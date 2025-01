EA stellt Origin ein und forciert neuen 64-Bit-Launcher

EA verabschiedet sich von seinem 14 Jahre alten Game Launcher Origins. Ab April kannst du EA-Spiele nur noch mit der neuen «EA App» nutzen.

Besitzt du Spiele des Publishers EA, wie zum Beispiel «FIFA», «Die Sims», «Battlefield», «Apex Legends», «Dragon Age» oder «Mass Effect»? Dann kennst du den Spiele-Launcher EA Origin. Den Launcher benötigst du, um diese Spiele zu starten. Wenn du EA-Spiele eher selten spielst, könnte dich diese Nachricht betreffen: EA stellt Origins am 17. April 2025 ein. Stattdessen benötigst du den neueren Launcher «EA App», um deine Spiele weiterhin nutzen zu können.

EA begründet den Wechsel mit dem Support-Ende von 32-Bit-Systemen durch Microsoft. Origin unterstützt ebenfalls 32-Bit-Systeme. Für die neue EA App ist, genau wie für Windows 11, ein 64-Bit-System erforderlich. Für macOS ist mindestens die Version Catalina 10.15.5 erforderlich.

Um keine unerfreulichen Überraschungen zu erleben, solltest du rechtzeitig nachschauen, ob du schon die EA App hast oder eventuell dein Betriebssystem upgraden musst.

Casual User könnten eine nervige Fehlermeldung bekommen

Laut der EA-Ankündigung reicht es aus, die EA App herunterzuladen und zu installieren. Nach der Anmeldung mit deinen Origin-Daten sollten sich alle deine EA Games in der Bibliothek befinden. Origin wird während der EA-App-Installation von deinem Computer entfernt.

Wenn du sowieso regelmäßig EA-Spiele zockst, solltest du die Aufforderung zum Herunterladen der neuen App schon länger erhalten haben. Wenn du – wie ich – Origin nicht regelmäßig nutzt, hast du die Änderung vielleicht nicht mitbekommen. Ich habe für diesen Artikel Origin geöffnet und wurde dabei mit einer wenig hilfreichen Fehlermeldung konfrontiert:

Wenig hilfreiche Meldung: Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte beende die Installation und starte sie neu.

Quelle: Debora Pape

Ich habe Origins mehrmals neu gestartet und kam auch im Offline-Modus nicht weiter. Der angegebene Fehlercode «20:403» verweist auf der Hilfeseite aber auf die Info, dass Origin nicht mehr für Windows verfügbar sei und ich die EA App herunterladen soll. Damit hat sich das Problem erledigt.

Mögliche Probleme: 32-Bit-Systeme und Savegames

Falls du noch ein 32-Bit-System nutzt, musst du dein Betriebssystem auf 64 Bit upgraden. Sofern noch nicht geschehen, kannst du die Gelegenheit gleich für einen Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 nutzen. Das ältere Windows 10 ist 64-Bit-fähig, wird aber ab Oktober diesen Jahres nicht mehr unterstützt.

Für ein Betriebssystem-Upgrade auf 64 Bit benötigst du einen 64-Bit-fähigen Prozessor, was in der Regel kein Problem sein sollte. Leider kommst du bei einem solchen Upgrade nicht um eine vollständige Neuinstallation deines Systems herum. Das bedeutet, dass du alle deine Programme – also auch deine Spiele in der EA App – neu installieren musst.

Standardmäßig ist für die meisten Spiele in Origin das Speichern der Spielstände in der Cloud aktiv. Das bedeutet, dass deine Savegames automatisch mit der Cloud synchronisiert werden. Dann sind deine Spielstände nach der Neuinstallation auch in der EA App verfügbar. Hast du die Cloudspeicherung jedoch deaktiviert oder ist sie für bestimmte Spiele nicht verfügbar, musst du im Zuge deines Backups für die Neuinstallation auch an deine Spiele-Savegames denken. Dann kannst du sie danach manuell wieder in den Savegame-Ordnern ablegen und weiter nutzen.