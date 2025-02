News & Trends 7 2

Erste Einblicke in das neue «Battlefield» und «Battlefield Labs»

Im Zuge der Vorstellung des neuen Spieletest-Programms mit Involvierung der Community hat EA erste Gameplay-Szenen des neuen «Battlefield»-Spiels gezeigt. Alle Details zum Programm und zu den neuen Spielinfos findest du im Artikel.

Electronic Arts (EA) hat kürzlich erste Gameplay-Szenen für das mit Spannung erwartete neue «Battlefield» veröffentlicht. Die Szenen waren Teil der Vorstellung von «Battlefield Labs». Dieses Programm soll es ausgewählten Spielern ermöglichen, frühzeitig an der Entwicklung des Spiels teilzunehmen und Feedback zu geben. Dies ist eine Reaktion auf die Kritik, die die Vorgängerteile der Serie, insbesondere «Battlefield 2042», erhalten haben.

Die Gameplay-Szenen sind jeweils nur wenige Sekunden lang. In der restlichen Zeit des fünfminütigen Videos spricht das Entwicklerteam über die Vision für ihr kommendes Spiel und dessen Entstehungsprozess. Die Szenen zeigen beispielsweise Gefechte in urbanen und ländlichen Umgebungen, die durch realistisch wirkende Zerstörungseffekte und detaillierte Partikeleffekte beeindrucken. Spieler können sich auf ein schnelles und chaotisches Gameplay freuen, bei dem Infanterie und Panzer nahtlos zusammenarbeiten, erklären die Entwickler. Im Trailer sind beispielsweise ein M1-Abrams-Kampfpanzer und M4-Gewehre zu sehen.

Das Spiel ist in einem modernen Kriegssetting angesiedelt, ähnlich wie die beliebten Titel «Battlefield 3» und «Battlefield 4». Der Schauplatz erinnert an eine südländische Umgebung. Auch der Nahe Osten dürfte eine Rolle spielen. Anstelle von Spezialisten wird es wieder die bewährten Klassen geben: Pionier, Sanitäter, Sturmsoldat, Scharfschütze und Versorgungssoldat. Für den Multiplayer bestätigte Franchise-Chef Vince Zampella, dass man von 128 auf 64 Spieler zurückkehren werde.

Vier Studios beteiligt: Wer macht was?

Das neue «Battlefield» ist bislang noch namenlos. Es wird von einem Zusammenschluss aus vier Studios entwickelt. Unter dem Dach von Battlefield Studios arbeiten Dice, Motive, Criterion Games und Ripple Effect gemeinsam an diesem Projekt. Dice konzentriert sich auf den Multiplayer-Aspekt des Spiels. Motive entwickelt sowohl Multiplayer-Karten als auch Missionsinhalte für den Singleplayer, während Criterion hauptsächlich für die Einzelspieler-Kampagne verantwortlich ist. Ripple Effect mischt wiederum überall ein bisschen mit.

«Battlefield Labs» als Playtest für die Community

Parallel zur Entwicklung des neuen «Battlefield» hat EA das Projekt «Battlefield Labs» ins Leben gerufen: ein offizieller Playtest. Die ersten Tests werden in den kommenden Wochen in Europa und Nordamerika starten. Spieler können sich auf der Website anmelden, um an diesen Tests teilzunehmen und so die Entwicklung des Spiels aktiv mitzugestalten.

Ein Zugang ist allerdings nicht garantiert. Zu Beginn sollen «ein paar tausend Leute» zugelassen werden. Später soll dieser Spielerpool erweitert werden. Der Playtest ist laut EA auf PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Das Spiel befindet sich derzeit in der Pre-Alpha-Phase. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Es wird jedoch erwartet, dass das Spiel Ende 2025 auf den Markt kommt. In dem Playtest sollen laut Produzent David Sirland unter anderem folgende Aspekte unter die Lupe genommen werden:

Balancing und Feedback von Waffen, Fahrzeugen und Gadgets

Kampftechniken

Maps

Neue Features

Spielgefühl

Spielmodi

Zerstörung

«Battlefield Labs» kann als direkter Nachfolger des CTE-Programms (Community Test Environment) angesehen werden.

Was sind deine Erwartungen an das neue «Battlefield»? Schreib es mir in die Kommentare.

Titelbild: Electronic Arts

