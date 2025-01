Microsoft führt farbige Batteriesymbole in Windows 11 ein

Microsoft hat die Batteriesymbole in Windows 11 für Notebooks überarbeitet. Die verschiedenen Farben sollen den Batteriestatus deutlicher anzeigen und mehr Informationen bieten.

Deine Batterieanzeige am Notebook wird bunter. Das traditionelle schwarze Batteriesymbol von Windows wird durch drei weitere Farben ergänzt: Gelb, Grün und Rot. Diese visuelle Überarbeitung der Batteriesymbole in Windows 11 hat Microsoft kürzlich angekündigt. Die Neuerung erscheint mit dem Release der neuen Insider Preview Build 26120.3000 (KB5050103).

Die farbliche Kennzeichnung soll es Usern erleichtern, den aktuellen Status ihrer Batterie schneller zu erkennen. So wird das Batteriesymbol beispielsweise gelb, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist. Dies passiert automatisch, wenn der Akkustand bei 20 Prozent oder niedriger ist., Grün wird die Anzeige, sobald dein Gerät geladen wird. Wenn das Batteriesymbol wiederum rot ist, ist dein Akku fast leer und du solltest dein Notebook so schnell wie möglich an den Strom anschließen.

Weitere Änderungen: Prozentanzeige sowie ein zentrales Blitzsymbol

Zusätzlich zu den farblichen Änderungen wurden auch die Symbole leicht vergrößert, um die Lesbarkeit zu verbessern. Ein weiteres Detail ist das neue Blitzsymbol, das zentral über dem Batteriesymbol platziert ist, anstatt wie bisher links. Es zeigt dir zusätzlich nochmal an, dass dein Gerät gerade geladen wird.

Neben den Aktualisierungen des Batteriesymbols führt Microsoft eine Prozentanzeige für den Batteriestand in der Taskleiste ein. Diese Funktion wurde von Insidern und Kunden Microsoft zufolge häufig nachgefragt. Um dies zu aktivieren, gehst du zu «Einstellungen > Strom und Akku» und aktivierst die Einstellung «Batteriestand in Prozent».

Im hier rot gekennzeichneten Kästchen aktivierst du die Prozentanzeige für den Akku in den Einstellungen.

Quelle: Microsoft

Bislang werden die neuen farbigen Batteriesymbole in der Taskleiste, im Schnelleinstellungs-Flyout und in den allgemeinen Windows-Einstellungen angezeigt. Eine Anzeige auf dem Sperrbildschirm soll in einer zukünftigen Version ausgebaut werden. Die Funktion wird derzeit von Microsoft getestet. Wann sie für alle ausgerollt wird, hat Microsoft noch nicht verraten.