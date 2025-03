News & Trends 27 5

Grösste Übernahme der Firmengeschichte: Google kauft Security-Start-up für 32 Milliarden

Ein erst fünf Jahre altes Unternehmen soll für einen Rekordbetrag an Alphabet übergehen. Es hat sich auf KI-gestützte IT-Sicherheit spezialisiert.

Alphabet kauft sich für 32 Milliarden US-Dollar die Cybersecurity-Firma Wiz. Dies gab der Mutterkonzern von Google in einer Pressemitteilung bekannt. Es ist die grösste Übernahme in der Geschichte des Suchmaschinen-Giganten.

Wiz ist ein 2020 gegründetes israelisches Start-up mit Sitz in New York. Es bietet cloudbasierte Sicherheitslösungen an und zählt auch Microsoft und Amazon zu seinen Kunden. Die KI-gestützten Systeme sollen in Echtzeit Bedrohungen erkennen und verhindern. Mit der Übernahme will Google sein Cloudgeschäft stärken, dessen Umsätze aktuell hinter Amazon (AWS) und Microsoft (Azure) zurückliegen.

Zweiter Anlauf nach Regierungswechsel

Der Deal kam erst im zweiten Anlauf zustande. Das erste Angebot von 23 Milliarden US-Dollar schlug Wiz letztes Jahr aus. Unter anderem wegen Bedenken, dass Regulierungsbehörden die Übernahme verhindern könnten. Nachdem der Deal platzte, plante die Firma ursprünglich den Gang an die Börse. Ihr Wert wurde zuletzt auf rund 16 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Unter der Trump-Regierung schätzten die Investoren von Wiz die Gefahr durch Aufsichtsbehörden nun wohl als geringer ein. Ausserdem erhöhte Alphabet offenbar mehrfach das Angebot. Noch am frühen Morgen berichtete das «Wall Street Journal» von einem Preis von 30 Milliarden US-Dollar.

Sollte die Federal Trade Commission (FTC) den Kauf von Wiz nicht verhindern, wäre er über dreimal so gross wie Googles bisher teuerste Übernahme: 2012 zahlte das Unternehmen 12,5 Milliarden US-Dollar für Motorola Mobilities. YouTube wechselte 2006 für 1,65 Milliarden US-Dollar die Besitzerin. Selbst inflationsbereinigt (2,6 Milliarden US-Dollar) war das nur etwa ein Zwölftel dessen, was Alphabet jetzt für Wiz ausgeben will.

