News & Trends 4 0

Der Narwal Flow 2 wischt den Boden mit heissem Wasser

Narwal will mit dem Flow 2 zu Dreame, Roborock und Co. aufschliessen. In der Schweiz übernimmt der Zürcher Hersteller Solis den Vertrieb. Bei uns ist er ab sofort erhältlich.

Ein wichtiger Baustein für die Aufholjagd im Saugroboter-Game ist das neue Modell, das ab sofort in der Schweiz und in Europa erhältlich ist: der Flow 2.

Staubsauger Roboter −15% CHF 1099.– statt CHF 1299.01 Narwal Flow 2 31000 Pa, Wischwalze

Das Topmodell kostet offiziell knapp 1300 Franken oder Euro – bei uns im Shop ist es bereits mit einem Rabatt erhältlich. Bei diesem Preis spielt Narwal in der Oberliga und muss entsprechend liefern.

Und das tut der chinesische Hersteller: Er bringt eine Neuheit, die kein aktuelles Konkurrenzprodukt auf den Boden bringt. Der Flow 2 hat eine selbstreinigende, grossflächige Wischwalze eingebaut, die kontinuierlich mit 60 Grad heissem Wasser den Boden wischt. Die meisten Konkurrenten machen das mit kaltem Wasser.

Die Wischwalze des Flow 2 wird in der Basisstation mit 100 Grad heissem Wasser gereinigt.

Quelle: Narwal

Narwal verspricht, dass die Düsen dank speziellem Design nicht verstopfen und dass mit ausfahrbarer Walze auch die Kanten gut erreicht werden. Trotz komplizierter Selbstreinigungstechnik ist der Roboter nur 9,5 Zentimeter hoch und kommt so unter die meisten Möbel.

Schmutzwassertank reinigt sich selbst

Bei der Saugkraft spricht der Hersteller von 31 000 Pascal. Das wäre im Vergleich zur Konkurrenz, die gerne noch 10 000 Pascal mehr bewirbt, kein Topwert. Allerdings sind die Zahlen auch kaum vergleichbar, da jeder Hersteller selbst misst und die Kriterien nicht offengelegt werden. Aussagekräftiger ist wohl der Vergleich zum Vorgängermodell Narwal Flow, der mit 22 000 Pascal aufwartete. Der Flow 2 saugt also moderat besser.

Wichtiger beim Staubsaugen ist möglicherweise ein anderes Feature: Der Roboter kann die Bürste mit dem Absaugbereich absenken und luftdicht auf den Teppich drücken, was die Effizienz erhöht.

Andere Ausstattungsmerkmale sind heute in dieser Klasse Standard: So wird die Wischwalze mit 100 Grad gespült und danach mit warmer Luft getrocknet. Bodenreiniger kann das System über einen separaten Behälter automatisch dosieren.

Gespannt bin ich auf die Selbstreinigung des Schmutzwassertanks. Denn der Tank mit dem dreckigen Wasser in der Basisstation fängt schnell an zu stinken, wenn ich ihn nicht regelmässig reinige – oder mit einem Hausmittel gegenhalte.

Ein Feature fehlt aber dem Flow 2: Der Saugroboter kann nicht besonders gut klettern. Er bewältigt laut Hersteller Doppelschwellen von vier Zentimetern Höhe. Bei der Konkurrenz sind es acht und mehr Zentimeter.

Der chinesische Hersteller setzt auf «Industriedesign» mit einem Lichtstreifen als Akzent.

Quelle: Narwal

Solis übernimmt den Vertrieb

In Deutschland hat Narwal bereits eine gewisse Bekanntheit erreicht, in der Schweiz geht es nun so richtig los. Der chinesische Hersteller hat mit Solis einen etablierten Schweizer Partner gefunden.

Die 1908 gegründete Haushaltgerätemarke aus Zürich übernimmt Vertrieb, Vermarktung und Kundenservice. «Narwal by Solis» ist im April leise gestartet und soll bis im Herbst mit Marketingaktivitäten und grösserer Präsenz Fahrt aufnehmen.

Titelbild: Narwal

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel







