Diese neuen Switch-Games hat Nintendo gerade vorgestellt

Nintendo verrät in einer «Direct»-Präsentation, welche Games demnächst auf der Switch erscheinen. Im Fokus stehen Titel von Drittherstellern sowie Indie-Games.

Im Juni hat Nintendo bereits verraten, mit welchen grossen First-Party-Titeln Switch-Fans in den letzten Lebensmonaten der Konsole noch rechnen können.

Nun zeigt das Unternehmen in einer «Partner Direct»- und «Indie World»-Doppelpräsentation, welche Games von Drittherstellern und welche Indie-Titel bald für die Switch erscheinen.

Alle Highlights und vorgestellten Spiele habe ich nachfolgend zusammengefasst.

«Tetris Forever»: Happy Birthday, «Tetris»

Zum 40-jährigen Geburtstag erhalten Fans der legendären Spielreihe eine ausführliche Compilation. Das Entwicklerstudio Digital Eclipse bezeichnet «Tetris Forever» als «interaktives Dokumentationsspiel». Darin enthalten sind über 15 klassische «Tetris»-Variationen. Diese Spiele wurden bisher bestätigt:

Eine Auswahl der enthaltenen «Tetris»-Games.

Quelle: Nintendo Direct

Die verschiedenen Games können im «Time Warp»-Modus gespielt werden, in dem du zwischen unterschiedlichen Gameplay-Stilen der Klassiker hin und herwechselst. Zusätzlich finden sich in der Compilation auch Dokumentationsclips, die die Entstehungsgeschichte des Spielreihe näher beleuchten.

Hast du ein Nintendo-Switch-Online-Abo, erhältst du ein weiteres «Tetris»-Geschenk: Ende Jahr wird die NES-Version des Spiels im Abo verfügbar sein. Und für das Multiplayer-Spiel «Tetris 99» ist im Winter ein grosses Event geplant.

Datum: 2024

Erscheint für: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Yakuza Kiwami»: Die Yakuza kommen auf die Switch

Völlig unerwartet kündigt Sega einen Port des ersten «Yakuza»-Games für die Switch an. Dabei handelt es sich um das von Grund auf überarbeitete «Kiwami»-Remake, das ursprünglich 2016 erschienen ist. Mit Ausnahme zweier HD-Ports der ersten «Yakuza»-Games blieb die Openworld-Prügelspiel-Reihe Nintendo-Plattformen bisher fern.

In den Spielen übernimmst du die Rolle des legendären Yakuza Kazuma Kiryu und prügelst dich durch die japanische Unterwelt. Die Serie ist bekannt für ihren schrägen Humor und das abwechslungsreiche Gameplay mit Faustkämpfen und Minispielen.

«Kiwami» ist der perfekte Einstiegspunkt in das langjährige japanische Kult-Franchise. Eine Übersicht über alle bisher erschienenen Games und eine Erklärung der Namensänderung in «Like a Dragon» findest du hier:

Ratgeber Der ultimative «Like a Dragon»-Einsteigerguide von Domagoj Belancic

Datum: 24. Oktober

Erscheint für: Switch, bereits erhältlich für PS4, Xbox One, PC

«SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel»: Der Patrick-Simulator

Der dümmliche Seestern Patrick erhält sein eigenes Spiel. Dieses erinnert vom physikbasierten Gameplay her an Titel wie «Goat Simulator». Dich erwartet eine offene Sandbox-Welt, in der du Chaos veranstalten und Spass haben kannst. SpongeBob, Thaddäus und Co. sind natürlich auch mit von der Partie.

Datum: 4. Oktober

Erscheint für: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Star Overdrive»: Eine Hommage an «Breath of the Wild»

Bewaffnet mit einem Hoverboard und einer Keytar, die du als Waffe missbrauchst, erkundest du eine Sci-Fi-Wüstenwelt. Die süssen Monster, die in den riesigen, offenen Maps auf dich warten, kannst du durch Kombinieren verschiedener magischer Fähigkeiten erledigen. Bei einigen Gegnern ist viel Kreativität gefragt – stumpfes drauflos Hauen wird nur selten funktionieren.

Die Fähigkeiten setzt du auch für das Lösen von Puzzles ein. Entwicklerstudio Caracal Games betont, dass das Gameplay offen sei und viel Flexibilität bieten soll. Es gibt keine «richtige» Lösung, um Gegner zu besiegen oder Puzzles zu lösen. Als grosses Vorbild des Games nennt das Studio Nintendos Switch-Klassiker «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Ich bin gespannt.

Datum: 2025

Erscheint für: Switch

«Morsels»: Wunderschön abgefahren

In diesem Roguelike übernimmst du die Rolle einer kleinen Maus, die sich durch gefährliche Dungeons voller ekliger Monster kämpft, beziehungsweise ballert. Mithilfe magischer Karten verwandelt sich das süsse Mäuschen selbst in verschiedene Monster. Das Game weiss durch einen wunderschönen Grafikstil mit ultra detaillierten Pixel-Charakteren und einer atmosphärischen Neon-Beleuchtung zu überzeugen.

Datum: Februar 2025

Erscheint für: Switch, PS5, PC

«MySims Cozy Bundle»: Die Wii-Spiele kehren zurück

EA bringt die «Sims»-Spinoff-Reihe «MySims» in einem Doppelpack für die Switch zurück. Darin enthalten sind das originale «MySims» sowie der Nachfolger «MySims Kingdom». Beide Spiele wurden ursprünglich für die Wii veröffentlicht. Im Gegensatz zu «normalen» «Sims»-Spielen bietet das Spinoff ein zugänglicheres Gameplay mit Elementen, die an Nintendos «Animal Crossing»-Reihe erinnern.

EA bezeichnet die zwei Spiele als «Retro Re-Releases» – was das genau bedeutet und welche Verbesserungen der Re-Release mit sich bringt, ist unklar.

Datum: 19. November

Erscheint für: Switch

«Rune Factory: Guardians of Azuma»: Das bisher grösste Spiel der Reihe

«Guardians of Azuma» soll das bisher grösste «Rune Factory»-Spiel werden. Das gezeigte Gameplay sollte Fans der Serie bekannt vorkommen.

Im Action-RPG-Teil erkundest du eine Welt voller Monster und kämpfst mit magischen Fähigkeiten gegen diese. Im Lifesim-Teil baust du verlassene Dörfer wieder auf, versuchst dich im Gärtnern und im Flirten mit den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern.

Datum: Frühling 2025

Erscheint für: Switch, PC

«Capcom Fighting Collection 2»: Retro-Prügelspass

Vor der Veröffentlichung der ersten «Fighting Collection» am 12. September kündigt Capcom schon die zweite Runde an. In dieser sind insgesamt acht klassische Capcom-Prügelspiele enthalten:

Alle enthaltenen Prügelspiele für «Capcom Fighting Collection 2».

Quelle: Nintendo Direct

Alle Games werden auch im Online-Modus spielbar sein. Zusätzlich wird es auch ein Museum mit diversen Artworks und Musikstücken aus den Games geben.

Datum: 2025

Erscheint für: Switch, PS4, PC

«Pico Park 2»: Der Koop-Party-Spass geht weiter

Im zweiten Teil des Party-Puzzlespiels ist in über 60 neuen Levels wieder vor allem eines gefragt: Zusammenarbeit. Mit bis zu sieben Mitspielerinnen oder Mitspielern gilt es, verschiedene Geschicklichkeitsabschnitte zu meistern. Ohne präzise Kommunikation und Absprache bist du zum Scheitern verurteilt.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch

«Coffee Talk: Tokyo»: Das cozy Adventure reist nach Japan

In der gemütlichen Visual-Novel-Spielreihe verschlägt es dich im dritten Teil nach Tokyo. Du übernimmst die Rolle eines Barista in einem Nachtcafé. Diverse übernatürliche und menschliche Gäste besuchen dein Lokal und wollen mit dir quatschen. Ein Game zum Abschalten und Entspannen.

Datum: 2025

Erscheint für: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land»: was für ein Name

Der Preis für den längsten Namen der Nintendo Direct geht an «Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land».

In diesem Open-World-JRPG dreht sich alles um Alchemie und um das Konzept von Erinnerungen. An der Direct wurde nur ein kurzer Teaser gezeigt. Mehr Informationen sollen an einem Livestream nächste Woche folgen.

Datum: Anfang 2025

Erscheint für: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Castlevania: Dominus Collection»: Die DS-Klassiker sind zurück

Nachdem Konami mit der «Castlevania Advance Collection» die GBA-«Castlevania»-Trilogie bereits auf die Switch gebracht hat, folgt nun die DS-Trilogie.

In der Kollektion enthalten sind die «Castlevania»-Spiele «Dawn of Sorrow», «Portrait of Ruin» und «Order of Ecclesia». Aus irgendeinem Grund hat es auch das Arcade-Spiel «Haunted Castle» in das Paket geschafft. Zusätzlich zu den Spielen gibt es auch eine Gallerie mit Artworks und einen Musikplayer zu entdecken.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tales of Graces f Remastered»: Remaster des Wii-Spiels

Das JRPG «Tales of Graces f Remastered» wurde ursprünglich für die Wii veröffentlicht. Auf der Switch erhält es mit dem Remaster ein zweites Leben. Die Neuauflage soll diverse Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich bringen. Unter anderem eine verbesserte UI, eine automatische Speicherfunktion und eine rundum aufgehübschte Grafik.

Inhaltlich hat sich im Vergleich zum Original nichts geändert. Du brichst zum Planeten Ephinea auf, wo du den Krieg zwischen zwei rivalisierenden Königreichen verhindern musst.

Datum: 17. Januar

Erscheint für: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer»: Das Training geht weiter

Im dritten Teil der «Fitness Boxing»-Reihe warten neue Trainingsmethoden, Spielmodi, Instruktoren und Lieder auf dich. Erstmals kann man auch im Sitzen trainieren.

Datum: 5. Dezember

Erscheint für: Switch

Diese Games wurden auch vorgestellt

Neben den grossen Highlights und Ankündigungen wurden auch Trailer zu bereits vorgestellten Games, Updates oder Ports von zuvor veröffentlichten Titeln gezeigt. Alle weiteren Spiele findest du hier in der alphabetischen Übersicht: