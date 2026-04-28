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Der Steam Controller kommt in Kürze – bei Steam Machine und Steam Frame wartet Valve auf den richtigen Preis

Die Reviews für den Steam Controller sind da – zusammen mit dem Launchdatum und dem Preis. Abgewartet wird bei der Steam Machine und dem Steam Frame. Vollgas gibt Valve beim Steam Deck 2.

Knapp ein halbes Jahr nach der Enthüllung steht der Launch der neuen Steam-Hardware bevor – zumindest von einem der drei Geräte. Valves Steam Controller erscheint am 4. Mai und kostet 99 Euro. Das liegt über dem ursprünglich geplanten Preis, wie Valve gegenüber PC Gamer einräumt. Der Hauptgrund liege unter anderem bei den steigenden Zöllen.

Verschiedene Fachmedien konnten den Controller bereits ausgiebig testen. Der Konsens ist sehr positiv. Gelobt wird die enorme Anpassbarkeit. Dank der beiden Trackpads, der Gyrosteuerung und der vier Zusatztasten auf der Rückseite ist er vielseitig einsetzbar und frei konfigurierbar. PC Gamer bezeichnet ihn als perfekt für den «bequemen Gamer», der auch vom Sofa aus zocken will.

Auch die Haptik, die lange Akkulaufzeit und die einfache Reparierbarkeit werden hervorgehoben. Geladen wird der Controller per USB-C oder dem mitgelieferten Puck. Dieser dient gleichzeitig als Wireless-Empfänger für bis zu vier Controller und wird magnetisch auf der Rückseite angebracht.

Die meisten Reviewer sind sich jedoch einig, dass der Controller beim Funktionsumfang nicht mit teureren Premium-Controllern mithalten kann. Dafür bräuchte es neben den TMR-Sticks auch Dinge wie TMR-Trigger, Trigger Stops oder eine höhere Polling Rate als die vorhandene 250 Hz. Als Gesamtpaket und durch die enorme Flexibilität überzeugt der Steam Controller dennoch – wenn auch primär für Steam-Userinnen und -User.

Steam Machine und Steam Frame: Warten auf den richtigen Preis

Warum der Steam Controller bereits in einer Woche erhältlich sein wird, während für die Steam Machine und das Steam Frame weiterhin ein Datum fehlt, beantwortet Valve gegenüber Polygon.

mit: «Hier hat’s keinen RAM drin».

Die durch den KI-Boom ausgelöste anhaltende RAM- und Speicherkrise sei der Hauptgrund, warum der konsolenähnliche Wohnzimmer-PC und das Standalone-Headset weiter auf sich warten lassen. Ursprünglich war der Launch für Anfang des Jahres geplant. Nun wartet Valve auf einen wirtschaftlich sinnvollen Preis.

Laut Insider Gaming sei mittlerweile sogar offen, ob das Unternehmen zumindest zu Beginn einen Teil der Kosten subventionieren wird. Ursprünglich sagte Valve, dass sie die Steam Machine mit Gewinn verkaufen wollten.

Die Steam Machine wird wohl teurer als geplant.

Quelle: Valve

Steam Deck 2 befindet sich in Arbeit Gegenüber IGN bestätigt Valve ausserdem, dass fleissig am Steam Deck 2 gearbeitet werde. Einen Release-Termin gibt es allerdings auch hier nicht. Der dürfte auch nicht vor 2027 sein.

Bereits vor einem Jahr erklärte Valve-Entwickler Pierre-Loup Griffais, dass sich das Unternehmen nicht mit einem Leistungssprung von 20, 30 oder gar 50 Prozent bei gleichbleibender Akkulaufzeit zufriedengebe. Das Steam Deck 2 soll ein bedeutenderes Update werden. 2025 gab es dafür noch keinen passenden SoC (System on a Chip). Möglicherweise hat sich seither etwas getan.

Valve verkauft die Steam-Geräte nicht direkt in die Schweiz. Das Steam Deck bieten wir mittlerweile an. Wann und ob wir die neue Hardware bekommen werden, ist derzeit unklar.

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