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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (20.06. bis 27.06.) gesammelt.

_Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Monster Fantasy», «Courtroom Chaos», «Korea. IL2 Series», «Korea. IL2 Series» _

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Dimhaven» Ein Mystery-Rätsel-Spiel mit Low-Fi-Grafik, in dem du auf einer seltsamen Insel nach deinem Onkel suchst. Gespielt wird aus der Ich-Perspektive und immer mit dabei ist deine Kamera, die dir beim Knobeln hilft.

Datum: erhältlich

Erscheint für: PC

«Unhinged» Night School Studios haben ihr neues Netflix-Game vorgestellt. Du spielst es mit deinem Smartphone, während sich die Handlung auf deinem Fernseher abspielt. Ab und zu bekommst du Anrufe und Nachrichten. Interessantes Konzept. Auch einige namhafte Persönlichkeiten wirken mit, wie Zoë Kravitz und Troy Baker.

Datum: 30. Juni

Erscheint für: Netflix

«Courtroom Chaos» Nach Snoop Dogg lässt sich auch Arnold Schwarzenegger von Amazon vor den KI-Wagen spannen. In einem Gerichtssaal argumentierst du per Spracheingabe gegen die KI-Version von Arnie und ein KI-Richter fällt anschliessend ein Urteil. Der T-800 hätte seinen KI-Chip gleich selbst zerstört, wenn er davon wüsste.

Datum: 30. Juli

Erscheint für: Amazon Luna

«Drifters: Blackout Crew» Das Münchner Studio Salmi Games arbeitet an einem Extraction Shooter. Das Sci-Fi-Setting erinnert an «Marathon», während die Grafik fast 1:1 wie «Borderlands» aussieht. Für alle VR-Fans da draussen sicher einen Blick in die Brille wert.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC-VR

«Monster Fantasy» In welchem Spiel triffst du auf mehrschwänzige Wolfmonster, Drachen und riesige Eichhörnchen? Das Action-Rollenspiel «Monster Fantasy» bietet alles. Entspannung von den fulminant inszenierten Kämpfen gibt es beim zweiten Teil des Spiels mit gemütlichen Life-Sim-Aktivitäten wie Kochen, Fischen und Craften. Der In-Game-Chat wird durch ein LLM und Text-to-Speech generiert. Da bin ich ja mal gespannt.

Datum: bald

Erscheint für: PC

«Garfield: Escape from Monday» Das Spiel sollte eher heissen: Escape from September. Warum, um Gottes Willen, muss auch Garfield in diesem völlig überfüllten Monat erscheinen? Das Spiel könnte doch auch im November kommen. Garfield hat keine Angst vor «GTA 6». Garfield macht ein Nickerchen auf «GTA 6» und bekleckert es mit Lasagne. Nebenbei springt und prügelt er sich durch diesen farbenfrohen 3D-Plattformer.

Datum: 24. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Deer & Boy» Ein cineastisch inszenierter Plattformer, in dem ein weggelaufener Junge auf ein Rehkitz trifft. Zusammen begeben sie sich auf eine emotionale Reise durch eine wundersame Welt, die aussieht wie aus einem Zeichentrickfilm.

Datum: verfügbar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone» Das letzte «Call of Duty» war eines der schlechtesten der letzten Jahre. Eine Kampagne zum Vergessen und ein Multiplayer, der nicht für Begeisterungssprünge sorgte. Vielleicht bringt Nicolas Cage das nötige Feuer. In Season 4 kannst du in seinen Körper schlüpfen. Und anders als in «Face/Off» musst du dafür nicht dein Gesicht mit ihm tauschen.

Datum: erhältlich

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Denshattack!» Das verrückte Zug-Skate-Game könnte mein Juli-Highlight werden. Im Trailer siehst du einen epischen Fight gegen den Riesenroboter Yoshie of the Dashing Queens.

Datum: 15. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls» Für das kommende Prügelgame wurde ein weiterer Superheld vorgestellt: Captain America. Im neuesten Trailer präsentiert er seine Moves. Mit seinem Schild hat er allerhand Tricks auf Lager. Arc System Works scheint da etwas ganz Feines zu zaubern.

Datum: 30. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Korea. IL2 Series» Wenn dir die Flugzeuge in «Ace Combat 8» zu modern sind und das Spiel zu wenig Simulation bietet, dann schau dir «Korea. IL2 Series» an. Dort steuerst du während des Koreakrieges die ersten Düsentriebflugzeuge. Lässt sich auch in VR spielen.

Datum: 4. August, Early Access bereits am 25. Juni

Erscheint für: PC

«Captain Tsubasa 2: World Fighters» Die einzige Fussball-WM, die ich mir mit gutem Gewissen anschauen würde, ist die mit Captain Tsubasa. Im neusten Trailer zerlegt die Kicker-Legende mit seinen Gewaltsschüssen Thailand. Nur das Spielfeld ist mir zu wenig gekrümmt. Das bin ich mir aus der Serie anders gewöhnt.

Datum: 28. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Jump Space» Eines der besten Koop-Games der letzten Jahre erhält das bisher grösste Update. Das Weltraum-Erkundungsspiel bekommt ein neues Schiff, neue Waffen, verbesserten Schiffskampf und vieles mehr. Bisher habe ich mich zurückgehalten, weil sich das Spiel im Early Access befindet, aber die Verlockung wird immer grösser.

Datum: verfügbar

Erscheint für: PC

«Diablo IV» Neues Futter für hungrige «Diablo»-Fans. In der 14. Season, genannt «Death Awakening», werden verschiedene Systeme wie die Mythic Uniques überarbeitet. Es gibt neue Lair-Bosse wie den Corrupted Reaper. Und sogenannten «Ruptures» öffnen sich in der Welt von Sanctuary. Je länger du die Monster plättest, die herausströmen, desto besser die Belohnung.

Datum: 30. Juni

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Frostpunk 2» Mit «Breach of Trust» gibt es ein neues Szenario für das misanthropische Endzeit-Strategie-Spiel. Wieder wirst du vor unmögliche Entscheidungen gestellt, die immer ein Opfer bedeuten, um deinen Reaktor am Leben zu halten.

Datum: verfügbar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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