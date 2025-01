Extra dünn und zwei Kameras: Samsung überrascht mit Galaxy S25 Edge

Die Vorstellung der Galaxy-S25-Familie endete mit einer Überraschung: Samsung kündigt ein Galaxy S25 Edge an und zeigt alles von ihm und doch nichts.

Der Abspann des Livestreams von Samsungs Unpacked-Event hatte bereits begonnen, wurde nach wenigen Sekunden aber plötzlich unterbrochen. Und alle, die dachten, Samsung hat dieses Jahr kaum Neues zu bieten, wurden vom Galaxy S25 Edge überrascht.

Schmaler Zuwachs für die Galaxy S-Familie

Das Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra bekommen ein viertes Smartphone zur Seite gestellt: das Galaxy S25 Edge. Viel ist nicht über das neue Familienmitglied bekannt, aber es handelt sich um ein besonders dünnes Modell. So viel war in den wenigen Sequenzen zu erahnen, in denen das gesamte Gerät zu sehen war. Samsung zeigte ansonsten vor allem das Innenleben in allen Einzelteilen.

Im Stream zeigt Samsung die Einzelteile des Galaxy S25 Edge.

Quelle: Samsung

Bei der Präsentation vor Ort im kalifornischen San José war das Galaxy S25 Edge dann auch ausgestellt. Es galt aber: Angucken, nicht anfassen. Somit bleibt es bei der Erkenntnis, dass es dünn ist, genaue Millimeterangaben bleiben vorerst aus. Deutlich zu sehen ist, dass sich nur zwei Kameras auf der Rückseite des Smartphones befinden.

Technische Daten zum Galaxy S25 Edge fehlen bisher genauso wie Informationen zur Verfügbarkeit oder Preis. Bisherige Gerüchte sprechen von einem Release im ersten Halbjahr 2025 und einem Preis unterhalb des S25 Ultra. Zudem kursiert eine Dicke von 6,4 Millimetern. Das wären 0,8 Millimeter oder etwa 11,11 Prozent weniger als das Basismodell des S25.

Edge statt Slim

Der Namenszusatz Edge ist für Samsung nicht neu. Im letzten Jahr erschien zum Beispiel das Galaxy Book4 Edge und bereits 2016 kam das Galaxy S7 Edge auf den Markt. Das Smartphone zeichnete sich damals durch abgerundete Kanten auf beiden langen Seiten des Displays aus. Damals eine Aufsehen erregende Neuheit.

Mit dem Galaxy S25 Edge als besonders dünnes Smartphone kommt Samsung womöglich Apple zuvor. Zumindest kursieren derzeit viele Gerüchte um ein besonders dünnes iPhone Air, das als neue Variante des iPhone 17 erscheinen soll.

Der Andrang beim Galxay S25 Edge ist groß.

Quelle: Rafael Zeier

Die gesamte vorherige Präsentation war dagegen eher enttäuschend. Im Vergleich zum Galaxy S24 gab es nur kleine Anpassungen und auf viele der KI-Funktionen kann man auch auf anderen Geräten zugreifen. Das Galaxy S25 bietet hier höchstens einen Zeitvorteil. Diese durchwachsene Stimmung hellt Samsung am Ende auf und sorgt für viel Neugier auf das Edge.