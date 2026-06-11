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Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Juni 2026

Sony erweitert den Spielekatalog im Juni 2026 um acht Titel. Dabei reicht die Auswahl von «Final Fantasy XVI» und «Sonic X Shadow Generations» bis zu «Kingdom Come: Deliverance», «Farming Simulator 25» und dem PS2-Klassiker «Gitaroo Man».

Der Juni beginnt im Playstation-Plus-Katalog mit einer Frage, die nur Videospiele stellen können: Bekämpfst du heute lieber gottähnliche Eikons, bestellst ein Reisfeld oder rettest eine Freundin in einer zweiten Realität?

Die acht neuen Titel erscheinen ab dem 16. Juni im Playstation-Plus-Katalog. «Gitaroo Man» ist dabei der einzige Neuzugang für die Premium-Mitgliedschaft. Die übrigen Spiele sind für Extra- und Premium-Abonnenten verfügbar.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Gitaroo Man» (2001)

Wann: 16. Juni

Wo: PS4, PS5

Genre: Fußballsimulation / Sportspiel

*Spieltyp: Singleplayer



«Gitaroo Man» ist ein Rhythmusspiel aus der PS2-Ära und bis heute ein eigenwilliger Kulttitel. Du spielst U-1, einen unsicheren Jungen, der mit einer legendären Gitarre zum Helden wird. Das Spiel erzählt diese Geschichte schrill, bunt und bewusst überdreht. Musik ist hier keine bloße Begleitung, sondern die zentrale Kampfmechanik.

In den Duellen folgst du Rhythmuslinien, drückst Tasten im richtigen Moment und verteidigst dich gegen musikalische Angriffe. Jede Begegnung funktioniert wie ein Song mit eigener Dramaturgie. Mal spielst du aggressiv, mal weichst du aus, mal hältst du längere Passagen sauber durch. Dadurch verbindet «Gitaroo Man» Reaktion, Timing und Inszenierung auf eine Weise, die auch heute noch ungewöhnlich wirkt.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Final Fantasy XVI» (2023)

Wann: 16. Juni

Wo: PS5

Genre: Action-Rollenspiel

*Spieltyp: Singleplayer



«Final Fantasy XVI» erzählt eine düstere Fantasy-Geschichte voller Machtkämpfe, Verrat und persönlicher Verluste. Im Zentrum steht Clive Rosfield, der in der Welt Valisthea zwischen verfeindeten Reichen, politischen Intrigen und den gewaltigen Kräften der Eikons seinen eigenen Weg sucht. Das Spiel setzt deutlich stärker auf Action als frühere Serienteile. Du steuerst Clive direkt, weichst Angriffen aus, konterst Gegner und kombinierst Schwertschläge mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Die Inszenierung gehört zu den größten Stärken. «Final Fantasy XVI» denkt Kämpfe oft wie dramatische Höhepunkte, nicht nur wie spielerische Hindernisse. Besonders die Auseinandersetzungen mit den Eikons wirken groß, laut und bewusst überzogen. Gleichzeitig bleibt das Spiel erzählerisch klar geführt. Du erkundest keine komplett offene Welt, sondern folgst einer stark inszenierten Geschichte mit Nebenaufgaben, ruhigeren Momenten und vielen Zwischensequenzen.

«Sonic X Shadow Generations» (2024)

Wann: 16. Juni

Wo: PS4, PS5

Genre: Action-Plattformer

*Spieltyp: Singleplayer



«Sonic X Shadow Generations» verbindet eine überarbeitete Version von «Sonic Generations» mit einer neuen Kampagne rund um Shadow. Das Grundprinzip bleibt klassisch: Du rennst mit hohem Tempo durch farbige Strecken, springst über Abgründe, sammelst Ringe und suchst nach der saubersten Linie durch die Levels. Dabei wechseln sich seitliche 2D-Passagen und moderne 3D-Abschnitte ab.

Der «Sonic»-Teil lebt stark von Nostalgie und Wiedererkennung. Viele Strecken greifen bekannte Orte aus der Seriengeschichte auf und übersetzen sie in ein schnelleres, glatteres Format. Der Shadow-Teil bringt einen dunkleren Ton und eigene Fähigkeiten ins Spiel. Shadow bewegt sich nicht nur anders, seine Kampagne setzt auch stärker auf seine Vergangenheit und den Konflikt mit Black Doom.

«Kingdom Come: Deliverance» (2018)

Wann: 16. Juni

Wo: PS4, PS5

Genre: Open-World-Rollenspiel

*Spieltyp: Singleplayer



«Kingdom Come: Deliverance» führt dich ins Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts. Du spielst Heinrich, den Sohn eines Schmieds, der nach einem Angriff auf sein Dorf in einen politischen und militärischen Konflikt hineingezogen wird. Das Spiel verzichtet auf Fantasy-Elemente und setzt stattdessen auf historische Erdung. Es gibt keine Magie, keine Monster und keine übermenschlichen Heldenkräfte.

Gerade dadurch fühlt sich die Welt anders an als in vielen Rollenspielen. Heinrich startet nicht als ausgebildeter Kämpfer, sondern als junger Mann mit begrenzten Fähigkeiten. Du musst kämpfen lernen, lesen üben, deinen Ruf aufbauen und mit den sozialen Regeln der Spielwelt umgehen. Kleidung, Auftreten und Entscheidungen beeinflussen, wie andere Figuren auf dich reagieren.

Auch die Kämpfe verlangen Geduld. Du schlägst nicht einfach wild auf Gegner ein, sondern achtest auf Richtung, Distanz, Ausdauer und Timing. Fehler bestraft das Spiel schnell.

«Life is Strange: Double Exposure» (2024)

Wann: 16. Juni

Wo: PS5

Genre: Erzählerisches Adventure

*Spieltyp: Singleplayer



«Life is Strange: Double Exposure» beginnt mit einem Mord, zwei Realitäten und einer Heldin, die ihre Vergangenheit nicht abschütteln kann. Max Caulfield arbeitet inzwischen als Fotografin an der Caledon University. Als ihre Freundin Safi tot aufgefunden wird, versucht Max, ihre alten Kräfte zu nutzen. Doch statt die Zeit zurückzudrehen, öffnet sie den Zugang zu einer zweiten Realität, in der Safi noch lebt.

Daraus entsteht ein ruhiger Mystery-Fall mit emotionalem Kern. Du untersuchst Orte, sprichst mit Studierenden und Angestellten der Universität und wechselst zwischen zwei Versionen derselben Welt. Hinweise aus einer Realität helfen dir, in der anderen weiterzukommen. Gleichzeitig stellt das Spiel die Frage, wie weit Max gehen darf, um jemanden zu retten.

«Farming Simulator 25» (2024)

Wann: 16. Juni

Wo: PS5

Genre: Simulation

*Spieltyp: Singleplayer & Multiplayer



«Farming Simulator 25» macht Landwirtschaft zur planbaren Routine. Du bestellst Felder, kaufst Maschinen, hältst Tiere, baust Produktionsketten auf und erweiterst deinen Betrieb Schritt für Schritt. Der Fortschritt entsteht nicht durch spektakuläre Wendungen, sondern durch bessere Abläufe. Ein neuer Traktor, ein größeres Feld oder eine zusätzliche Produktionslinie verändern direkt, wie du deinen Arbeitstag organisierst.

Der 2025er-Teil erweitert die Serie unter anderem um neue Feldfrüchte wie Reis und Spinat. Dazu kommen neue Regionen, darunter eine ostasiatisch geprägte Karte, nordamerikanische Landschaften und mitteleuropäische Umgebung. Mehr als 400 Maschinen von über 150 Herstellern bilden den Fuhrpark. Das klingt zunächst technisch, gehört aber zum Kern der Faszination. Jede Maschine erfüllt eine konkrete Aufgabe, jede Investition hat praktische Folgen.

Allein funktioniert das Spiel als ruhige, fast meditative Wirtschaftssimulation. Im Multiplayer wird daraus ein gemeinsames Hofprojekt, bei dem Aufgaben verteilt werden und mehrere Spielerinnen und Spieler parallel arbeiten.

«Blades of Fire» (2025)

Wann: 16. Juni

Wo: PS5

Genre: Action-Adventure

*Spieltyp: Singleplayer



«Blades of Fire» setzt auf schwere Kämpfe, handgemachte Waffen und eine düstere Fantasy-Welt. Du spielst Aran de Lira, einen Krieger in einem Reich, in dem Metall zu Stein wird. Waffen sind dadurch selten und wertvoll. Das Spiel macht daraus nicht nur ein erzählerisches Detail, sondern ein zentrales System: Du schmiedest deine Waffen selbst und bestimmst, wie sie sich im Kampf verhalten.

Das verändert den Blick auf Ausrüstung. Ein Schwert ist nicht einfach eine Zahl mit höherem Schaden, sondern ein Werkzeug mit Gewicht, Reichweite und Eigenheiten. Du entscheidest, welche Form zu deinem Stil passt und wie du Gegner damit angreifst. Die Kämpfe wirken bewusst schwerfällig und körperlich. Jeder Schlag braucht Timing, jede falsche Bewegung kann dich in Gefahr bringen.

«Black Desert» (2017)

Wann: 16. Juni

Wo: PS5

Genre: MMORPG / Online-Rollenspiel

*Spieltyp: Multiplayer



«Black Desert» ist ein Online-Rollenspiel mit großer offener Welt und vielen parallelen Systemen. Du erstellst eine Figur, wählst eine Klasse und arbeitest dich durch Kämpfe, Quests, Gildenaktivitäten und Lebensfertigkeiten. Das Kampfsystem läuft in Echtzeit und fühlt sich deutlich direkter an als in vielen klassischen MMORPGs. Statt Fähigkeiten nur aus Leisten auszulösen, bewegst du dich aktiv, kombinierst Angriffe und reagierst auf Gegner.

Neben den Kämpfen bietet das Spiel viele Beschäftigungen abseits der Hauptpfade. Du kannst handeln, angeln, kochen, sammeln, Alchemie betreiben, Pferde züchten oder dich einer Gilde anschließen.

Titelbild: Square Enix

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