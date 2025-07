News & Trends 18 6

Darth Vaders Lichtschwert und Indys Peitsche kommen unter den Hammer

Im September hast du die Gelegenheit, zwei Requisiten aus sehr bekannten Filmen der Achtzigerjahre zu ersteigern. Neben Darth Vaders Lichtschwert wird auch eine Original-Peitsche von Indiana Jones angeboten.

Darth Vader ist einer der bekanntesten Filmbösewichte aller Zeiten. Wenn er nicht «die Macht» nutzt, um Unbewaffnete zu erwürgen, greift er gern zu seinem rot leuchtenden Lichtschwert. Und genau dieses Lichtschwert kannst du – neben rund 1000 anderen Requisiten – auf einer Live-Auktionsveranstaltung vom 4. bis 6. September ersteigern.

Du solltest aber ein wenig Kleingeld zu der Veranstaltung des Auktionshauses Propstore in Los Angeles mitnehmen. Experten schätzen, dass die berühmte Requisite für eine bis drei Millionen US-Dollar über den Tisch gehen wird. Der Preis kann je nach Kaufinteressenten auch höher ausfallen.

Laut Beschreibung handelt es sich um ein Original-Lichtschwert. Es kam bei den Aufnahmen von Kampfszenen zwischen Darth Vader und Luke Skywalker in den Filmen «Episode 5: Das Imperium schlägt zurück» (1980) und «Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter» (1983) in der ersten «Star Wars»-Trilogie zum Einsatz. Zum Beispiel in der Wolkenstadt in Episode 5.

Das Auktionshaus Propstore ist übrigens auf Filmrequisiten spezialisiert und bietet immer wieder Stücke aus alten Klassikern an. Eine improvisierte Requisite ist jetzt Millionen wert

Bevor du zuschlägst, solltest du dir allerdings klar machen: Mit dem Teil kannst du nicht wirklich Metallstreben durchtrennen und deinem Sohn die Hand abschlagen. Es handelt sich nur um den Griff des Schwerts. Beim Film diente eine am Griff montierte Holzstange als Klinge, um die Schwertkämpfe halbwegs realistisch darstellen zu können. Die Stange ist nicht Teil der Auktion.

Du darfst darüber hinaus nicht mit einem aufwändig hergestellten High-Tech-Gerät rechnen. Laut Objektbeschreibung wurde der Griff aus verschiedenen anderen Gerätschaften zusammengeschustert. Die Ausstattungsrequisiteure nutzten dafür den Griff eines Kamera-Blitzgerätes und brachten daran kleine Elektronikteile, Drähte und Knöpfe eines Taschenrechners an.

Der Griff des Lichtschwerts sieht ziemlich gebraucht aus.

Quelle: Propstore

Die Requisite befand sich gemäß der Beschreibung jahrzehntelang in einer privaten Sammlung. Echte Lichtschwert-Requisiten aus der Original-Trilogie sind demnach extrem selten. Es könnte sich, so die Beschreibung, sogar um das einzige Lichtschwert einer Hauptfigur aus der Trilogie handeln, das nachweislich in den Filmen zu sehen ist. Als Nachweis dienen Fotos vom Set der Filme, auf denen der Griff zu sehen ist. Dessen Beschädigungen stimmen mit denen der hier angebotenen Requisite überein. Indys Peitsche aus «Der letzte Kreuzzug» Falls du nicht so viel Geld hast und lieber Nazis verprügelst, könntest du dich für eines der anderen Objekte dieser Versteigerungsaktion interessieren. Eine rund 2,5 Meter lange Lederpeitsche steht ebenfalls zum Verkauf. Sie wurde für den Film «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug» aus dem Jahr 1989 hergestellt. Auch ein Gürtel und eine Schlaufe zur Befestigung der Peitsche am Gürtel, beide aus Leder, gehören dazu. Für das Set wird ein Verkaufspreis von 250 000 bis 500 000 US-Dollar geschätzt.

Dieses Peitschenset kam bei «Der letzte Kreuzzug» zum Einsatz.

Quelle: Propstore

Ein beiliegendes Etikett gibt an, dass das Equipment für die «Rideaway Scene» gedacht war. Das ist eine Verfolgungsjagd auf Motorrädern, in der Indy und sein Vater vor Nazis fliehen. Im fertigen Film ist darin allerdings keine Peitsche zu sehen.

Die Beschreibung gibt an, dass diese Szene zum Ende der Dreharbeiten gefilmt wurde und dass die Peitsche vielleicht schon in früheren Szenen verwendet wurde. Sie zeigt kaum Gebrauchsspuren und befand sich ebenfalls bislang in Privatbesitz. Da stellt sich am Ende vielleicht nur noch die Frage: Gehört die Peitsche nicht eigentlich in ein Museum?

Titelbild: Propstore

