Dieses Gehäuse faltet sich um deine PC-Komponenten

Falten statt Schrauben. «Geometric Future» bringt mit dem Model 0 Flamingo ein PC-Gehäuse fürs Wohnzimmer der etwas anderen Art.

Für gewöhnlich baust du PC-Komponenten in ein Gehäuse hinein. Das Model 0 Flamingo faltest du hingegen um deine Komponenten herum. Damit geht Hersteller Geometric Future einen neuen Weg, der ein PC-Gehäuse drei Litern Fassungsvermögen ermöglicht.

Fürs Wohnzimmer

Der Hersteller bewirbt das Gehäuse für den Einsatz im Wohnzimmer. Das schwarze Finish mit orangefarbenen Details lässt es schlicht aussehen. Dank der kleinen Dimensionen von 208 x 206 x 81 Millimetern wirkt es unscheinbar und passt etwa auch in kleine Fernsehmöbel. Es kann horizontal oder vertikal stehen.

Das Gehäuse ähnelt im offenen Zustand einem aufgefalteten Würfel. Auf der Grundfläche verbaust du dein Mini-ITX-Mainboard und faltest danach die Seiten und den Deckel darüber. Magnete halten alles an Ort und Stelle.

Wie eine Playstation kann das Model 0 Flamingo vertikal oder horizontal stehen.

Quelle: Geometric Future

Kein Platz für eine dedizierte Grafikkarte

In das Flamingo passt lediglich ein Mini-ITX-Mainboard, ein 200-Watt-Netzteil liefert der Hersteller mit. Für eine dedizierte Grafikkarte hat es keinen Platz, du musst also von der auf der CPU integrierten Grafikeinheit Gebrauch machen. Zocken von weniger anspruchsvollen Spielen in 1080p-Auflösung sollte aber etwa mit einer Ryzen 7 8700G möglich sein.

Ein Luftkühler von maximal 60 Millimetern Höhe kühlt die CPU. Damit dieser genug Luft anziehen kann, hat das Flamingo oberhalb ein Gitter. Weitere Lüftungsschlitze befinden sich auf den Seiten.

Bei den Materialien setzt Geometric Future auf Stahl mit einem Alcantara-ähnlichen Finish. Offiziell geht das Model 0 Flamingo ab dem 30. Januar in den Verkauf, der Preis ist noch unbekannt. Bei uns im Shop gibt es das Gehäuse vorerst nicht.

Persönlich gefällt mir das Flamingo optisch nicht sonderlich gut. Die Idee mit dem Falten finde ich aber super, vor allem für einen Mini-ITX-Build, bei dem immer wenig Platz vorhanden ist. Ich hoffe, dass Geometric Future oder andere Hersteller mit diesem System weiter experimentieren und bald Gehäuse herauskommen, die auch Platz für eine dedizierte Grafikkarte bieten.

Was meinst du? Ist das Falt-System eine tolle Innovation oder unnötige Spielerei?