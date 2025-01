Elon Musk gibt beim Zocken an und wird umgehend entlarvt

Würde Elon Musk vor seinen Fans seinen Gaming-Fortschritt zeigen und dabei Fehler begehen, wäre alles gut. Doch er gibt vor, in «Path of Exile 2» ein Topspieler zu sein. Allerdings macht er absolute Anfängerfehler. Seine merkwürdige Show wurde von anderen Spielern kommentiert.

Elon Musk hat als Chef mehrerer großer Firmen wie Tesla, SpaceX und X sowie kleinerer Nebenunternehmungen einiges zu tun. Kein Wunder, dass er, wie viele andere auch, in seiner Freizeit zu Maus und Tastatur greift, um mit Videospielen auf andere Gedanken zu kommen. Im Gegensatz zu anderen brüstet sich Musk aber mit einem High-Level-Charakter, den er höchstwahrscheinlich gar nicht selbst gelevelt hat. In «Path of Exile 2» («PoE2») demonstrierte er unfreiwillig, dass er wenig Ahnung vom Spiel hat.

Vor wenigen Tagen spielte Musk in einem Livestream das Action-Rollenspiel «PoE2». Er säuberte dabei mehrere Hardcore-Maps und zeigte das überlegene Equipment seines Charakters, der mit Level 95 zu den besten weltweit gehört.

Tatsache ist: Ein solches Level zu erreichen kostet viel Zeit. Laut dem Publisher des Spiels, Grinding Gear Games, dauert es hunderte Stunden, um von Level 65 bis zu Level 100 aufzusteigen. Da es den Hardcore-Modus erst seit Dezember gibt, müssen Spieler, die ein so hohes Level erreicht haben, seitdem den Großteil ihrer Zeit mit dem Spiel verbracht haben. Auch Elon Musk, der gleichzeitig mehrere Firmen leitet.

Ab dem Endgame wird das Leveln sehr zeitaufwändig.

Quelle: Grinding Gear Games

Elon Musk spielt Hardcore und verhält sich wie ein Anfänger

Musks Stream zeigt, dass er sich nicht lange mit den «PoE2»-Mechaniken auseinandergesetzt hat. Hier kannst du dir einen Zusammenschnitt des Streams inklusive Reaktionen des «PoE2»-Streamers Quin69TV anschauen:

Musk versucht etwa, ein Portal zu betreten, das ausgegraut und somit für ihn nicht zugänglich ist. Erfahrene Spieler würden das wissen. Vor dem Betreten einer Karte leert er sein Inventar nicht, um Platz für neuen Loot zu schaffen. In einem Kampf füllt er seinen Manavorrat nicht auf und das Mana fehlt ihm dann in der nächsten Attacke. Dann läuft Musk an wertvollem Loot vorbei, ohne ihn aufzusammeln und zieht andere Items per Drag-and-Drop ins Inventar, was unpraktisch ist und Zeit kostet. Erfahrene Spieler würden einen Loot-Filter nutzen und die Items per Tastendruck einsammeln.

Musk erkennt wichtige Items nicht, nutzt keine zeitsparenden Funktionen und macht unnötige Fehler im Kampf – das alles sind Anzeichen dafür, dass er nur wenige Stunden im Spiel verbracht hat und ihm die Routine mit dem Interface fehlt. Der User Paolini_18 kommentiert auf YouTube dazu: «Das ist damit vergleichbar, wenn der siebtbeste Rennfahrer der Welt nicht weiß, wie man eine Autokupplung nutzt – ja, es ist SO absurd.»

Mit Account-Sharing zum High-Level-Charakter

Im Stream präsentiert Musk auch das Equipment seines Charakters. Dabei gibt er sich bescheiden: sein Equipment sei verbesserungswürdig, insgesamt aber ganz gut. Er begründet auch, warum er nicht ganz zufrieden ist. Auf Stufe 90+ trägt er Equipment, dessen Mindestlevel deutlich darunter liegt. Einer seiner Ringe erfordert etwa lediglich Level 48. Das Mindestlevel sagt jedoch nichts über die Qualität der Gegenstände aus.

Er rechtfertigt sein «verbesserungswürdiges» Equipment damit, dass es auf Hardcore sehr schwer sei, bessere Ausrüstung zu finden. Doch Musks Charakter trägt Gegenstände, die nur von den schwierigsten Bossen auf höchster Schwierigkeitsstufe errungen werden können.

Neben des Zeitaufwands spricht auch seine Unkenntnis über das Equipment dafür, dass Musk sich seinen Charakter nicht selbst erspielt hat. Der ganze Stream wirkt, als würde er sich auf dem Account eines anderen Gamers einloggen – entgegen seiner Aussage. Auch Asmongold, einer der größten Twitch-Streamer weltweit, zweifelt an Musks Gaming-Erfolg. Warum der Tesla-Eigentümer, der ansonsten viele beachtenswerte Erfolge in seinem Leben vorweisen kann, das tut, bleibt ein Rätsel.

Musk ist angeblich auch Diablo-4-Pro

Vor wenigen Monaten hatte Musk während eines Podcasts mit Joe Rogan dessen Frage bejaht, ob er einer der 20 besten «Diablo 4»-Spieler weltweit sei.

Musk bezog sich dabei auf die Rangliste helltides.com, auf der er mit seinem Charakter «Elon Musk» tatsächlich weit oben steht. Er hat offenbar einen speziellen Dungeon in sehr kurzer Zeit abgeschlossen. Allerdings handelt es sich bei diesem Leaderboard nicht um eine offizielle Liste und die Erfolge müssen Spielerinnen und Spieler selbst dorthin übermitteln. Das bedeutet: Nur ein verschwindend geringer Anteil aller Erfolge sind hier gelistet. Wer seine Bestzeiten nicht übermittelt, wird nicht gelistet.

Auf X, ehemals Twitter, postete Musk einen Mitschnitt eines seiner «Diablo 4»-Speedruns. Darin ist er tatsächlich gut. Allerdings wird daran kritisiert, dass er eine besonders starke Klasse einsetzte und Bugs für mehr Schaden ausnutzte.

Woran nichts auszusetzen ist, ist Musks suboptimaler «Elden Ring»-Charakter. Musk hatte seine Begeisterung über das Spiel mehrfach ausgedrückt, aber nicht behauptet, ein Top-Spieler zu sein. Frühere Screenshots seines Charakter-Builds offenbaren, dass er ein «Casual Gamer» ist, weil er die Möglichkeiten seines Charakters nicht voll ausschöpft.