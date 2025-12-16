News & Trends 3 10

«Gefährliche Brandung»: AMC entwickelt TV-Serie zum Actionklassiker

Die Ex-Präsidenten kommen zurück: AMC Networks arbeitet an einer TV-Serie zu «Gefährliche Brandung». Statt eines Remakes ist eine serielle Weiterführung des Kultfilms von 1991 geplant.

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Kinostart von «Point Break» – im deutschsprachigen Raum bekannt als «Gefährliche Brandung» – arbeitet AMC Networks an einer TV-Serie, die auf dem Actionklassiker von 1991 basiert. Das Projekt befindet sich aktuell in der Entwicklungsphase. Konkrete Details zu Besetzung, Starttermin oder Umfang der Serie gibt es noch nicht. Klar ist jedoch: AMC will den Stoff nicht einfach neu verfilmen, sondern in Serienform weiterspinnen.

Ein Kultfilm mit langem Nachhall

«Gefährliche Brandung» gilt als einer der prägenden Actionfilme der frühen 1990er-Jahre. Regisseurin Kathryn Bigelow kombinierte Surfer-Mythos, Undercover-Ermittlung und existenzielle Männlichkeitsentwürfe zu einem Film, der weit über das Genre hinauswirkte. Patrick Swayze als charismatischer Outlaw Bodhi und Keanu Reeves als FBI-Agent Johnny Utah wurden zu festen Größen der Popkultur.

Der Film beeinflusste nicht nur spätere Action-Produktionen, sondern auch die Darstellung von Extremsport im Mainstream-Kino.

Keine Neuverfilmung, sondern eine Weiterführung

Nach bisherigen Informationen soll die Serie nicht die Handlung des Films nacherzählen. Stattdessen ist ein Ansatz geplant, der zeitlich deutlich nach den Ereignissen von 1991 angesiedelt ist. Im Zentrum steht offenbar eine neue Generation von Figuren, deren Aktivitäten in direktem Zusammenhang mit dem Mythos der damaligen Ex-Presidents-Gang stehen.

Die legendären Bankräuber aus «Gefährliche Brandung» fungieren damit eher als historischer Referenzpunkt denn als aktive Protagonisten. Auch vor dem Hintergrund, dass Patrick Swayze bereits 2009 verstarb.

Die Ex-Presidents-Gang aus «Gefährliche Brandung»: Die Masken zeigen in Reihenfolge Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan und Jimmy Carter. Fun Fact: Die Bandenmitglieder sterben chronologisch nach den Amtszeiten dieser vier Präsidenten.

Quelle: 20th Century Fox

Dieser Ansatz lässt den Produzenten Spielraum. Die Serie kann Motive wie Freiheitsdrang, Grenzüberschreitung und Loyalität neu interpretieren, ohne sich in einer reinen Nostalgieübung zu verlieren. Gleichzeitig bleibt der Bezug zum Original stark genug, um Fans des Films abzuholen.

David Kalstein und Alcon Entertainment als kreative Träger

Entwickelt wird die Serie von David Kalstein, der als Schöpfer, Autor und ausführender Produzent fungiert. Kalstein bringt Erfahrung aus mehreren US-Fernsehproduktionen mit: Er war als leitender Produzent an Serien wie «NCIS: Los Angeles» und «Quantico» beteiligt und arbeitete außerdem am Thrillerprojekt «Butterfly» für Amazon. Darüber hinaus zählt er zu den ausführenden Produzenten der USA-Network-Serie «Treadstone», die auf der Jason-Bourne-Mythologie basiert.

Produziert wird die Serie gemeinsam mit Alcon Entertainment, dem Studio, das die Rechte an «Point Break» besitzt. Alcon Entertainment wurde 1997 von Andrew Kosove und Broderick Johnson gegründet und ist seither als Produzent und Finanzierer zahlreicher Film- und Fernsehprojekte aktiv, darunter auch die 2015er-Neuinterpretation des «Point Break»-Stoffs.

Das damalige Remake verlagerte den Fokus auf globale Extremsport-Setpieces und entfernte sich von der Figuren- und Themenstruktur des Originals, blieb beim Publikum jedoch weitgehend ohne nachhaltige Wirkung.

Moderne Serie, vertraute Themen

Inhaltlich dürfte die TV-Adaption stärker auf eine langfristige Figurenentwicklung setzen, als es der Film konnte. Serienformate bieten Raum für moralische Grauzonen, komplexe Beziehungen und gesellschaftliche Bezüge. Gerade Themen wie Überwachung, Radikalisierung oder die Faszination für extreme Lebensentwürfe lassen sich heute anders erzählen als Anfang der 1990er-Jahre.

Undercover-Ermittlung, Freundschaft und Loyalitätskonflikt zählen zu den zentralen Motiven des Originalfilms «Gefährliche Brandung». Die Figuren standen im Fokus.

Quelle: 20th Century Fox

Ob klassische Elemente wie Surfen, Extremsport und spektakuläre Raubzüge weiterhin eine zentrale Rolle spielen, ist noch offen. Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass genau diese Mischung aus physischem Risiko und ideologischem Freiheitsversprechen ein Kernbestandteil der Serie bleiben wird.

Titelbild: 20th Century Fox

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







