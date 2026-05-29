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Der Mova Z70 schrubbt den Boden mit 800 Umdrehungen

Der Mova Z70 Ultra Roller Complete bringt alles mit, um Hartböden bestmöglich zu reinigen. Der Saugroboter bietet ein Best-of der aktuellen Technik.

Die Saugroboter entwickeln sich zu Spezialisten. Die Frage lautet nicht mehr: Welches ist das beste Modell? Sondern: Welches passt für eine bestimmte Umgebung?

Der neu vorgestellte Z70 Ultra Roller Complete von Mova ist der Spezialist für Plattenböden, Guss, Laminat oder Parkett. Dabei zählt nicht nur die Saugstärke, sondern auch die gründliche Reinigung mit einem feuchten Mopp.

Der Z70 hat dafür eine breite Rolle, die mit 800 Umdrehungen pro Minute über den Boden schrubbt. Zwölf Düsen versorgen sie mit frischem Wasser, der nasse Schmutz landet direkt im Abwassertank. Das entspricht dem Auswaschen des Mopps nach jedem Meter.

Der Roboter fährt die Rolle zur Seite aus, um Kanten zu reinigen. Die ebenfalls ausfahrbare Bürste wischt Krümel und Staub vors Gerät, damit sie aufgesogen werden. Die zwei Bürsten hintereinander sind so konstruiert, dass sich keine Haare darin verfangen sollen, wie der Hersteller ankündigt. Das Gebläse saugt mit 36 000 Pascal. Ein guter Wert, aber andere Konkurrenten (darunter auch der Mova V70) bieten ein paar Tausend Pascal mehr Saugkraft.

Muss doch ein Teppich gesaugt werden, hebt der Z70 die Rolle um 1,3 Zentimeter an und verdeckt sie mit einer Abdeckung.

Auf Teppichen hebt der Roboter die nasse Mopprolle an und deckt sie ab.

Quelle: Mova

Verhaltensregeln für Hindernisse

Wischrollen brauchen viel Platz – deshalb ist das Gehäuse von Robotern mit dieser Reinigungstechnik hoch. Ein Beispiel ist der Roborock Qrevo Curv 2 FlowX, der zwölf Zentimeter aufragt. Damit kommt er oft nicht mehr unters Bett oder unters Sofa. Der Z70 misst 9,6 Zentimeter. Damit ist er zwar keine flache Flunder, aber die zwei Zentimeter weniger können entscheidend sein. Möglich macht das unter anderem der Sensorturm, der automatisch eingezogen wird.

Modelle mit Rolle schwächeln oft bei der Kletterfunktion. Nicht so der Mova Z70: Er schafft laut Hersteller zwei Absätze bis neun Zentimeter Höhe und Einzelschwellen bis 4,8 Zentimeter. Das sind sehr gute Werte.

Die Software erkennt mehr als 300 Hindernisse, damit der Roboter ausweichen kann, heisst es weiter. Steht ein Gegenstand wie eine Vase dauerhaft am Boden, kannst du in der App einstellen, wie sich der Roboter verhalten soll: Mit welchem Abstand er reinigt, ob er die Seitenbürste ausfährt oder ob er rundherum mehrmals putzt.

Die Basisstation wäscht die Mopprolle mit 100 Grad heissem Wasser und trocknet sie mit warmer Luft. Der Staubbeutel wird per UV-Licht entkeimt.

Der Mova Z70 Ultra Roller Complete kommt am 15. Juni in den Handel und kostet offiziell 1049 Franken oder Euro. Das ist angesichts der vielen Features ein fairer Preis, auch wenn der Z70 keine grundlegend neuen Features bietet, sondern ein Best-of aktueller Technik. Andere Hersteller verlangen für ihre Topmodelle ein paar hundert Franken oder Euro mehr.

Wer mehr Teppiche im Haus hat und/oder viele Ecken, Kanten und überhängende Möbel, für den hat Mova im April bereits einen anderen Spezialisten angekündigt. Der V70 kommt mit seinen bis 15 Zentimeter ausfahrbaren Seitenbürsten dort hin, wo andere anstossen – im wortwörtlichen Sinn.

News & Trends Mova V70: Saugroboter streckt sich bis in die letzte Lücke Lorenz Keller 72 22

Titelbild: Mova

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