Die erste Natrium-Ionen-Powerbank hält 13 Jahre durch

Der japanische Hersteller Elecom hat die erste Natrium-Ionen-Powerbank auf den Markt gebracht. Mit 5000 Ladezyklen ist sie langlebiger als die bisher üblichen Lithium-Ionen-Modelle.

Meldungen aus der Forschung über neue und bessere Batterietechnologien gibt es immer wieder. Marktreif werden die wissenschaftlichen Meilensteine aber deutlich seltener. Umso bemerkenswerter ist die «Na Plus» getaufte Natrium-Ionen-Powerbank, die Elecom nun auf den Markt gebracht hat.

Extrem lange Lebensdauer

Mit einem Gewicht von 350 Gramm ist die Natrium-Ionen-Powerbank von Elecom etwa ein Drittel schwerer als bisher handelsübliche Lithium-Ionen-Modelle mit einer ähnlichen Kapazität. Ihre Abmessungen fallen auch etwas größer aus. Die Na Plus bietet 9000 mAh und liefert über ihren USB-C-Anschluss bis zu 45 Watt und über den USB-A-Anschluss bis zu 18 Watt. Es dauert etwa zwei Stunden, um sie aufzuladen und LEDs zeigen den Ladestand an.

Außergewöhnlich ist die Herstellerangabe von 5000 Ladezyklen. Lädt man die Powerbank einmal am Tag auf, entspricht das einer Lebenszeit von über 13,5 Jahren. Das sind fünfmal so viele Ladezyklen, wie andere Hersteller derzeit für ihre Lithium-Ionen-Powerbanks versprechen. Die 1000 gelten dort auch nur für hochwertige Modelle. Die Durchschnitts-Powerbank ist auf 500 Ladezyklen ausgelegt. Zudem ist die Na Plus Elecom zufolge für Umgebungstemperaturen von -35 Grad bis 50 Grad geeignet und übertrifft Lithium-Ionen-Modelle damit vor allem bei Minusgraden.

Man sieht der Na Plus von Elecom ihre neue Technologie nicht an.

Quelle: Elecom

Bisher verkauft Elecom die Na Plus nur in Japan. Dort kostet sie 9980 Yen, was etwa 60 Franken oder Euro entspricht. Von der Kapazität her vergleichbare Powerbanks gibt es bei uns bereits für etwa ein Drittel des Preises. Beim Blick auf das gesamte Powerbank-Angebot, tanzt Elecom preislich aber nicht aus der Reihe. Denn der Aufpreis lässt meist auf eine Sonderfunktion wie integrierte Kabel oder einen MagSafe-Anschluss zurückführen – und mit ihrer Langlebigkeit hebt sich die Powerbank von Elecom ja auch vom Durchschnitt ab. Derzeit ist unklar, ob die Na Plus nach Europa kommt.

Bei der Powerbank von Elecom handelt es sich um die erste Version. Deswegen wäre es nicht ungewöhnlich, wenn Nachfolgemodelle leichter, kompakter und günstiger werden.

Natrium-Ionen-Batterien: viele Vorteile und ein Nachteil

Natrium-Ionen-Batterien haben gegenüber Lithium-Ionen-Modellen mehrere Vorteile:

Natrium ist als Rohstoff in größeren Mengen verfügbar und mit geringeren Produktionskosten verbunden.

Natrium-Ionen-Batterien sind weniger anfällig für Überhitzung und haben bei Beschädigungen ein geringeres Brandrisiko.

Natrium-Ionen-Akkus haben bei niedrigeren Temperaturen eine bessere Leistung.

Natrium-Ionen-Akkus halten bei niedrigen Temperaturen länger.

Quelle: Elecom

Derzeit haben Natrium-Ionen-Akkus noch einen Nachteil gegenüber Lithium-Ionen-Modellen, der sie vor allem für mobile, kleine Geräte noch wenig attraktiv macht: Ihre Energiedichte ist geringer. Das bedeutet, sie benötigen mehr Platz, um die gleiche Menge Energie zu speichern als Lithium-Ionen-Akkus. Deswegen ist das erste Modell von Elecom auch so eine Besonderheit, aber eben auch größer und schwerer als die derzeit üblichen Powerbanks.

Titelbild: Elecom

