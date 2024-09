Messeneuheiten: Kompakte Ladegeräte für Apples Dreifaltigkeit

Mehrere Hersteller zeigen auf der IFA 2024 in Berlin neue kompakte Ladegeräte. Diese nehmen wenig Platz im Reisegepäck ein und laden das iPhone, AirPods und die Apple Watch gleichzeitig auf.

Fast alle der vorgestellten Ladegeräte unterstützen kabelloses Laden mit Qi2. Beim iPhone laden die Geräte mit bis zu 15 Watt. Für AirPods und Apple Watch liefern sie bis zu 5 Watt. Unterschiede gibt es bei Design, Falt-Systematik und den Abmessungen. Teilweise lassen sich auch Smartphones und Kopfhörer ohne Apfel-Logo drahtlos laden. Die magnetische Halterung MagSafe hat sich in der Android-Welt aber noch nicht etabliert.

3-in-1: für iPhone, AirPods und Apple Watch

Die MagGo Wireless Charging Station von Anker faltet sich zu einer kompakten Kugel zusammen. Im offenen Zustand liegen ihre drei Ladepunkte nebeneinander. Die Apple Watch auf der Seite liegend zu laden ist nicht vorgesehen, könnte angesichts der Flexibilität der Ladestation aber funktionieren. Sie soll 99 Euro kosten und demnächst verfügbar sein.

Die Wireless Charging Station gibt es auch in anderen Farben als Weiß.

Keine Zertifizierung von Apple und kein Qi2 hat der Bend des Herstellers Goui. Stattdessen nutzt das Ladegerät QuickCharge 3.0 und soll trotzdem mit AirPods und der Apple Watch kompatibel sein. Für Smartphones liefert es bis zu 15 Watt, für Kopfhörer bis zu 5 Watt und für Smartwatches 2,5 Watt. Das Ladedock für die Smartwatch ist an den Rest des Ladegeräts angesteckt. Für den Transport nimmst du es ab und kannst es unten im anderen Teil verstauen. Kostenpunkt: 39 Dollar, Verfügbarkeit in Europa ist aber unklar.

Bei Goui nimmt man den Ladepunkt für die Apple Watch ab und verstaut sie unten im Gehäuse.

Belkins 3-in-1 Magnetic Wireless Charging Travel Pad aus der «BoostCharge Pro»-Serie besteht aus drei quadratischen Elementen, die sich zusammenfalten lassen. In jedem befindet sich ein Ladepunkt, wobei jener für die Apple Watch aufgestellt werden kann. Der Hersteller nutzt Recycling-Kunststoff für die Ladestation, die trotz ihrer glatten Optik keine Fingerabdrücke anzieht. Belkin will sie im Herbst für 129 Euro in den Handel bringen.

Belkins Wireless Charging Travel Pad mit zwei und drei Ladepunkten.

2-in-1: für iPhone und Apple Watch oder AirPods

Bei der 2-in-1-Version des Magnetic Wireless Charging Travel Pad von Belkin fehlt der Ladepunkt für die AirPods. Die Kopfhörer kannst du im Notfall aber auf einen der anderen Ladepunkte legen. Seine quadratischen Elemente sind mit Stoff überzogen. Es soll ebenfalls ab dem Herbst 2024 erhältlich sein und 119 Euro kosten.

Ein sehr kompaktes Ladegerät hat TwelveSouth vorgestellt. Das Butterfly SE verfügt über zwei Ladepunkte. Einen mit 15 Watt für das iPhone und einen ausklappbaren für die Apple Watch. AirPods lassen sich mit der Ladestation aber auch laden. Sie ist zusätzlich als Standfuß für Apples Smartwatch und Smartphone nutzbar. Sie kostet in den USA 99 Dollar und soll demnächst in Europa erhältlich sein.

Das Butterfly SE von TwelveSouth ist sehr kompakt.

Mophie bietet bereits länger den Snap+ Travel Charger mit drei Ladepunkten an. Demnächst erscheint eine um 40 Prozent kleinere Version mit nur zwei Ladepunkten. Die beherrscht Qi2 und du kannst das iPhone im Querformat aufstellen, damit du es im Standby-Modus verwenden kannst. Zur Orientierung: Die 3-in-1-Version kostet derzeit etwas mehr als 100 Euro oder Franken, war zum Verkaufsstart jedoch teurer.