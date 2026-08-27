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Drei Tage Laufzeit: Xiaomis neues Mittelklasse-Smartphone mit Riesenakku

Bis zu drei Tage soll das Redmi Note 17 Pro Max mit seinem 9210-mAh-Akku durchhalten. Zusätzlich setzt Xiaomi beim Topmodell der Note-17-Serie auf hohe Robustheit. Die übrige Ausstattung ist gut, reicht aber nicht an die Topmodelle von Xiaomi heran.

Xiaomi überspringt mit der Redmi-Note-17-Serie eine Zahl und bringt mit vier Modellen eines weniger als noch in der 15er-Serie auf den Markt. Das Topmodell ist das Note 17 Pro Max, das trotz seines Namens nicht das größte Display der Reihe besitzt. Darunter folgen das Note 17 Pro sowie das Note 17 in einer 5G- und einer 4G-Variante.

Redmi Note 17 Pro Max: 3 Tage wach

Das Prunkstück des Redmi Note 17 Pro Max ist sein Akku. Die Kapazität von 9210 mAh ist die größte, die Xiaomi in Europa anbietet. Laut Hersteller reicht das für 37 Stunden kontinuierliche Videowiedergabe oder bis zu drei Tage im Alltag.

Dank eines Siliziumanteils von 16 Prozent benötigt die Batterie mit zwei Zellen nicht mehr Volumen als Akkus mit geringerer Kapazität. Das Smartphone ist mit 8,45 Millimetern nicht ungewöhnlich dick. Beim Laden nimmt der Akku bis zu 100 Watt über die Hypercharge-Technologie von Xiaomi entgegen. In 20 Minuten soll so genug Energie für einen Tag in das Smartphone kommen. Über die Reverse-Charging-Funktion lassen sich andere Geräte mit bis zu 27 Watt laden. Die Lebensdauer der Batterie gibt Xiaomi mit 1000 Ladezyklen an, nach denen noch über 80 Prozent der Kapazität zur Verfügung stehen.

Xiaomi verpasst der Redmi-Note-17-Serie ein neues Design. Der Rahmen besteht aus Metall, das Display ist flach und auch der Kameraaufsatz sieht anders aus. Bei der weißen Variante «Cloud Blush» sorgt eine fotochrome Rückseite für einen Farbwechsel. Unter UV-Licht verändert sie ihre Farbe und macht ein Wolkenmuster sichtbar.

Mit diesem Bild will Xiaomi die Robustheit des Redmi Note 17 Pro Max untermauern.

Das Smartphone ist nach IP66 und IP68 wasserdicht. Xiaomi spricht von einer Tauchtiefe von zwei Metern und einer Tauchzeit von bis zu 72 Stunden. Der Powerbutton fungiert unter Wasser als Auslöser für die Kamera. Stürze soll das Gerät aus bis zu drei Metern Höhe überstehen.

Das 6,83 Zoll große AMOLED-Display wird von Gorilla Glass Victus 2 geschützt. Es erreicht eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und eine Spitzenhelligkeit von 3500 Nits bei HDR‑Inhalten. Der für den Alltag unter Sonnenlicht relevantere HBM-Wert liegt bei guten 2000 Nits.

Auf der Rückseite des Redmi Note 17 Pro Max befinden sich zwei Kameras: eine 50-Megapixel-Hauptkamera und eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Die Frontkamera liefert Selfies mit 32 Megapixeln. Als Prozessor verbaut Xiaomi den Snapdragon 6 Gen 5 und stellt ihm acht Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Das Smartphone soll vier Betriebssystemupdates und sechs Jahre lang Sicherheitsaktualisierungen erhalten.

Die Variante mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicher kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 599,90 Euro. Preisinformationen für die Schweiz liegen bisher nicht vor.

Redmi Note 17 Pro: kleinerer Akku, schwächerer Chipsatz

Das Redmi Note 17 Pro ist mit dem Pro Max nahezu identisch. Es steht in anderen Farben zur Auswahl und mit dem Snapdragon 6s Gen 4 kommt ein schwächerer Prozessor zum Einsatz. Der Akku fällt zudem mit 8340 mAh kleiner aus und lädt mit 67 Watt langsamer – beides aber Werte, die nicht bei jedem Top-Smartphone zu finden sind.

Das Redmi Note 17 Pro sieht dem Pro Max zum Verwechseln ähnlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung startet bei 479,90 Euro für die Variante mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicherplatz.

Redmi Note 17 5G: Größeres Display, kleinerer Akku

Das Redmi Note 17 5G hat mit 6,99 Zoll ein noch größeres Display als die Pro-Modelle. Mit 1200 Nits im High-Brightness-Mode (HBM) fällt es allerdings dunkler aus. Die Bildwiederholrate liegt ebenfalls bei 120 Hertz. Die Akkukapazität fällt mit 7700 mAh kleiner aus, ist im Vergleich mit anderen Smartphones aber immer noch üppig. Im Dauerbetrieb soll das Smartphone 26 Stunden lang Videos abspielen können, bevor die Batterie leer ist. Beim Ladetempo geht es mit 45 Watt gemächlicher zu.

Das Redmi Note 17 5G in Celestial Purple.

Das Note 17 ist nach IP65 vor Spritzwasser geschützt, das Display zusätzlich mit Gorilla Glass 7i. Beim Prozessor setzt Xiaomi auf den Snapdragon 4 Gen 4 und kombiniert ihn mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher. Die einzige Kamera auf der Rückseite löst mit 50 Megapixeln auf, die Frontkamera mit 16 Megapixeln.

Die unverbindliche Preisempfehlung startet bei 349,90 Euro für das Modell mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Speicher. Vom Redmi Note 17 gibt es noch eine 4G‑Variante. Sie unterscheidet sich von der 5G-Version nur durch den Snapdragon 4s Gen 4 und ist günstiger. Für 6 und 128 Gigabyte ruft Xiaomi 249,90 Euro auf.

Titelbild: Xiaomi

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