bilder generieren. Mit «Smart Connect mit KI» soll es ein leichtes sein, via Sprach- oder Textbefehl Inhalte auf Fernseher, Tablets oder PCs zu spiegeln oder dort Streams abzuspielen. Gemini und Gemini Live sind über das externe Display zugänglich.

Mit seinem Scharnier lässt sich das Klapp-Smartphone vielfältig aufstellen.

Quelle: Motorola

Das Außendisplay des razr 60 Ultra ist vier Zoll groß. Das OLED-Display im Inneren – das erste Pantone-validierte Display in einem Klapp-Smartphone – misst sieben Zoll. Auf der Rückseite stehen dir eine Haupt- und eine Ultraweitwinkelkamera mit je 50 Megapixeln zur Auswahl.

Ohne Ultra gibt es weniger Ausstattung für weniger Geld

Mit dem razr 60 bietet Motorola eine günstigere Variante seines Klapp-Smartphones an. Die KI-Tools sind die gleichen, aber bei der Hardware gibt es viele Unterschiede. Die Displays sind mit 6,9 und 3,6 Zoll kleiner. Das gilt auch für die Akkukapazität von 4500 mAh und das Ladetempo mit 30 Watt.

Das razr 60 hat kleinere Display als die Ultra-Variante.

Quelle: Motorola

Mit dem Dimensity 7400X wird es etwas weniger Leistung haben und die Ultraweitwinkelkamera hat mit 13 Megapixeln eine niedrigere Auflösung.

Preis und Verfügbarkeit

Das Razr 60 Ultra ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1299 Franken oder Euro erhältlich. Das razr 60 soll 799 Franken bzw. Euro kosten und ist in Deutschland ab sofort erhältlich. In der Schweiz soll es «zu einem späteren Zeitpunkt» verfügbar sein.

Titelbild: Motorola

