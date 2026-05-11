Einzigartiges E-Ink-Smartphone mit LCD auf der Rückseite startet in den Vorverkauf

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Pura X Max: Huawei macht sein Buch-Smartphone größer
von Jan Johannsen
Statt auf ein reines E-Ink- oder LC-Display zu setzen, liefert Bigme bei diesem Smartphone als Alleinstellungsmerkmal gleich beides. Das Hibreak Dual kommt auf eine Akkulaufzeit von mehreren Tagen.
Es ist ein Dual-Screen-Smartphone der besonderen Art: vorne E-Ink und hinten ein kleines LC-Display. Bigme bietet sein neuestes Smartphone Hibreak Dual ab sofort und exklusiv im Vorverkauf an. Dank 53 Bildern pro Sekunde auf dem E-Ink-Sreen sollst du ein flüssiges Benutzererlebnis haben und den Akku erst nach einigen Tagen wieder laden müssen – das hat aber seinen Preis.
Im 6,1 Zoll grossen Hibreak Dual verbaut Bigme ein E-Ink-Farbdisplay mit 150 Pixeln pro Zoll, die Schwarz-Weiss-Version liegt bei 300 Pixeln. Zur Verfügung steht dir eine 36-stufige Displaybeleuchtung. Die Bildwiederholrate liegt bei 53 Bildern pro Sekunde – das sorgt offenbar für weniger «Ghosting» und Verzögerungen, als du es von E-Ink-Tablets sonst kennst. Normalerweise liegen die Bildwiederholraten von E-Ink-Geräten bei 10-15 Bildern pro Sekunde, handelsübliche Smartphones beginnen meist bei 60 Bildern.
Auf der Rückseite liefert dir der Hersteller ein rundes LC-Display mit 360 × 360 Pixeln. Darauf kannst du Benachrichtigungen einsehen, deinen Musikplayer bedienen oder die Zeit einsehen. Möchtest du Selfies mit der Hauptkamera machen, fungiert das kleine Display als Livebild.
Als Prozessor verbaut Bigme den Mediatek Dimensity 1080. Der ist sonst in Mittelklasse-Smartphones ab 2022 zu finden und dementsprechend eher veraltet. Arbeitsspeicher kannst du entweder 8 oder 12 Gigabyte (GB) wählen mit entweder 128 oder 256 GB internem Speicher. Ansonsten liefert das Smartphone Dual-SIM und einen Fingerabdrucksensor. Dank NFC ist auch kontaktloses Bezahlen möglich. Als Zubehör kannst du einen Stylus erwerben. Dieser erkennt über 4000 Druckstufen.
Das Bigme Hibreak Dual punktet vor allem mit Ausdauer: Der verbaute Akku mit 4500 mAh soll mehrere Tage bis über eine Woche durchhalten. Aufgeladen wird das Smartphone mit bis zu 18 Watt.
Auch für Fotos ist gesorgt. Vorne bekommst du eine 5-Megapixel-Kamera, beispielsweise für Selfies und die Gesichtsentsperrung. Auf der Rückseite stehen dir 20 Megapixel zur Verfügung.
Die eher leistungsschwache Hardware passt zum älteren Android-14-Betriebssystem. Darauf ist der Google Playstore bereits vorinstalliert.
Das Hibreak Dual gibt es wahlweise bunt oder Schwarz-Weiss. Bigme versendet das Gerät aus den USA weltweit. Bedenke beim Preis, dass in Europa (Deutschland/Schweiz) zusätzlich Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren anfallen.
Ohne Farbe in der kleinsten RAM- und Speicherkombination (8GB/128GB) fährst du am günstigsten: knapp 300 Franken/Euro in der Vorverkaufsphase. Möchtest du auf Farben nicht verzichten, bezahlst du mindestens 320 Franken/Euro. Mit Stylus legst du nochmals 34 Franken/Euro obendrauf.
Seit ich einen Stift halten kann, kritzel ich die Welt bunt. Dank iPad kommt auch die digitale Kunst nicht zu kurz. Daher teste ich am liebsten Tablets – für die Grafik und normale. Will ich meine Kreativität mit leichtem Gepäck ausleben, schnappe ich mir die neuesten Smartphones und knippse drauf los.
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