Fans von «Neverwinter Nights» aufgepasst: neuer Content für das 23 Jahre alte Spiel

Viele Fans beschäftigt das Kultspiel «Neverwinter Nights» offenbar bis heute. Ein Spieledesigner und Liebhaber des Games hat eine offizielle Erweiterung entwickelt. Sie ist vor wenigen Tagen erschienen.

Manche Spiele sind bei Fans auch nach Jahrzehnten noch so beliebt, dass sie von ihnen am Leben erhalten werden. Dazu gehört das Rollenspiel «Neverwinter Nights», das 2002 erschien. Es ist in der Welt von «Dungeons & Dragons» angesiedelt. Am 21. Februar ist mit «Doom of Icewind Dale» ein DLC erschienen, der zehn bis 15 Stunden weiteres Gameplay bieten soll. Bislang hat der DLC 15 Bewertungen auf Steam erhalten – und sie fallen zu 86 Prozent positiv aus.

Um was geht es im Spiel und in der Erweiterung? «Neverwinter Nights» basiert – wie der Spiele-Hit «Baldurs Gate 3» aus dem Jahr 2023 – auf dem Regelwerk und der Welt von «Dungeons & Dragons». Das Game bietet eine Einzelspielerkampagne und einen Mehrspielermodus. Die Spielerinnen und Spieler erstellen ihren eigenen Charakter und leben sich damit in die Abenteuer und Intrigen der Stadt Neverwinter ein. «Neverwinter Nights» staubte zahlreiche Preise ab und kam auch bei den Fans sehr gut an.

2018 erschien die «Enhanced Edition» des Spiels. Die neue Version polierte das alte Spiel optisch auf und ermöglichte höhere Auflösungen von bis zu 4K. Die Spielstände aus der Originalversion waren weiterhin spielbar.

Der neue DLC «Doom of Icewind Dale» erfordert die «Enhanced Edition» als Basisspiel. Er handelt in der Schneeregion «Icewind Dale». Dort erwachst du ohne Erinnerungen und erfährst, dass du von einer geheimnisvollen Macht zum Sterben zurückgelassen wurdest. Du findest nach und nach heraus, dass die Region in Gefahr ist und bereitest dich darauf vor, der Bedrohung entgegenzutreten.

Laut DLC-Beschreibung gibt es 14 Gebiete zu erkunden, darunter mehrere Städte. Es gibt fünf mögliche Begleiter, die du rekrutieren kannst. Zudem gibt es zahlreiche neue Monster sowie Musikstücke.

Warum kommt jetzt ein DLC?

«Doom of Icewind Dale» ist kein Projekt des für «Neverwinter Nights» verantwortlichen Studios. Der neue Content wurde von Luke Scull, einem großen Fan des Spiels, entwickelt. Scull ist Spieledesigner und Fantasy-Autor und hat bereits zahlreiche Mods für «Neverwinter Nights» programmiert, darunter Story-Kampagnen.

Für den DLC war die Erlaubnis des Rechteinhabers von «Dungeons & Dragons» notwendig. Die Urheberrechte liegen bei der US-amerikanischen Firma «Wizards of the Coast». Und die hat ihren Segen für die Erweiterung gegeben. Es handelt sich also um ein offizielles Sequel für «Neverwinter Nights».

Wer den DLC kauft, unterstützt damit laut Beschreibung die Entwicklung einer weiteren Kampagne für das Spiel. Sie heißt «The Blades of Netheril» und soll «eine epische Fortsetzung der Saga um den Helden von Neverwinter sowie ein Liebesbrief für ‹Neverwinter Nights› und seine Community» darstellen.

