Diese neuen Xbox-Spiele hat Microsoft auf der Xbox Partner Preview vorgestellt

Im gestrigen Xbox Partner Preview Livestream präsentierte Microsoft 15 neue Spiele für Xbox und PC. Die Titel stammen von Partnerstudios wie Remedy Entertainment und Sega. Alle Trailer siehst du hier.

Am gestrigen Abend hat Microsoft einen 25-minütigen Livestream veranstaltet und im Rahmen der Xbox Partner Preview 15 neue Spiele für die Xbox und den PC vorgestellt. Die Spiele stammen dabei von Microsoft Partnerstudios. Dazu gehören beispielsweise Remedy Entertainment oder Sega. Das Event bot ein paar Überraschungen, frisches Gameplay und Weltpremieren. Wenn du die Show verpasst hast, habe ich dir hier die relevanten Trailer zusammengestellt. Die gesamte Show kannst du hier nachholen.

«Alan Wake 2: The Lake House»

«The Lake House» ist die zweite Erweiterung für «Alan Wake 2». Als Agent des Federal Bureau of Control erkundest du eine Zwischenwelt und musst neue Geheimnisse lüften. Laut der Entwickler entführt dich das Spiel erneut in eine spannende Geschichte mit düsterer Atmosphäre.

Datum: 22. Oktober 2024

Erscheint für: Xbox Series X|S

«Animal Well»

Ein atmosphärisches Puzzle-Plattformspiel mit Metroidvania-Elementen, in dem du eine mysteriöse Welt erkundest, die voller Geheimnisse und Rätsel steckt.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Xbox Series X|S

«Blindfire»

«Blindfire» ist ein First-Person-Shooter, der komplett in der Dunkelheit spielt. Dadurch musst du dich komplett auf deine Sinne verlassen. Du kannst Echoortung und andere Tools nutzen, um deine Gegner zu finden. Präzises Zielen und schnelle Reflexe sind gefragt.

Datum: ab sofort als Game Preview

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«Cronos: The New Dawn»

«Cronos: The New Dawn» ist ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel von Bloober Team. Es spielt in zwei verschiedenen Zeitepochen: dem Polen der 1980er Jahre und einem futuristischen Ödland. Als Spieler übernimmst du die Rolle eines Reisenden, der als Agent für ein mysteriöses Kollektiv agiert. Du erkundest Zeitrisse, mit dem Ziel, Schlüsselpersonen aus der Vergangenheit zu retten. Strategisches Denken und schnelle Entscheidungen helfen dir laut Entwickler den Bestien zu entkommen.

Datum:2025

Erscheint für: Xbox Series X|S

«Edens Zero»

Ein Third-Person-Action-Rollenspiel basierend auf der gleichnamigen Manga- und Anime-Serie. Du begleitest die Hauptfigur Shiki Granbell und seinen Freunden auf der Suche nach Mother, der legendären Göttin des Kosmos.

Datum:2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«Eternal Strands»

Bei «Eternal Strands» handelt es sich um ein Action-Adventure-Rollenspiel. In der Third Person kämpfst du als Brynn, einer jungen, furchtlosen Magiewirkerin. Dabei kannst du auf deine magischen Fähigkeiten sowie einem Arsenal an magischen Waffen zurückgreifen und gegen gewaltige Kreaturen kämpfen.

Datum: Anfang 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«FBC: Firebreak»

«FBC: Firebreak» ist ein kooperativer First-Person-Shooter. Als Mitglied einer mysteriösen Bundesbehörde, dem Federal Bureau of Control, kämpfst du gegen übernatürliche Bedrohungen. Teamwork ist gefragt, um deine Mission zu erfüllen.

Datum: 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«The Legend of Baboo»

«The Legend of Baboo» ist ein charmantes, herzergreifendes Action-Adventure, in dessen Mittelpunkt der junge Protagonist Sepehr und sein Hund Baboo stehen. Gemeinsam löst ihr Rätsel und meistert gefährliche Herausforderungen, um eure Familie vor den mystischen Kräften eines uralten Bösen zu retten.

Datum: 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii»

«Pirate Yakuza in Hawaii» ist ein neues Kapitel in der «Like a Dragon»-Reihe. Du schlüpfst in die Rolle von Goro Majima. Dummer- oder glücklicherweise hast du dein Gedächtnis verloren und findest dich auf Rich Island, in der Nähe von Hawaii, in einem waschechten Piraten-Abenteuer wieder.

Datum: 21. Februar 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, Xbox One, PC

«Mistfall Hunter»

«Mistfall Hunter» ist ein PvPvE-Extraktions-Rollenspiel. In einer nordischen, post-apokalyptischen Fantasy-Welt nach Ragnarök kämpfst du in Third-Person gegen Monster und andere Spieler. Du wirst dabei zu einem wiederbelebten Helden, einem sogenannten Gylden-Jäger. Alleine oder mit bis zu zwei Verbündeten trittst du dabei in die Nebelwelt, um Gyldenblut und andere wertvolle Beute zu sammeln. Hier lauern allerdings gefährliche Kreaturen, gefallene Helden und sogar Halbgötter auf dich.

Datum: 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«Mouse: P.I. For Hire»

«Mouse: P.I. For Hire» ist ein düsterer First-Person-Shooter im Noir-Stil, der grafisch von den klassischen Cartoons der 1930er Jahre inspiriert ist. In den Gassen von Mouseberg herrscht Krieg! Als Mäuse-Detektiv P.I. Jack Pepper bist du mittendrin. Mit einem Arsenal an kuriosen Waffen, von der Terpentinpistole bis zur Mauser, kämpfst du dich durch handgefertigte Levels und hinterlässt eine Spur aus Gerechtigkeit.

Datum: 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S

«Phasmophobia»

Das Horrorspiel «Phasmophobia» wurde bereits 2020 für den PC veröffentlicht und ist eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele. Alleine oder in einem Team von bis zu vier Personen trittst du als Geisterjäger auf, um verschiedene Phänomene aufzuspüren und zu identifizieren.

Datum: 29. Oktober 2024

Erscheint für: Xbox Series X|S

«Subnautica 2»

Das beliebte Unterwasser-Überlebensspiel kehrt zurück. Du kannst jetzt sogar im optionalen Koop-Modus in die Tiefen des Ozeans tauchen und die faszinierende Unterwasserwelt gemeinsam entdecken.

Datum: 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«Wheel World»

«Wheel World» ist ein Open-World-Fahrrad-Rennspiel. Du übernimmst die Rolle von Kat, einer jungen Radfahrerin, und versuchst die namensgebende Welt vor dem Zusammenbruch zu retten.

Datum: Anfang 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC

«Wuchang: Fallen Feathers»

«Wuchang: Fallen Feathers» ist ein Soulslike-Action-Rollenspiel, das in einer von chinesischer Mythologie inspirierten Welt spielt: in der späten Ming-Dynastie im Land Shu. Dieses wird von kriegerischen Fraktionen und einer mysteriösen Krankheit geprägt. Du schlüpfst dabei in die Rolle von Wuchang, einer erfahrenen Piratenkriegerin. Neben den ganzen Gegnern musst du dich mit einer Amnesie und deiner Vergangenheit auseinandersetzen.

Datum: 2025

Erscheint für: Xbox Series X|S, PC