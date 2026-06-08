News & Trends 29 13

Diesen roten Ferrari lässt sich HP teuer bezahlen

HP ist Hauptsponsor der Scuderia Ferrari in der Formel 1 und deswegen gibt es jetzt ein limitiertes Notebook im Ferrari-Design mit einem Preis, der zu den Autos passt.

Im Rahmen des Monaco Grand Prix hat HP den «Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC» vorgestellt. Die Ausstattung ist gut, rechtfertigt den Preis aber nicht. Das Design und die Farbe «Rosso Magma» stehen im Vordergrund.

Ein Notebook in Magma Rosso

Anders als der Ferrari Luce erstrahlt der Ferrari-Laptop von HP im ikonischen Rot der Automarke. Doch auch hier wird viel über das Design geredet. Fast zwei Jahre haben beide Firmen an dem Notebook gearbeitet und dabei ihre jeweilige Design-Philosophie und Technologien in Einklang gebracht.

Herausgekommen ist ein Notebook mit Kohlefaser und Glas, dessen funktionale Transparenz an den Motorraum eines Ferraris erinnern soll. Das zirkoniumbeschichtete Gehäuse in Rosso Magma – so heißt das Ferrari-Rot – soll eine dreidimensionale Tiefe entwickeln.

Bei der Gestaltung der Lüftung haben die Aerodynamik-Experten aus Maranello ihr Wissen eingebracht. Die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung sei wiederum von der Bedieneinheit eines Ferraris inspiriert. Unterhalb der Tasten befindet sich , getrennt von einer Lichtleiste, ein durchgehendes Touchpad mit Glashaptik.

Zum Lieferumfang gehören eine Lederhülle der Marke «Poltrona Frau» und ein Ferrari-Netzteil, das in der EU beim Kauf zusätzlich gewählt werden muss.

Für viel Leistung ausgestattet

HP stattet das Ferrari-Notebook mit einem Intel Core Ultra X7 358H inklusive Intel ARC B390 sowie 64 Gigabyte Arbeitsspeicher aus. Das 14 Zoll große Tandem-OLED-Touchdisplay erleuchtet mit 700 Nits und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Auch bei den Anschlüssen zeigt sich HP spendabel:

HDMI 2.1

2x Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB Power Delivery, DisplayPort 2.1)

USB-C (10 Gbit/s, USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)

USB-A (5 Gbit/s, mit Stromversorgung)

3,5-mm-Audiobuchse

Damit du deinen teuren Ferrari sicher abstellen kannst, verfügt das Notebook über eine Vorrichtung für ein Kensington-Schloss.

Preis und Verfügbarkeit

Das Ferrari-Notebook von HP ist auf 5000 Exemplare limitiert. Die ersten Geräte werden ab dem 12. Juni in den USA für stolze 5599 US-Dollar – ohne Steuern – verkauft. Acht weitere Länder, darunter die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Italien, sollen folgen. Für sie gibt es bisher keine Preisangabe.

Titelbild: HP

Dieser Artikel gefällt mir! 29 Personen gefällt dieser Artikel







