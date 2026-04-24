News & Trends 3 1

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (18.04. bis 25.04.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Dragonball Xenoverse 3», «Assassin's Creed Black Flag: Resynced», «Diablo IV: Lord of Hatred».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Dragonball Xenoverse 3» – das letzte Werk von Akira Toriyama

Über zehn Jahre mussten sich Fans der «Xenoverse»-Spiele gedulden, nun ist es endlich soweit: Bandai Namco kündigt mit «Xenoverse 3» einen neuen Ableger an. Angeteast wurde dieser schon Anfang des Jahres mit dem ominösen «Age 1000»-Video.

Der dritte Teil der RPG-Saga spielt in einer neuen Stadt, West City. In dieser futuristischen Metropole kämpfst du an der Seite der «Great Saiyan Squad». Im Trailer ist kurz auch Piccolo zu sehen. Bittersüss für Fans: Bei dem Titel handelt es sich um das letzte Werk, an dem der verstorbene Akira Toriyama gearbeitet hat. Es sollen sowohl neue Charaktere als auch Locations vorkommen, die aus der Feder des legendären «Dragon Ball»-Schöpfers stammen.

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Aber halt – das war noch nicht alles. «Xenoverse 3» wurde während der «Dragon Ball Games Battle Hour 2026» angekündigt. Weitere Neuigkeiten aus der «Dragon Ball»-Gaming-Welt findest du weiter unten.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Assassin's Creed Black Flag Resynced» – neu aufgelegtes Piratenabenteuer

Lange wurde es gemunkelt, nun ist es offiziell. «Assassin's Creed Black Flag» (2013) kehrt mit dem Namenszusatz «Resynced» als von Grund auf neu entwickeltes Remake zurück. Neben verbesserter Grafik gibt's auch ein überarbeitetes Kampfsystem, verbesserte Stealth- und Parkour-Elemente, tiefgreifendere Seeschlachten und neue Story-Inhalte. Und, keine Sorge – das Game soll dem Original treu bleiben und kein aufgeblähtres Monster-RPG wie die neuesten «Assassin's Creed»-Games werden.

Ubisoft veröffentlicht gleich fünf Videos zum Spiel. Im ersten siehst du einen rund halbstündigen Showcase, der im Detail auf die neuen Features eingeht:

Keine Zeit? Im Overview-Trailer siehst du alle wichtigen Informationen zusammengefasst:

Noch knackiger ist der «World Premiere Trailer»:

Natürlich lässt es sich Ubisoft nicht nehmen, eine schicke Collector's Edition zu veröffentlichen. Was diese beinhaltet, siehst du hier:

Zum Abschluss gibt's noch einen Einblick in eine neue Zwischensequenz. Diese dient als Einführung in eine komplett neue Quest, in der du Blackbeards Schatz nachgehst:

Datum: 9. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Corsair Cove» – erschaffe dein Piratenparadies

Du willst noch mehr Piraten? Kannste haben, yaaarrrrr! In «Corsair Cove» baust du dir deine eigene Piratenbucht. Du errichtest Häuser, Schiffe und Fabriken, um deine betrunkene Piratenbande zufriedenzustellen. Aber Achtung – feindliche Piraten wollen dir dein Piratenparadies streitig machen. Was mir am Trailer besonders gefällt, sind die verrückten Insellayouts. Die Piratensiedlungen erstrecken sich nicht über ebene Flächen, sondern breiten sich in die Höhe aus. Die Hängebrücken und Aussichtstürme in schwindelerregenden Höhen sehen alles andere als sicher aus.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Wall World Strategy» – das ist der Wandsinn!

In diesem Echtzeitstrategiespiel errichtest und kommandierst du eine ausserirdische Kolonie. Der Twist: Die Kolonie entsteht an einer vertikalen Wand. Die Vertikalität ist nicht nur ein optisches Gimmick, sondern wirkt sich auch auf das Gameplay aus.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Tokyo Wave Rush» – funky

Kennst du noch Nintendos «Wave Race»-Spiele? «Tokyo Wave Rush» sieht aus wie eine Kopie ein spiritueller Nachfolger der legendären Wasserrennspielreihe. Visuell ist der Trailer ein zweischneidiges Schwert. Das Wasser? Super schön. Die Umgebungen? Na ja. Aber der funky Soundtrack macht alles wieder wett.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Splatoon Raiders» – Singleplayer-Splat

Nintendos Multiplayer-Shooter «Splatoon» kehrt als Singleplayer-Abenteuer zurück. Auf der Suche nach einem Schatz erforscht du ein Inselgebiet voller aggressiver Meereskreaturen. Der Gameplay-Kern – Feinde mit Farbe abknallen und in der Farbe schwimmen – bleibt unangetastet. Mit dem neuen Trailer verrät Nintendo erstmals auch ein Releasedatum. Im Sommer ist es so weit.

Datum: 23. Juli

Erscheint für: Switch 2

«Tropico 7» – für Möchtegern-Diktatoren

Im neuen Trailer zu «Tropico 7» ist erstmals Gameplay zu sehen. Und es sieht definitiv aus wie «Tropico». Eine grosse Neuerung: Du kannst das Terrain nach deinen Wünschen anpassen. Berge plätten, Berge errichten, Gewässer herbeizaubern. Mit der Macht von El Presidente ist alles möglich.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«007 First Light» – Titelsequenz

Lana del Rey singt den Titeltrack zum neuen Bond-Game. Und im Video siehst du die Titelsequenz des Spiels. Sehr, sehr schön!

Datum: 27. Mai

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC, später auch für Switch 2

«Drawquarium» – ein Aquarium für deinen Desktop

E-Mail-Flut im Postfach, Excel-Tabellen, Teams-Anrufe, Deadlines. Der Trailer zu «Drawquarium» beginnt wie ein Horrorfilm. Doch dann wird alles besser. Mit «Drawquarium» kannst du kurz durchatmen und den stressigen Arbeitsalltag vergessen. Das Game fungiert als virtuelles Aquarium, das als Live-Hintergrund auf deinem Desktop läuft. Die Fische kannst du selbst zeichnen und ihnen lustige Namen wie «Keanu Reef» geben. Ein toller Trailer mit einem überraschend emotionalem Ende.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Dragon Ball Xenoverse 2» – es ist noch nicht zu Ende

Bevor «Xenoverse 3» nächstes Jahr erscheint, spendiert Bandai Namco dem Vorgänger eine letzte Erweiterung – zehn Jahre nach dem Release! Geil, so unterstützt man ein Spiel. Das Studio verspricht «ein dramatisches Ende, in dem alles, wofür die Spielenden bislang gekämpft haben, reflektiert wird.»

Datum: 27. Mai

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Dragon Ball: Sparking! Zero – Super Limit Breaking NEO» – ganz viele neue Inhalte

Auch der Arena-Fighter «Dragon Ball: Sparking! Zero» erhält eine Erweiterung. Darin enthalten sind 30 neue Kämpfer, 20 neue Kostüme, vier neue Stages und sogar ein neuer Solo-Spielmodus. Das nenn ich mal ein Update.

Datum: Sommer 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Dragon Ball FighterZ» – das gibt's ja auch noch

Nur weil «Dragon Ball: Sparking! Zero» gerade das Nonplusultra in der «Dragon Ball»-Prügelspielwelt ist, hat Bandai Namco das gute alte «FighterZ» nicht vergessen. Der Trailer enthüllt, dass sich Goku (Super Saiyan 4, «Daima») mit dem «Daima»-DLC ebenfalls in den Kampf stürzen wird.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Helldivers 2 – Exo Experts» – ein Grund zum Mech-ern

Achtung, Helldivers. Im neuen Update warten neue, mächtige Exoanzüge (aka Mechs) auf euch. Mit dieser schweren Maschinerie kannst du die gelenkte Demokratie der Über-Erde noch effizienter verteilen.

Datum: 28. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Diablo IV: Lord of Hatred» – zurück ins Gemetzel

Nach «Vessel of Hatred» kommt mit «Lord of Hatred» die zweite grosse Erweiterung für «Diablo 4». Der suchtgefährdete «Diablo»-Nerd Samuel konnte den DLC schon vorab testen. Sein Eindruck: Spannende Story, gelungene Gameplay-Neuerungen, besser als «Vessel of Hatred». Was er sonst noch zu berichten hat, hörst du im Tech-telmechtel Podcast (ab 1:01:06):

Datum: 28. April

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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