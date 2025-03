News & Trends 7

Google zeigt jetzt KI-generierte Texte als Antwort auf deine Fragen

Ab sofort liefert Google auch in Europa KI-generierte Texte in seinen Suchergebnissen. Die Texte sollen dir helfen, einen ersten Überblick zum Thema zu erhalten.

Du stellst einem KI-Chatbot eine Frage und er bietet dir daraufhin mehr oder weniger hilfreiche Informationen. Wenn du mit KI-Assistenten zu tun hast, kennst du das sicher. Im vergangenen Jahr hatte Google angekündigt, sein KI-Sprachmodell Gemini auch in der Google-Suche zu integrieren. Die neue Funktion war zunächst nur in den USA verfügbar.

Jetzt bringt Google den sogenannten «Überblick mit KI» auch in europäische Länder, darunter Deutschland und die Schweiz. Du siehst die KI-generierten Antworten in der Google-Suche, wenn du mit deinem Google-Account eingeloggt und über 18 Jahre alt bist. Die Funktion scheint bereits breitflächig ausgerollt worden zu sein. Was macht «Übersicht mit KI»?

Googles Geschäftsmodell als Suchmaschine beruht darauf, die Websites als Suchergebnis zu liefern, die deine Anfrage am präzisesten beantworten. «Übersicht mit KI» geht einen Schritt weiter und liefert die Antwort einfach selbst. Die Funktion generiert einen KI-Text, der wichtige Aspekte des angefragten Themas beleuchtet.

Der KI-Text erscheint unter den Werbeanzeigen und oberhalb der normalen Suchergebnisse. Weiterführende Quellen – also als relevant definierte Websites – sind im Text verlinkt.

Suchergebnis bei einer Anfrage zur Pflanzenpflege: Oben wird die KI-Übersicht angezeigt, darunter die normalen Suchergebnisse mit relevanten Websites.

Wann zeigt Google die «Übersicht mit KI» an?

Laut Google erscheint die KI-Übersicht dann, wenn «unsere Systeme feststellen, dass es die hilfreichste Antwort ist». Das stellt eine Kampfansage an Website-Betreiber dar, die in der Regel versuchen, selbst hilfreiche Informationen zu liefern, um von Google möglichst weit oben in den Suchergebnissen platziert zu werden.

Ganz klar ist jedenfalls nicht, wann eine KI-Übersicht erscheint und wann nicht. In meinen ersten Versuchen erschien die Übersicht, wie oben zu sehen, bei einer als Frage gestellten Google-Suche («Warum haben Pflanzen gelbe Blätter?»). Die Anfrage «Pflanze gelbe Blätter» ergab dagegen keine KI-Übersicht. Vielleicht konnte Gemini den Kontext nicht erkennen: Sind bei der Anfrage Pflanzengattungen mit gelben Blättern gemeint oder kranke Pflanzen?

Die ebenfalls in Stichworten formulierte Anfrage «Atemfrequenz Katze messen» hat einen eindeutigen, medizinischen Kontext. Entsprechend bot mir Google via KI-Übersicht hilfreiche Informationen dazu, wie sich die Atemfrequenz messen lässt, was für eine Frequenz normal ist und wann ich einen Tierarzt aufsuchen sollte. Sechs weiterführende Websites wurden angegeben – die im Wesentlichen auch den oberen Suchergebnissen unter der KI-Übersicht entsprachen.

Hast du schon Googles KI-Übersicht gesehen und wie beurteilst du die Antworten?

