News & Trends 2 0

Dreame C1: Dieser Roboter nimmt dir das lästige Fensterputzen ab

Das leidige Thema Fensterputzen gehört mit dem Dreame C1 der Vergangenheit an. Der Putzroboter soll sogar in die Ecken kommen – streifenfrei versteht sich

Der chinesische Hersteller Dreame, bekannt für Mäh- und Poolroboter, stellt zwei neue Mitglieder vor: die Fensterputzer Dreame C1 und C1 Station. Der Station kommt dank grossem Akku noch etwas weiter und lässt sich auch im Lademodus nutzen.

Das kann der Dreame C1

Der Dreame C1 ist mit flexiblen Reinigungsbürsten ausgestattet. Diese fahren bei Bedarf aus und federn zurück, wenn sie den Rahmen des Fensters berühren. Die Ecken deckt der Fensterputzroboter laut Dreame zu 90 Prozent ab. Der C1 erkennt zudem die Kantenlänge der Glasfläche, passt die Ausrichtung an und berechnet den optimalen Reinigungsweg. Eine zusätzliche Hilfe bieten dabei die verbauten Sensoren.

Der C1 kommt auch an die Fensterecken.

Quelle: Dreame

Mit dem 80-ml-Wassertank kann der C1 bis zu 60 Minuten lang am Stück sprühen. Der Putzroboter passt die Sprühfrequenz allerdings jeweils an die Situation an. Tropfen fängt übrigens ein eingebautes Mikrofasertuch auf.

Damit der C1 kein Opfer der Schwerkraft wird, hat Dreame ihm eine Saugkraft von 5500 Pascal verpasst. So soll er auch auf glatten, senkrechten Flächen seinen Halt bewahren. Namentlich nennt der Hersteller Glas, Spiegel, Marmor und Fliesen. Der C1 hat ein Kabel von 5,5 Metern Länge.

Wie lange der C1 bis zur nächsten Akkuladung putzt, verrät der Hersteller noch nicht, auch zur Akkugrösse ist bislang nichts bekannt. Bei Konkurrenten, wie dem Ecovacs Winbot W2 Pro Omni, liegt die Laufzeit bei bis zu 110 Minuten. Nach dem Benutzen kannst du den C1 mit dem mitgelieferten Ladekabel (1,8 Meter lang) aufladen.

Dank automatischer Routenberechnung putzt der C1 effizient.

Quelle: Dreame

Wurde der Reinigungsvorgang unterbrochen, soll der Roboter seine Arbeit nach erneutem Anbringen nahtlos fortsetzen. Möchtest du nur bestimmte Teile des Fensters putzen lassen, kannst du das über die Dreame-App definieren. Insgesamt stehen dir verschiedene Modi zur Verfügung – wie die Ganzfensterreinigung, Randreinigung, Flächenreinigung oder eine Spotreinigung.

Sind deine Fenster stark verschmutzt, schafft der Dreame es nicht alleine. Du musst per Hand vorputzen, rät der Hersteller.

C1 Station: für grosse Flächen

Musst du grössere Fenster putzen, ist die C1 Station eine Möglichkeit. Mit einem Akku von 7800 mAh in der Station läuft er bis zu drei Stunden. Dabei schafft er Fensterflächen von bis zu 90 Quadratmeter. Die Station kann auch während des Ladevorgangs weiter reinigen. Saugnäpfe sorgen beim Reinigen für guten Halt. Auch bei niedrigem Akkustand soll die Station noch bis zu 30 Minuten zuverlässig haften.

Der C1 Station hat noch etwas mehr Ausdauer und läuft auch während der Ladung

Quelle: Dreame

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden Putzroboter sind ab 15. Mai erhältlich. Sobald er bei uns im Shop gelistet ist, füge ich die Produkte hier ein. Für den C1 liegt die UVP bei CHF 359, der C1 Station kostet dich CHF 549.

Titelbild: Dreame

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel