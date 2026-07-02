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Die nächste Xbox kommt angeblich ohne Disc-Laufwerk

Die nächste Xbox soll Berichten zufolge ohne Disc-Laufwerk erscheinen. Damit gekaufte physische Spiele der Vorgeneration trotzdem funktionieren, soll eine Digitalisierung Abhilfe schaffen.

Nachdem bekannt wurde, dass Sony ab Januar 2028 keine physischen Spiele-Discs mehr produzieren wird, gibt es Hinweise zur Zukunft physischer Games auf der Xbox. Microsoft soll sich ebenfalls auf eine rein digitale Zukunft vorbereiten. So berichtet etwa Windows Central, dass die Xbox der nächsten Generation mit Codenamen Project Helix gemäss Insider-Quellen über kein Disc-Laufwerk verfügen wird.

Trotzdem sollen physisch gekaufte Spiele weiterhin damit funktionieren. Zumindest, wenn man weiteren Berichten, etwa von The Verge, über eine Digitalisierung von Xbox-Discs glaubt. Damit Spiele-Discs nicht komplett aufgegeben werden müssen, sollen laut Insidern Microsoft-Mitarbeiter damit begonnen haben, eine Disc-zu-Digital-Funktion zu testen. Da es bereits im Mai im Quellcode der Xbox-PC-App Hinweise auf «Disc2Digital» gab, ist die Chance hoch, dass dies wirklich stimmt.

Diese Disc-zu-Digital-Funktion soll nur mit Datenträgern der Xbox One und Xbox Series X funktionieren. Wer eine Scheibe einlegt und das Spiel installiert, soll automatisch ein digitales Lizenzrecht erhalten. Trotzdem soll das Spiel auch weiterhin ab Disc gespielt werden können. Verloren geht die digitale Lizenz, sobald das Spiel verliehen oder verkauft wird respektive in einer anderen Xbox eingelegt wird. Sollte die künftige Xbox tatsächlich ohne Disc-Laufwerk kommen, müsste die Digitalisierung natürlich mit einer Vorgeneration-Konsole vorgenommen werden.

Titelbild: Shutterstock

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