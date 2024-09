Galaxy Tab S10: Samsungs neue Top-Tablets bieten ausser viel KI wenig Neues

Samsung stellt seine neuesten Top-Tablets mit ganz viel KI vor. Die kleinste Displaygrösse ist jedoch auf der Strecke geblieben. Spektakuläre Neuerungen bleiben aus.

Da waren es nur noch zwei. Samsung hat in der letzten Galaxy Tab-Generation drei Varianten angeboten. Neu gibt es nur noch das Galaxy Tab S10+ und ein Tab S10 Ultra, jedoch keine reguläre Version mehr. Diese war in der Vergangenheit kaum gefragt, meint Samsung dazu. Was kannst du von den neuen Geräten erwarten?

Die neue Galaxy Tab S10-Reihe mit viel KI. Und sonst?

Quelle: Michelle Brändle

Die Grösse macht den Unterschied

Die beiden neuen Tablets unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Grösse. Das Galaxy Tab S10 Ultra hat ein 14,6 Zoll messendes Display. Mit seinem schmalen Rand ist das Tablet etwas grösser als DIN A4. Das Galaxy Tab S10+ liegt bei 12,4 Zoll. Ansonsten bekommst du beim kleineren Tablet auch einen etwas kleineren Akku und eine der beiden Frontkameras entfällt.

Die wichtigsten Spezifikationen im Überblick:

Im Vergleich mit den beiden Vorgängermodellen, Galaxy Tab S9+ und Galaxy Tab S9 Ultra, bleiben die Spezifikationen nahezu identisch. Die nennenswerte Neuerung liegt in der Hardware. Samsung hat einen neuen Chip verbaut. Statt Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 verbauen die Koreaner nun den Mediatek Dimensity 9300. Dieser ist mit dem aktuellen Flagship-SoC (System on a Chip) Snapdragon 8 Gen 3 vergleichbar.

Die neue Tab-S10-Serie von Samsung gibt es in zwei statt drei Grössen.

Quelle: Michelle Brändle

Die Stärken von Samsung Galaxy Tablets: wasserdicht und praktisches Zubehör

Ein besonderes Merkmal der Tab-S-Reihe von Samsung ist die Stiftkompatibilität. Ein passender S-Pen ist jeweils im Lieferumfang enthalten. Samsungs günstigere Tab-A-Reihe ist dagegen nicht mit Stiften kompatibel. Zudem sind die Flagschiff-Tablets seit letztem Jahr nach IP68 wasserdicht. Du kannst sie also für 30 Minuten in bis zu 1,5 Meter tiefes Süsswasser tauchen. Wie praktisch das ist, hat Kollegin Siri beim Vorgängermodell in der Natur getestet.

Produkttest Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: für Action und Gemütliches von Michelle Brändle

In jenem Artikel kommt auch einiges an Zubehör zur Sprache. Es gibt beispielsweise eine robuste Outdoorhülle oder ein sogenanntes Note Paper Screen Cover. Bei Zweiterem lässt sich eine mattierte, dicke Folie magnetisch auf dem Display befestigen. Damit wird das Zeichnen angenehmer und du hast keine nervigen Reflexionen.

Der S-Pen von Samsung ist auch bei diesen Modellen mit dabei fürs Schreiben und Zeichnen.

Quelle: Michelle Brändle

Laut Samsung bleibt der Formfaktor der neuen Tablets gleich. Damit ist das alte Zubehör auch für die neuen Geräte kompatibel und umgekehrt. So auch die neue Tastatur, bei der du unter anderem eine neue «AI-Taste» findest. Damit lassen sich Samsungs KI-Funktionen per Knopfdruck aufrufen. Ebenfalls erreichst du die Funktionen über den Knopf am S-Pen.

Samsung bietet einige KI-Funktionen an. Diese lassen sich per Knopfdruck über die Tastatur oder den Stift schnell aufrufen.

Quelle: Michelle Brändle

Zu den KI-Funktionen gehört beispielsweise «Skizze-zu-Bild». Zeichnest du eine Skizze, kannst du diese von der Software in ein detailreiches, buntes Bild umwandeln lassen. Auch praktische Dinge wie Übersetzungen und Zusammenfassungen erledigst du auf dem Tablet über Samsungs KI «Galaxy AI».

News & Trends Galaxy AI: Mit diesen Künstliche-Intelligenz-Funktionen päppelt Samsung die Galaxy-S24-Serie auf von Jan Johannsen

News & Trends Das sind die besten neuen KI-Features von Samsung von Lorenz Keller

Preis und Verfügbarkeit

Der Verkauf der Tablets läuft in unserem Shop ab sofort. Du erhältst bei uns zum Start das Samsung Galaxy Tab S10+ ab 1000 Franken oder Euro und das Galaxy Tab S10 Ultra ab 1200 Franken oder Euro. Beide Modelle sind in Silber oder Dunkelgrau erhältlich.

Samsung Galaxy Tab S10+

Neu Tablet Verfügbarkeit unbekannt CHF 999.– Samsung Galaxy Tab S10+ nur WLAN, 12.40", 256 GB, Moonstone Gray

Tablet Verfügbarkeit unbekannt Neu CHF 999.– Samsung Galaxy Tab S10+ nur WLAN, 12.40", 256 GB, Moonstone Gray

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Neu Tablet in einigen Tagen verfügbar CHF 1199.– Samsung Galaxy Tab S10 Ultra nur WLAN, 14.60", 256 GB, Moonstone Gray

Tablet in einigen Tagen verfügbar Neu CHF 1199.– Samsung Galaxy Tab S10 Ultra nur WLAN, 14.60", 256 GB, Moonstone Gray

Die Vorgängermodelle Galaxy Tab S9+ und Ultra sind derzeit etwa 200 Franken oder Euro günstiger bei uns. Überlegst du dir den Kauf eines Galaxy-Tablets der S-Serie und brauchst nicht die neueste Ausführung, sind diese Geräte eine Möglichkeit ohne grossen Verzicht etwas Geld zu sparen.

Alle weiteren Infos zum Verkauf inklusive Zubehör findest du hier:

Schweiz

Neu im Sortiment Jetzt verfügbar: Galaxy Tab 10 Ultra und Tab 10+ sowie das Galaxy S24 FE

Deutschland

Neu im Sortiment Jetzt verfügbar: Galaxy Tab 10 Ultra und Tab 10+ sowie das Galaxy S24 FE

EU