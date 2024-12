Diese Grafikkarten stellen Nvidia und AMD (wohl) zur CES 2025 vor

Zur CES 2025 werden AMD und Nvidia neue Grafikkarten vorstellen. Welche Modelle das sein könnten und was du von ihnen erwarten kannst, liest du hier.

Die aktuellen Grafikkarten-Generationen von Nvidia und AMD sind länger im Umlauf als gewohnt. Üblicherweise haben die beiden Hersteller jeden zweiten Herbst neue Karten vorgestellt und veröffentlicht. Nun sind es ein paar Monate später, dafür soll zumindest Nvidia gleich vier neue Modelle vorstellen.

Traditionellerweise stellt Nvidia zuerst die Topmodelle – wie die kommenden RTX 5090 und RTX 5080 – vor. Dieses Mal sollen aber auch die RTX 5070 Ti und RTX 5070 vorgestellt werden. Grund dafür: AMD bietet in der kommenden Generation keine Grafikkarten an, die mit der RTX 5080 oder gar RTX 5090 vergleichbar sind. Nvidia will wohl gleich zu Beginn Alternativen bieten.

RTX 5070 Ti und RTX 5070

Wann genau die RTX 5070 Ti und RTX 5070 erscheinen, ist unklar. Vermutet wird aber im ersten Quartal 2025. Zunächst wird wohl das schnellere Modell RTX 5070 Ti gelauncht – zu dieser Karte sind mehr Details bekannt und die Spezifikationen sollen final sein, was bei der RTX 5070 noch nicht der Fall ist.

Die 5070 Ti soll auf der GB203-300 GPU basieren, die über 8960 Cuda-Rechenkerne verfügt. Beim Speicher soll 256-bit GDDR7 mit einer Kapazität von 16 Gigabyte zum Einsatz kommen. Bei der Leistungsaufnahme widersprechen sich die Leaks: Von 285 bis 300 Watt ist die Rede. Diese unterschiedlichen Angaben können aber auch daraus resultieren, dass entweder die Total Graphics Power oder Total Board Power gemeint sind. Es könnten also beide Werte korrekt sein.

Die vermuteten Spezifikationen im Vergleich zur Vorgängerin:

Die Spezifikationen lassen eine satte Leistungssteigerung im zweistelligen Bereich vermuten. Ich denke, dass sie um 20 Prozent schneller als die Vorgängerin ist, wonach sie im Bereich der RTX 4080 wäre.

Die 5070 wiederum soll auf der GB205-300 GPU basieren und über 6144 Cuda-Rechenkerne verfügen. Beim Speicher sollen 192-bit GDDR7 mit 12 Gigabyte Kapazität zur Verfügung stehen. Bei der Leistungsaufnahme werden 250 Watt vermutet.

Die vermuteten Spezifikationen im Vergleich zur Vorgängerin:

Im Gegensatz zur 5070 Ti sieht die Leistungssteigerung auf dem Papier bei der 5070 geringer aus. Aufgrund der neuen Fertigung und Architektur ist aber dennoch ein Leistungszuwachs im zweistelligen Bereich zu erwarten. Vielleicht sind es dann nicht 20 Prozent mehr, sondern eher zwölf bis 15.

RTX 5080

Wie bei den kleineren Modellen ist das genaue Releasedatum der RTX 5080 noch nicht bekannt. Die Karte soll aber als erste der Serie Mitte Januar gelauncht werden.

Bezüglich Spezifikationen gibt es bereits diverse Leaks. So soll die RTX 5080 etwa über den schnellsten Speicher der Serie verfügen, nämlich satte 32 GBit/s. Auf der GB203-400 GPU sollen zudem 10752 Cuda-Rechenkerne liegen und die Karte soll eine maximale Leistungsaufnahme von 400 Watt haben.

Die vermuteten Spezifikationen im Vergleich zur Vorgängerin:

Bei der RTX 5080 ist somit eine Leistungssteigerung im Bereich von 20 Prozent zu erwarten. Vielleicht liegt auch mehr drin. Ob die Karte sogar die RTX 4090 schlägt, ist unklar. Gemäss gewisser Leaks reicht es, die Karte zu übertreffen, gemäss anderer hingegen nicht. Klar ist, dass in den meisten Spielen mit der RTX 5080 mehr als 60 Bilder pro Sekunde bei 2160p-Auflösung drin liegen dürften.

RTX 5090

Ende Januar, Anfang Februar dürfte die RTX 5090 als zweite Karte der Serie folgen. Sie wird mit Abstand die beste Leistung bieten – wohl auch zu einem hohen Preis. Dafür soll sie über das Doppelte der Cuda-Rechenkerne der RTX 5080 bieten: 21 760 an der Zahl. Die GPU mit der Bezeichnung GB202-300 soll 744 Quadratmillimeter messen. Das wäre im Vergleich zur Vorgängerin ein Zuwachs von 22 Prozent Fläche.

Beim Speicher soll 512-bit GDDR7 mit einer Kapazität von 32 Gigabyte zum Einsatz kommen und die maximale Leistungsaufnahme soll wahnsinnige 600 Watt betragen. Die vermuteten Spezifikationen im Vergleich zur Vorgängerin:

Die RTX 5090 dürfte klar leistungsfähiger als die Vorgängerin sein. Allein die über 30 Prozent mehr Cuda-Rechenkerne sprechen eine deutliche Sprache. Aber eben: Der Preis wird sich wohl gewaschen haben.

RX 9070 XT und RX 9070

Augenscheinlichste Änderung bei AMD: Die Nomenklatur hat sich geändert. Eigentlich wäre die Radeon-RX-8000-Serie an der Reihe. AMD überspringt diese aber gemäss Gerüchten und springt gleich zur RX-9000-Serie. Nicht nur das, sondern auch bei der Bezeichnung der Modelle soll der Hersteller einen neuen Weg gehen. So sollen sie etwa 9070 (XT) statt 8800 (XT) heissen. Damit würde sich AMD den Bezeichnungen von Nvidia annähern.

Abgesehen von der Namensänderung tut sich bei AMD bezüglich der Spezifikationen erstmal wenig. Die RX 9070 XT soll über 4096 Recheneinheiten und 256-bit-GDDR6-Speicher mit einer Kapazität von 16 Gigabyte verfügen. Sie basiert auf der navi 48 XTX GPU. Die maximale Leistungsaufnahme soll im Vergleich zur Vorgängerin nicht steigen. Der Zuwachs auf dem Papier ist ein bescheidener, wie der Vergleich mit der Vorgängerin zeigt:

Aber auch die auf der Navi 48 XT basierende RX 9070 scheint auf dem Papier nicht viel leistungsfähiger als die Vorgängerin:

Ist der Zuwachs auf dem Papier bescheiden, ist er gemäss Leaks riesig: Die 9070 XT soll in fünf Prozent Reichweite zur RTX 4080 sein. Das wäre ein krasser Leistungssprung von um die 40 Prozent. Zudem soll AMD bei der RDNA4-Architektur die Raytracing-Leistung deutlich verbessert haben und die RX 9070 XT soll auf dem Niveau des aktuellen Flaggschiffs RX 7900 XTX liegen.

Alle Angaben in diesem Artikel solltest du mit Vorsicht geniessen, da sie nicht von offizieller Seite bestätigt sind. Die Spezifikationen werden die Hersteller an der CES präsentieren und die Angaben zur Leistung müssen erst unabhängige Tests zeigen.