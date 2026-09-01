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Für DJs und Partywütige: Sony lanciert neue ULT-Speaker

Sony bringt drei neue Lautsprecher. Den ULT Tower 5 für unterwegs, den Tower 7 für stationäre Partys und den Tower Max für die grossen Hallen- und Stadien.

Sony erweitert seine ULT-Lautsprecher-Familie um drei neue Modelle. Die ULT Towers 5, 7 und Max. Alle drei setzen auf Deepbass, Karaoke-Modi und DJ-Input-Möglichkeiten. Bei Grösse, Gewicht und Output-Performance unterscheiden sie sich aber deutlich.

Drei Gewichtsklassen für unterschiedliche Zwecke

Das «Baby» des neuen ULT-Jahrgangs ist der ULT Tower 5. Er ist dennoch 12,7 Kilogramm schwer und 35,8 × 53,4 × 28 Zentimeter gross. Er liefert bis zu 300 Watt und die Akkulaufzeit beträgt bis zu 20 Stunden. Der mittlere Speaker ist der ULT Tower 7 mit 41,1 × 71 × 34,7 Zentimeter Grösse, 22,8 Kilo Gewicht und einem Output von bis zu 420 Watt.

Sony ULT Tower 5 für den Garten.

Quelle: Sony

Der letzte im Bunde ist der ULT Tower Max. Er ist 53,8 × 106,2 × 47,2 Zentimeter gross und wiegt satte 56,3 Kilo. Die maximale Leistung beträgt 2150 Watt. Sony verzichtet darauf, einen Akku zu verbauen. Die beiden grösseren Modelle sind zudem mit Rollen für den Transport bestückt. Ebenfalls haben alle drei Tragegriffe.

In allen drei Modellen verbaut Sony den neuen Tieftöner namens ULT DUCT. Während die Towers 5 und 7 jeweils im Weiteren einen DUCT und einen Backfiring Lautsprecher verbaut haben, schraubt Sony gleich drei DUCTs in den Max.

Der ULT Tower 7 reicht schon für den Ballsaal.

Quelle: Sony

Hör Musik, sei DJ oder sing Karaoke

Alle drei Modelle bieten Klangprofile, auch ULT-Modi genannt. Sie werden mittels prominent angebrachtem Button aktiviert. Deep Bass für Hiphop Fans, Attack Bass für die Electro-Enthusiasten und ULT Flat für Hörer und Hörerinnen, die den Sound «true to artist» mögen, also unverfälscht und authentisch. Sony hat zudem eine Funktion verbaut, die sich «Sound-Field-Optimizer» nennt. Diese soll etwa Abstände zu Wänden oder Lautstärke von Umgebungsgeräuschen messen und die Musikwiedergabe entsprechend anpassen. Wie schon bei älteren ULT-Modellen ändert sich dann auch die Beleuchtung der neu gestalteten Speaker.

Der ULT Tower Max kommt im Konzert-Format

Quelle: Sony

Auch für DJs ist vorgesorgt: Alle drei Lautsprecher sind mit XLR/RCA-Inputs sowie einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet. Über ersteres sollen sich auch mehrere Exemplare kabelgebunden verbinden lassen. Dies geht aber auch kabellos: Sonys «Party Chain»-Feature unterstützt Auracast. Falls DJs gerade nicht gefragt sind, lässt sich über diese Schnittstellen auch ein Mikrofon für Karaoke anbringen. Zusätzlich unterstützen alle drei Fast Pair und laden über USB-A und USB-C gleichzeitig bis zu zwei Smartphones auf.

Der ULT Tower Max bietet gleich drei ULT DUCTs.

Quelle: Sony

Die ULT Tower 5 und 7 sind mit IPX4 Spritzwasser-geschützt. Allerdings nur in vertikaler Position, wie Sony uns wissen lässt. Der Tower Max hat darüber hinaus ein Spritzwasser-geschütztes Touchpanel. Wettertechnisch gesehen lassen sich also auch draussen aufstellen.

Titelbild: Sony

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