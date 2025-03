News & Trends 13 2

Das M4 MacBook Air ist schneller und günstiger

Eine neue Farbe, ein neuer Chip und eine neue Webcam – das M4 MacBook Air ist ein vorhersehbares Update. Überraschend kommt nur die leichte Preissenkung.

Das MacBook Air erhält Apples neuesten Chip: Der M4 bietet rund 20 Prozent mehr Leistung als der M3. Die Akkulaufzeit bleibt gemäss Spezifikationen gleich (18 Stunden Video-Playback). Die 12-Megapixel-Webcam kann dir nun mit «Center Stage» aktiv folgen.

Am Gehäuse des MacBook Air ändert sich nichts. Das ist keine Überraschung, schliesslich hat es erst drei Jahre auf dem Buckel. Es gibt aber eine neue Farbe namens «Himmelblau», die sich zu «Silber», «Mitternacht» und «Polarstern» gesellt. «Space Grau» steht dafür nicht mehr zur Auswahl.

Der helle Blauton dürfte unempfindlich gegen Fingerabdrücke sein.

Quelle: Apple

Zudem senkt Apple die Preise – in den USA um 100 US-Dollar, in Deutschland um 100 Euro, in der Schweiz um 50 Franken. Das günstigste M4 MacBook Air mit 13-Zoll-Display kostet 1049 Franken oder 1199 Euro. Die Einstiegsversion kommt mit dem abgespeckten M4 mit 10-Core CPU und 8-Core GPU, 256 GB SSD sowie 16 GB Arbeitsspeicher. Die neue RAM-Untergrenze hatte Apple bereits letzten Herbst nachträglich für das M3 MacBook Air eingeführt.

Willst du ein grösseres Display, mehr GPU-Cores, mehr SSD oder mehr RAM, steigen die Preise gewohnt rasch:

13” 8-Core GPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD: 1049 Franken / 1199 Euro

13” 10-Core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 1249 Franken / 1449 Euro

13” 10-Core GPU, 24 GB RAM, 512 GB SSD: 1449 Franken / 1699 Euro

15” 8-Core GPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD: 1249 Franken / 1449 Euro

15” 10-Core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 1449 Franken / 1749 Euro

15” 10-Core GPU, 24 GB RAM, 512 GB SSD: 1649 Franken / 1999 Euro

Das LED-Display des MacBook Air hat weiterhin 224 Pixel pro Zoll, eine maximale Helligkeit von 500 Nits und kein Local Dimming. Die besseren Schwarzwerte dieser Technologie bleiben dem teureren MacBook Pro vorbehalten. Der M4-Chip unterstützt zwei externe Displays mit Auflösungen von bis zu 6K bei 60 Hertz – auch bei aufgeklapptem Laptop.

Der M4 unterstützt mehr Displays als der Vorgängerchip.

Quelle: Apple

Mit dem Launch des neuen MacBook Air schmeisst Apple sowohl die M2- als auch die M3-Generation aus dem offiziellen Line-up. Davon wird es also nur noch Restbestände bei Händlern zu kaufen geben. In anderen Jahren behielten die Kalifornier das letzte Modell teilweise als Budget-Option im Sortiment.

Die Auslieferung des M4 MacBook Air beginnt am 12. März 2025. Sobald du es bei uns bestellen kannst, wird der Link hier ergänzt.

Titelbild: Apple

