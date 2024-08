IPPAWARDS 2024: Die besten iPhone-Fotos des Jahres

An den iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) 2024 wurden die besten Bilder in 14 Kategorien und die Fotografen des Jahres ausgezeichnet. Der Wettbewerb zeigt die Bandbreite der iPhone-Fotografie.

Die iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) haben auch 2024 wieder gezeigt, welche Möglichkeiten die Smartphone-Fotografie bietet. Der Wettbewerb findet seit 2007 statt.

Neben dem besten Bild wurden die Fotografinnen und Fotografen des Jahres sowie die Sieger, Zweit- und Drittplatzierte in 14 Kategorien gekürt. Die Kategorien reichen von Menschen bis hin zu Landschaften.

Die Gewinnerbilder 2024

Auch in diesem Jahr musste die Jury aus Tausenden von Einsendungen die besten auswählen. Hier sind fünf der prämierten Bilder. Die weiteren Gewinner in allen Kategorien findest du hier.

Gewinner des Hauptpreises

Der Hauptpreis geht an Erin Brooks mit ihrem auf dem iPhone 15 Pro Max geschossenen Foto «Junge trifft Hai». Das Foto wurde in Tampa, Florida aufgenommen.

IPPAWARDS - Erin Brooks - USA

1. Platz: Fotograf des Jahres

Die Jury der IPPAWARDS kürte den Amerikaner Glen Wilbert zum Fotografen des Jahres. Er reichte unter anderem das Foto «Rettungsschwimmerlager» ein, dass er in Huntington Beach, Kalifornien mit dem iPhone 11 Pro Max aufgenommen hat.

IPPAWARDS - Glen Wilbert - USA

2. Platz: Fotograf des Jahres

Den zweiten Platz sicherte sich der auf den Philippinen geborene Mogli Maureal. Zu seinen Einsendungen zählt unter anderem das Bild «Schüleraufnahme», das er in Ta Prohm, Siem Reap mit dem iPhone 15 Pro fotografiert hat.

IPPAWARDS - Anthony Maureal - USA

3. Platz: Fotograf des Jahres

Den dritten Platz erreichte Wenlong Jiang aus China. Sein Bild «Tucson Morning» hat er im chinesischen Fujian mit dem iPhone 14 aufgenommen.

IPPAWARDS – Wenlong Jiang – China

1. Platz – Landschaft

Mein persönliches Lieblingsfoto ist der erste Platz in der Kategorie Landschaft. Paddy Chao aus Taiwan hat dieses Bild «Nachthimmel über Lake Tekapo» am gleichnamigen See in Neuseeland mit dem iPhone 15 Pro Max aufgenommen.

IPPAWARDS - Paddy Chao - Taiwan

Was macht die IPPAWARDS so besonders?

Im Gegensatz zu anderen Fotowettbewerben sind bei den IPPAWARDS ausschließlich Fotos zugelassen, die mit einem iPhone aufgenommen wurden. Die Jury bewertet die eingereichten Bilder nach Kriterien wie Komposition, Kreativität, technische Umsetzung und der Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen.

Die Anzahl der Einsendungen pro Person ist nicht begrenzt. 25 eingereichte Bilder kosten 75,50 US-Dollar. Die eingereichten Bilder müssen in Originalgröße erfolgen und dürfen nicht kleiner als 1000 Pixel in der Höhe oder Breite sein. Sie dürfen zuvor noch nirgendwo veröffentlicht worden sein. Beiträge auf persönlichen Social-Media-Accounts sind jedoch erlaubt.

Die Geschichte der IPPAWARDS

Kenan Aktülün rief den Wettbewerb 2007 ins Leben und ist bis heute Kurator der IPPAWARDS. Die Gründung fiel mit der Markteinführung des ersten iPhones im selben Jahr zusammen. Er erkannte die wachsende Begeisterung für die Smartphone-Fotografie und schuf eine Plattform, um die besten iPhone-Fotografen zu ehren. Seitdem sind die IPPAWARDS stetig gewachsen.

Zu den aktuellen 14 Kategorien gehören: Abstrakt, Tiere, Architektur, Kinder, Stadtleben/Stadtlandschaft, Landschaft, Lifestyle, Natur, Menschen, Portrait, Serie (3 Bilder), Stillleben, Reisen, Sonstiges.