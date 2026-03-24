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Govee launcht smarte Lichterkette auf Steroiden

Mit der neuen Outdoor-Lichterkette von Govee erlebst du dein buntes Wunder. Statt einfacher Farbwechsel beherrscht jede einzelne Birne eigene Animationen.

Smarte Lampion-Lichterketten im Garten sorgen durch ihre Farbvielfalt und die Animationsmöglichkeiten für eine hübsche Beleuchtung. Nebenbei eignen sie sich bei Besuch super zum Angeben als Gesprächsstoff. Die Lampions stellen zu jedem Zeitpunkt genau eine Farbeinstellung dar. Durch den Wechsel der Farben und das koordinierte Zusammenspiel mit den anderen Birnen ergeben sich bunte Effekte über die gesamte Länge der Lichterkette.

Der Smartleuchten-Hersteller Govee geht einen Schritt weiter und hat das Produkt mit dem offiziellen Namen «Chromatische Lichterkette für den Außenbereich von Govee» vorgestellt. Die zehn Meter lange Lichterkette nutzt Birnen, die einzeln jeweils mehrere Farben gleichzeitig animieren. Vielleicht kennst du die Tischlampe von Govee, die unter ihrer milchigen Oberfläche hübsche Lichteffekte abspielt. Stell dir vor, du hängst zehn davon kopfüber an ein Kabel und spannst es über deine Terrasse. Das ist die chromatische Lichterkette. Jede Birne besitzt 109 LEDs

Du kannst jede der etwa faustgroßen Birnen individuell animieren und zusammen eine Art Meta-Animation erzeugen. Möglich ist das durch die 55 RGB-LEDs, die in jeder einzelnen Birne verbaut sind. Laut Govee erwecken die LEDs «einen fließenden, mehrfarbigen Regenbogen zum Leben». Dazu kommen 54 weiße LEDs, die dir eine reinweiße Beleuchtung ermöglichen. Die zehn RGBICW-Leuchtmittel der Kette erreichen kombiniert eine Helligkeit von 2400 Lumen. Das reicht aus, um eine Terrasse richtig hell zu bekommen.

Was bedeutet RGBICW? Diese wenig griffige Abkürzung gibt an, dass die LEDs nicht nur bunte RGB-Dioden, sondern jeweils eine zusätzliche Diode weißes Licht besitzen. Das ermöglicht ein klareres Weißlicht. IC steht für «independent control» und bedeutet, dass sich einzelne Segmente des Streifens individuell steuern lassen. Dadurch kann das Farbband mehrere Farben gleichzeitig anzeigen und dadurch Verläufe und Animationen darstellen.

Solltest du dich in der unübersichtlichen App zurechtfinden, stehen dir mehr als 111 vordefinierte animierte Szenen zur Verfügung. Zusätzlich kannst du eigene Szenen und Effekte erstellen. Mit zwölf Musikmodi verwandelst du deinen Outdoor-Bereich in eine Partyzone. Die Musikmodi legen fest, wie die Leuchtmittel auf den Rhythmus der Musik reagieren.

Jede Birne enthält 55 RGB- und 54 weiße LEDs.

Quelle: Govee

Eine weitere Besonderheit ist der zweischichtige Aufbau: Um die milchige Oberfläche ist mit etwas Abstand eine zweite, transparente Hülle angebracht. Darin spiegeln sich die Lichteffekte, was eine Art optische Aura um die Birnen erzeugt.

Wasserdicht und Matter-fähig

Mit Schutzklasse IP67 kann auch ein starker Wolkenbruch der Lichterkette nichts anhaben. Sie ist mit den Sprachassistenten Google Assistant und Alexa kompatibel. Über Matter kannst du sie auch herstellerunabhängig in dein Smarthome einbinden. Via Matter kannst du allerdings nicht die einzelnen Leuchtmittel steuern, sondern nur die gesamte Kette.

Aktuell ist noch nicht klar, ob und wann wir die neue Lichterkette ins Sortiment bekommen. Meine Kollegin hat bei unseren Lieferanten angefragt und ich gebe dir Bescheid, sobald ich mehr weiß.

Titelbild: Govee

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