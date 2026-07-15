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Das offizielle Brettspiel zu «Kingdom Come Deliverance» kommt im Herbst

Das neue, komplexe Brettspiel zu «Kingdom Come Deliverance» bringt das Mittelalter-Rollenspiel analog in dein Wohnzimmer. Du kannst es allein oder mit bis zu drei anderen Personen spielen.

Vermisst du eineinhalb Jahre nach dem Release des Video-Rollenspiels «Kingdom Come Deliverance 2» das mittelalterliche Böhmen? Warhorse, das Entwicklerstudio, arbeitet zwar an einem neuen Game in dem Universum, aber bis es erscheint, wird es noch dauern. Vielleicht kann dich die offizielle Brettspiel-Adaption trösten: «Kingdom Come Deliverance: The Board Game» soll zur Messe «SPIEL Essen» im Oktober 2026 erscheinen und das auf Realismus basierende Spielgefühl der Reihe auf ein Abenteuer-Brettspiel im höheren Komplexitätsbereich übertragen.

Die Vorstellung und der Trailer lassen eine Mischung aus Eurogame, Open-World-Rollenspiel und Charaktersimulation vermuten. Das Brettspiel ist für 1 bis 4 Spielerinnen und Spieler ab 14 Jahren geeignet und bietet einen vollwertigen Solo-Modus.

Autoren sind die beiden in der Branche gut bekannten und preisgekrönten tschechischen Brettspiel-Designer Vlaada Chvátil und Tomáš Holek. Chvátil ist zugleich Mitbegründer von Czech Games Edition (CGE), einem der bekanntesten Spieleverlage Europas, der das Brettspiel zusammen mit Warhorse Studios herausbringt. Beide sind im Trailer-Video zu sehen. An den Artworks haben laut Spielbeschreibung auch Designer gearbeitet, die bereits an den Videospielen beteiligt waren.

«Kingdom Come Deliverance: The Board Game» versetzt dich ins 15. Jahrhundert in die aus der Spielreihe bekannte Region des Königreichs Böhmen. Die einfache Bevölkerung leidet unter Überfällen von Räubern und Kämpfen zwischen verschiedenen Machthabern. Du startest als einfacher Bauer ohne Geld, guten Ruf oder nennenswerte Fähigkeiten. Acht vorgefertigte Charaktere stehen für den Start dazu bereit. Das Brettspiel gibt dir keine lineare Geschichte vor, sondern soll eine offene Welt bieten. Du bestimmst die Geschichte deines Charakters selbst Über fünf In-Game-Spieltage, die in je vier Tageszeiten unterteilt sind, entwickelst du deinen Charakter weiter. So kannst du dich auf die Optimierung deiner Fähigkeiten konzentrieren, Dorfbewohnern und Adeligen helfen und laut Beschreibung sogar historische Ereignisse mitgestalten. Neben einfachen Aufgaben gibt es zehn längere Story-Lines, die durch verschiedene Ausgänge einen hohen Wiederspielwert haben.

Die Tageszeit wird an einer speziellen Scheibe angezeigt.

Quelle: Czech Games Edition/Warhorse Studios

Fantasy-Elemente findest du nicht. «Kingdom Come Deliverance» legt stattdessen Wert auf eine glaubhafte, realistische Welt: Läufst du etwa durch Matsch, wird deine Kleidung schmutzig und verliert ihre positiven Eigenschaften. Dafür gibt es im Brettspiel sogar ein Dreck-Token. Dein Charakter muss jeden Tag essen, du solltest also immer für genug Proviant in deinem Rucksack sorgen. Dazu kannst du beim Händler eine Mahlzeit kaufen oder jagen gehen.

Auf deinen Reisen durch mehrere Ortschaften auf der Karte kämpfst du gegen Gegner, sammelst Gegenstände und verbesserst deinen Ruf bei den Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs). In den Städten besuchst du Händler, um neue Ausrüstung zu kaufen und nicht benötigten Plunder loszuwerden. Oder du beschaffst dir als Dieb kurzerhand das, was du brauchst.

Falls du hoffst, wie in der Videospielreihe in die Haut von Heinrich zu schlüpfen, wirst du enttäuscht. Dafür wirst du aber anderen bekannten Figuren begegnen, etwa der Müllerstochter Theresa. Schenkst du ihr Blumen, verbesserst du ihre Meinung von dir. In der Stadt Rattay triffst du auch den chaotischen Adelssohn Hans Capon.

So sieht die ganze Spielkarte mit allen Ortschaften aus.

Quelle: Czech Games Edition/Warhorse Studios

Im Mehrspielermodus wirst du nicht gegen die anderen Spielerinnen und Spieler kämpfen müssen. Ihr könnt euch aber unterwegs treffen und miteinander interagieren. Trotzdem konzentrierst du dich hauptsächlich auf deine eigene Spielfigur.

700 Karten, 200 Spielsteine und 180 Tokens Mechanisch basiert «Kingdom Come Deliverance: The Board Game» auf Hand-Management und taktischen Kartenentscheidungen. Mehr als 700 Karten sind dabei, darunter 80 Fähigkeiten, 140 Ausrüstungsteile, 60 Ereignisse und 15 Alchemie-Tränke. Im Lieferumfang befinden sich zudem 180 Tokens für Kräuter, Fleisch, Pilze und andere sammelbare Objekte sowie 200 Holz-Spielsteine als Markierungen.

Für Ordnung sorgen Kartenhalter, Ablagen und die Spieler-Boards, die optisch an das Inventar in den Video-Games erinnern.

Auf dem Spielerboard organisierst du deine Ausrüstung und dein Inventar.

Quelle: Czech Games Edition/Warhorse Studios

Durch das Absolvieren von Quests und Storylines, das Aufrüsten deiner Ausstattung sowie gute Beziehungen zu NPCs sammelst du Punkte. Das Spiel gewinnt, wer nach fünf In-Game-Tagen die meisten Punkte gesammelt hat. Insgesamt soll ein Durchgang etwa 90 Minuten pro mitspielender Person dauern.

«Kingdom Come Deliverance: The Board Game» wird zunächst nur auf Englisch erhältlich sein. Anfang 2027 folgt eine tschechische Variante, Deutsch und Französisch wurden ebenfalls angekündigt.

Bis zum 16. August kannst du das Spiel für 149 Euro oder rund 138 Franken vorbestellen und bekommst dafür eine weitere Quest sowie zwei zusätzliche Zeit- und Tages-Anzeiger.

Titelbild: Czech Games Edition

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