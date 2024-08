Die Highlights der Gamescom Opening Night Live 2024

Die diesjährige Gamescom ist gestartet – und wie. An der Opening Night Live wurden über 40 Trailer kommender Spielekracher gezeigt. Hier die Highlights.

Los ging es bereits vor der eigentlichen Opening Night Live mit einer 30-minütigen Pre-Show. Da gab es unter anderem Neues zum italienischen Soulslike «Enotria: The Last Song» zu sehen. Aber auch neue Spiele wie der Plattformer «Nikoderiko: The Magical World», der an «Crash Bandicoot» oder «Donkey Kong» erinnert, gezeigt. An der eigentlich Show gab es dann ein richtiges Feuerwerk an neuen Trailern.

«Civilization VII»

Im neuesten Ableger von Sid Meier’s «Civilization» darfst du dich über neue Zeitalter und Zivilisationen freuen, die du aufbauen und führen kannst. Neu kannst du Zeitalter und Führungspersonen mischen und so mit wilden Imperien experimentieren. So kann etwa Caesar Augustus einer Gruppe mongolischer Krieger vorstehen.

Datum: 11. Februar 2025 Erscheint für: Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One und PC

«Mafia: The Old Country»

Die Opening Night Live endete mit einem kurzen Teaser zum neuesten «Mafia»-Spiel. Viel zu sehen gab es nicht. Das Spiel scheint im frühen 20. Jahrhundert zu spielen und soll die Anfänge der organisierten Kriminalität in Sizilien beleuchten.

Datum: Irgendwann 2025 Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S und PC

«Indiana Jones and the Great Circle»

Das «Indiana Jones»-Spiel von Bethesda hat neben einem neuen Trailer auch ein offizielles Release-Datum: am 9. Dezember 2024 soll es losgehen. Für alle, die eine PS5 besitzen, haben Microsoft und Bethesda gute Neuigkeiten: Das Spiel erscheint im Frühling auch auf der Sony-Konsole.

Datum: 9. Dezember 2024 Erscheint für: Xbox Series X/S, PC und Playstation 5 (erst im Frühjahr 2025)

«Borderlands 4»

Das neue «Borderlands» erscheint im nächsten Jahr. So viel ist nach dem Teaser Trailer klar. Aber sonst? Gibt es im Trailer wenig zu sehen.

Datum: Irgendwann 2025 Erscheint für: Xbox Series X/S und PC

«Kingdom Come Deliverance 2»

Im zweiten Teil von «Kingdom Come Deliverance» schlüpfst du erneut in die Schuhe von Henry. Wohin ihn seine Reise genau führt, erfährst du im Februar 2025, dann soll das Spiel nämlich bereits erscheinen.

Datum: 11. Februar 2025 Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S und PC

«Batman: Arkham Shadow»

Für VR-Fans gibt es endlich neues Futter – zumindest, wenn du das korrekte Headset besitzt. Der neueste Teil der «Arkham»-Reihe erscheint exklusiv für die Meta Quest 3. Bereits im Oktober darfst du in die Haut Rüstung der menschgewordenen Fledermaus schlüpfen.

Datum: Irgendwann im Oktober 2024 Erscheint für: Meta Quest 3

«Herdling»

Ruhiger geht es im neuen Spiel der Entwickler von «Far: Lone Sails» zu und her. Wie der Titel vermuten lässt, geht es darum, Tiere zu hüten. Die Yak-ähnlichen Tiere musst du über hohe Berge und darüber hinaus begleiten. Sieht wunderschön aus.

Datum: Irgendwann 2025 Erscheint für: Konsolen (nicht weiter spezifiziert) und PC

«Starfield: Shattered Space»

Bereits seit dem frühen Sommer ist bekannt, dass die erste grosse «Starfield»-Expansion mit dem Namen «Shattered Space» kommt. Nun hat das Teil auch ein Release-Datum: am 30. September geht’s los. Dabei scheint es düsterer zu und herzugehen, als meist im Hauptspiel.

Datum: 30. September 2024 Erscheint für: Xbox Series X/S und PC

«Monument Valley 3»

Bereits vor Jahren angekündigt, hat der neueste Teil der «Monument Valley»-Reihe endlich einen Release-Termin. Am 10. Dezember 2024 erscheint das Spiel exklusiv auf Netflix. Auch die ersten zwei Teile des Knobelspiels kommen zum Streaming-Giganten.

Datum: 10. Dezember 2024 Erscheint für: Netflix (Android und iOS)

«Lost Records: Bloom & Rage»

Das neue Spiel von «Life is Strange»-Studio Don’t Nod verspricht wieder eine spannende Geschichte in mehreren Episoden. Die erste erscheint am 18. Februar 2025, die zweite einen Monat später.

Datum: ab 18. Februar 2025 Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S und PC

«Call of Duty: Black Ops 6»

Der neueste Trailer zum Spionage-Action-Thriller bietet einen Blick auf die «Most Wanted»-Kampagne. Fans der Reihe werden beim Trailer voll auf ihre Kosten kommen. Er bietet die klassischen «Call of Duty» Setpieces.

Datum: 25. Oktober 2024 Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC

«Reanimal»

Dem neuen Spiel von «Little Nightmares»-Schöpfer Tarsier Studios siehst du an, von wem es kommt. Du rennst und springst wunderbar grotesk aussehenden Monstern davon.

Datum: keine Angabe Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5 und PC

Die weiteren Trailer

Selbstverständlich war das nicht alles. Hier alle Links zu den weiteren gezeigten Spielen: