«Marvel Rivals» gelingt ein fulminanter Start mit 10 Millionen Spieler in 3 Tagen

Der Hero-Shooter «Marvel Rivals» von Netease Games verzeichnete in den ersten 72 Stunden nach Veröffentlichung zehn Millionen Spieler. Mit über 480 000 gleichzeitigen Spielern auf Steam und positiven Bewertungen ist das Spiel bisher ein voller Erfolg.

Der neue Helden-Shooter «Marvel Rivals» hat einen fulminanten Start hingelegt. Innerhalb der ersten 72 Stunden nach seiner Veröffentlichung konnte das Spiel von Netease Games weltweit bereits zehn Millionen Spielerinnen und Spieler verzeichnen. Das vermeldete das Team hinter dem Spiel auf X. Damit ist der Titel derzeit eines der meistgespielten Spiele weltweit.

Im Peak erreichte der Shooter mehr als 480 000 Spieler gleichzeitig auf Steam und hat dort mit 75 Prozent überwiegend positive Bewertungen. Das Free-to-Play-Spiel wurde am 6. Dezember 2024 auf den meisten großen Plattformen veröffentlicht. Dazu gehören Steam, Epic, Xbox und Playstation. «Rivals» kombiniert das «Overwatch»-Gameplay mit der Kulisse des umfangreichen Marvel-Comic-Universes.

Seit Release konnte Rivals mehrfach die 400k-Spielermarke knacken. Morgens sind die Spielerzahlen wiederum immer etwas geringer.

Quelle: Kim Muntinga Screenshot via SteamDB

Dieser Erfolg unterstreicht das hohe Interesse an teambasierten Hero-Shootern und die anhaltende Beliebtheit des Marvel-Universums. Die schnelle Akzeptanz durch die Spielergemeinde zeigt, dass Netease Games mit «Marvel Rivals» einen Nerv getroffen hat.

Der große Andrang hat wohl aber auch teilweise zu Serverproblemen geführt. Es kam zu mehreren Beschwerden, dass beim Versuch ein Spiel zu starten, die Fehlermeldung «Serververbindung fehlgeschlagen» angezeigt wird. Dieses Problem sollte allerdings hoffentlich bald erledigt sein.

Im Spiel kannst du aus insgesamt 33 Marvel-Helden oder -Schurken wählen: unter anderem Black Widow, Hulk, Magneto, Venom oder Wolverine. Alle Charaktere haben individuelle Fähigkeiten und sind in drei verschiedene Rollen aufgeteilt: Avantgarde, Duellant und Stratege. Wichtig sind dabei auch die Team-Up-Fähigkeiten, mit denen du mit deinen Verbündeten gemeinsame Superkräfte entfesseln kannst. Denn du trittst in 6-vs.-6-Kämpfen mit deinem Team gegen andere Spieler auf acht Karten für die Modi «Schnelles Spiel» und «Wettkampf», einer Eroberungskarte und einem brandneuen Übungsgelände an.

Die Season 0, mit der «Marvel Rivals» gestartet ist, soll einen Monat lang laufen. Sie läuft unter dem Titel «Dooms‘ Rise». Sie dient laut der Entwickler als Eröffnungskapitel für das Chaos, das durch die Kollision der einzelnen Zeitexperimente von Doctor Doom und die damit einhergehende Auslösung der Zeitstromverschränkung entsteht. Netease Games hat bereits angekündigt, Marvel Rivals kontinuierlich mit neuen Inhalten zu erweitern.

Hast du «Marvel Rivals» schon angezockt? Was hältst du von dem Game? Schreib es in die Kommentare